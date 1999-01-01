Однодневный тур в Казбеги

Говорят, что Казбек показывает свою вершину только очень хорошим людям! У вас есть возможность...

Говорят, что Казбек показывает свою вершину только очень хорошим людям! У вас есть возможность попытать счастье и увидеть эту великую гору! Мы совершим увлекательное путешествие на север, к подножию Казбека, увидим Жинвальское водохранилище, замок Ананури, отведаем знаменитых хинкали, и многое другое! Экскурсия может длится один день, либо два (с ночевкой в горах)
Однодневный тур в Казбеги
Однодневный тур в Казбеги
Однодневный тур в Казбеги
Однодневный тур в Казбеги
Однодневный тур в Казбеги
Однодневный тур в Казбеги

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • горнолыжный курорт Гудаури
  • Арку Дружбы
  • ущелье реки Арагви
  • минеральные источники
  • поселок Степанцминда (Казбеги)
  • Церковь Святой Троицы в Гергети
  • Гору Казбег
  • Крестовый перевал

Наш маршрут:

  • Мы совершим увлекательное путешествие на север, к подножию горы Казбек, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проложенной в конце XVIII века русскими войсками по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.
  • По пути мы увидим Жинвальское водохранилище, замок Ананури, две панорамных площадки, отведаем хинкали в Пасанаури (именно это поселение является родиной их родиной). В конце путешествия нас ждет подъем на высоту 2200 метров к церкви Гергети по бездорожью.
  • В зимний период возможен трансфер до горнолыжного курорта Гудаури.
И я с большой радостью проведу с вами все это время и разделю яркие эмоции!
🚩 Начало и место завершения: Площадь Европы
 Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
  • вода
 Что не входит
  • подъем на внедорожнике к церки Святой Троицы
  • обед
  • чаевые
Время проведения: по запросу
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алекс И.
Алекс И.
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