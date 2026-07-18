Это путешествие познакомит вас с удивительной природой Западной Грузии.
Мы посетим пещеру Прометея, пройдём по подвесным тропам каньона Окаце, полюбуемся бирюзовыми водами Мартвильского каньона и, при желании, прокатимся по нему на лодке. По дороге поговорим о природе, культуре и традициях регионов Имерети и Самегрело.
Мы посетим пещеру Прометея, пройдём по подвесным тропам каньона Окаце, полюбуемся бирюзовыми водами Мартвильского каньона и, при желании, прокатимся по нему на лодке. По дороге поговорим о природе, культуре и традициях регионов Имерети и Самегрело.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Тбилиси
11:00–12:00 — пещера Прометея. Мы прогуляемся по оборудованным подземным залам, осмотрим впечатляющие сталактиты и сталагмиты, подземные озёра и известняковые образования
12:30–14:00 — каньон Окаце. Пройдём по живописной лесной тропе к подвесной дорожке и смотровой площадке с великолепными видами на ущелье, водопады и леса Имерети
14:20–15:20 — обед в местном ресторане (по желанию)
15:40–17:30 — Мартвильский каньон. Прогуляемся по благоустроенным тропам и смотровым площадкам. При желании можно отправиться на лодочную прогулку по каньону
21:30–22:00 — возвращение в Тбилиси
Тайминг примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Детское кресло — по запросу
- Маршрут включает прогулки по оборудованным тропам и лестницам и рассчитан на путешественников со средней физической подготовкой
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Bход в пещеру Прометея — 40 лари (≈ €13)
- Лодка в пещере Прометея — 30 лари (≈ €10, по желанию)
- Каньон Окаце — 30 лари (≈ €10)
- Каньон Мартвили — 40 лари (≈ €13)
- Питание
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Шота Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сандро — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и всю жизнь живу в Тбилиси. Искренне люблю Грузию, её историю, культуру, традиции, природу и людей. Для меня важно не просто показать красивые места, а помочь почувствовать настоящую
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