Говорят, что Казбек показывает свою вершину только очень хорошим людям! У вас есть возможность попытать счастье и увидеть эту великую гору! Мы совершим увлекательное путешествие на север, к подножию Казбека, увидим Жинвальское водохранилище, замок Ананури, отведаем знаменитых хинкали, и многое другое! Экскурсия может длится один день, либо два (с ночевкой в горах)