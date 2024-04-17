1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
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Мини-группа
13 часов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
100€85 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван17 апреля 2024Благодарим Вано за отличную экскурсию. Всё чётко: забрал, отвёз, рассказал, отвёз домой. А главное показал такие красивые места. Телефоны у всех забиты фотографиями. Ну и отдельная благодарность за вкусный обед!
- ДДенис24 марта 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладиться красотами местной природы. Каньон Мартвили, безусловно, стоит потраченного времени. Несмотря на то, что
- ЕЕлена25 ноября 2023Ездили на экскурсию вместе с гидом Вано,интересным рассказчиком и отличным водителем (в тот день мы были первыми пассажирами его новой
- OOleg20 сентября 2023Все прошло хорошо,пещера прометея понравилась
- ААлексей20 апреля 2023Экскурсия очень понравилось, было очень интересно послушать про «здравницу» Грузии, однако экскурсия в пещеры Прометея показалась нам очень сумбурной, но
- AAleksandr12 октября 2019Экскурсия понравилась, рассказ гида Давида был интересным и содержательным. Рекомендуем всем.
- ККристина30 мая 2019Потрясающая экскурсия! Давид прекрасный гид, с пиитетом рассказывающий о своей стране и культуре. Очень обаятельный и приятный в общении. Видимо, в следующем году снова приедем в Грузию, потому что очень хочется увидеть всё, о чём с такой любовью говорил Давид.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пещера Прометея»
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