Мы совершим увлекательное путешествие на север, к подножию горы Казбек, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проложенной в конце XVIII века русскими войсками по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.
По пути мы увидим Жинвальское водохранилище, замок Ананури, две панорамных площадки, отведаем хинкали в Пасанаури (именно это поселение является родиной их родиной). В конце путешествия нас ждет подъем на высоту 2200 метров к церкви Гергети по бездорожью.
В зимний период возможен трансфер до горнолыжного курорта Гудаури.
И я с большой радостью проведу с вами все это время и разделю яркие эмоции!
🚩 Начало и место завершения: Площадь Европы
Что входит
трансфер
услуги гида
вода
Что не входит
подъем на внедорожнике к церки Святой Троицы
обед
чаевые
Время проведения: по запросу
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алекс И.
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