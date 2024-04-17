Экскурсии в пещеру Прометея

Найдено 5 экскурсий в категории «Пещера Прометея» в Тбилиси, цены от €85, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
В Кутаиси из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
10085 за человека
Путешествие из Тбилиси в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
300 за всё до 3 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    17 апреля 2024
    Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
    Благодарим Вано за отличную экскурсию. Всё чётко: забрал, отвёз, рассказал, отвёз домой. А главное показал такие красивые места. Телефоны у всех забиты фотографиями. Ну и отдельная благодарность за вкусный обед!
  • Д
    Денис
    24 марта 2024
    Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
    Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладиться красотами местной природы. Каньон Мартвили, безусловно, стоит потраченного времени. Несмотря на то, что
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    прогулка на лодке не состоялась по метеорологическим причинам (к слову, компания заранее предупредила о такой вероятности), был найден альтернативный вариант в виде полуторачасовой автопрогулки с местным проводником по окрестностям, с посещением самого каньона и грузинского "Ниагарского водопада". Отдельное спасибо нашему водителю Левани, благодаря которому поездка прошла не только комфортно, за беседами в дружеской атмосфере, но и очень познавательно! Рекомендую

  • Е
    Елена
    25 ноября 2023
    Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
    Ездили на экскурсию вместе с гидом Вано,интересным рассказчиком и отличным водителем (в тот день мы были первыми пассажирами его новой
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    машины). Нам немного не повезло с погодой, но даже это не испортило впечатлений от увиденных мест, особенно понравились монастыри Моцамета и Гелати. Экскурсия была прекрасно организована с учетом наших пожеланий, а вкусный обед в уютном домашнем кафе стал завершением великолепного дня. Спасибо большое и я думаю, до новых встреч!

  • O
    Oleg
    20 сентября 2023
    Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
    Все прошло хорошо,пещера прометея понравилась
  • А
    Алексей
    20 апреля 2023
    В Кутаиси из Тбилиси
    Экскурсия очень понравилось, было очень интересно послушать про «здравницу» Грузии, однако экскурсия в пещеры Прометея показалась нам очень сумбурной, но
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    это не вина нашего гида, а проблема принимающей стороны, в целом, могу рекомендовать экскурсию, кто готов достаточно времени провести в дороге.

  • A
    Aleksandr
    12 октября 2019
    В Кутаиси из Тбилиси
    Экскурсия понравилась, рассказ гида Давида был интересным и содержательным. Рекомендуем всем.
  • К
    Кристина
    30 мая 2019
    В Кутаиси из Тбилиси
    Потрясающая экскурсия! Давид прекрасный гид, с пиитетом рассказывающий о своей стране и культуре. Очень обаятельный и приятный в общении. Видимо, в следующем году снова приедем в Грузию, потому что очень хочется увидеть всё, о чём с такой любовью говорил Давид.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пещера Прометея»

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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Пещера Прометея" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 85 до 350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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