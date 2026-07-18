Это путешествие познакомит вас с удивительной природой Западной Грузии. Мы посетим пещеру Прометея, пройдём по подвесным тропам каньона Окаце, полюбуемся бирюзовыми водами Мартвильского каньона и, при желании, прокатимся по нему на лодке. По дороге поговорим о природе, культуре и традициях регионов Имерети и Самегрело.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Тбилиси

11:00–12:00 — пещера Прометея. Мы прогуляемся по оборудованным подземным залам, осмотрим впечатляющие сталактиты и сталагмиты, подземные озёра и известняковые образования

12:30–14:00 — каньон Окаце. Пройдём по живописной лесной тропе к подвесной дорожке и смотровой площадке с великолепными видами на ущелье, водопады и леса Имерети

14:20–15:20 — обед в местном ресторане (по желанию)

15:40–17:30 — Мартвильский каньон. Прогуляемся по благоустроенным тропам и смотровым площадкам. При желании можно отправиться на лодочную прогулку по каньону

21:30–22:00 — возвращение в Тбилиси

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Детское кресло — по запросу

Маршрут включает прогулки по оборудованным тропам и лестницам и рассчитан на путешественников со средней физической подготовкой

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы