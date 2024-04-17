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прогулка на лодке не состоялась по метеорологическим причинам (к слову, компания заранее предупредила о такой вероятности), был найден альтернативный вариант в виде полуторачасовой автопрогулки с местным проводником по окрестностям, с посещением самого каньона и грузинского "Ниагарского водопада". Отдельное спасибо нашему водителю Левани, благодаря которому поездка прошла не только комфортно, за беседами в дружеской атмосфере, но и очень познавательно! Рекомендую