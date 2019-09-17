25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Казбеги: природные богатства Грузии

Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге

Давид и Нодар
Задать вопрос
Давид и Нодар – ваш гид
Вас ждет супер-насыщенное путешествие по важным и красивым местам Грузии! Вы проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге, которая приведет вас к величественной горе Казбек.

По пути будем делать остановки возле самых интересных и красивых достопримечательностей, я покажу вам отличные места для панорамных съемок и расскажу множество навыдуманных историй из жизни грузинского народа.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле гостиницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии25 отзывов
4.92
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии

Что вас ожидает

Вперед, к Казбеку!
Это комфортное и красивое путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья. По пути вы посетите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских, где осмотрите церкви и средневековые башни. Увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, место слияния Белой и Черной Арагви и горнолыжный курорт Гудаури. По головокружительным узким горным дорогам мы поднимемся на Крестовый перевал, а после — заедем на минеральный источник.

Поднебесный храм Гергети
Финальной точкой маршрута станет поселок Степанцминда, где вы посетите храм в Гергети — чудесное строение на фоне фантастических пейзажей. К храму можно будет подняться пешком или арендовать у подножия джип. И уже на смотровой площадке вас ждет самый зрелищный вид, ради которого стоило сюда приехать: могучий потухший великан Казбек, про который сложено много легенд и преданий, а сам он является воплощением гордости и величавости земли, на которой находится.

Организационные детали

  • Мы стартуем из Тбилиси — заберем вас прямо с места проживания в городе.
  • Мы совершаем поездку на комфортном минивене, если ваша группа 4-6 человек.
  • Дополнительные расходы: когда мы доедем до Степанцминды, можно будет подняться к церкви пешком (7 км) или нанять на месте джип (стоимость от 60 лари).
  • Время экскурсии не ограничено.
  • Тур включает в себя полный трансфер, при желании он может быть дополнен походом в стильный торговый центр.
  • Средство передвижения — минивен, комфортно и безопасно (бензин, не природный газ).
  • Обед оплачивается отдельно.
  • ПРИМЕЧАНИЕ Зимой Крестовый перевал может быть закрыт ввиду погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор.
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии
Казбеги: природные богатства Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Давид и Нодар
Давид и Нодар
Приветствую, друзья! Представимся – я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести! Мой сын Нодар проводит экскурсии при условии, когда гостей не более 3-х человек. Нодар, как и я, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, увлекается альпинизмом. Уже 5 лет занимается своим любимым делом – устраивает экскурсии по всей Грузии!
Напишите мне

25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Если вы едите в Грузию, то лучший, добрый и не корыстный человек - это Давид! Смело с ним договаривайтесь, он вас не подведет и посоветует лучшее)
Ольга
18 июля 2019
Добрый день! Была на экскурсии у Нодара еще в мае, но только сейчас добралась до отзыва. Ездили с дочкой, поэтому гида выбирала очень тщательно: все-таки ехать долго, дорога сложная, экстремальная, да еще и дочь у меня подросток, которому, кроме интернета вообще ничего не нужно. Так вот, не хочу ничего преувеличивать, может быть кому-то не понравится, у всех свой вкус-цвет, свое настроение и потребности, но лично НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Мы довольны обе! Для нас экскурсия была просто душевной! Очень комфортной, все, как мне хотелось. Нодар сумел подстроиться под наш характер, где-то развлекал, где-то, напротив, давал отдохнуть. Угощал вкуснейшими лепешками, фотографировал всю экскурсию. Нашел общий язык с моей дочерью, которая в конце поездки сказала, что ей тоже очень понравилось. А это, поверьте мне, дорогого стоит! Нодар, спасибо еще раз, вы хороший гид!
19 мая 2019
В нашем случае экскурсия была индивидуальной, в машине было очень комфортно! Гид был очень открыт и интересно все рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Угостил местным вином, сыром и хлебом. Одним словом: рекомендую!
13 мая 2019
Давид-интеллигентный человек, любящий свою страну и передающий эту любовь нам, туристам.Вместе с ним проехали по живописнейшим местам Военно-Грузинской дороги и посетили несколько храмов и монастырей. Впечатления невероятные! Это нужно видеть своими глазами, поэтому рекомендую всем!
12 мая 2019
Нам очень повезло провести день с Нодаром, он стал нам как родной :) Увлекательные рассказы, отличный юмор, приветливость и дружелюбность. Нодар рассказал и описал места, в которых мы были, такие подробности не найдёшь в интернете, это можно услышать только от местных жителей. Очень классный маршрут, удобная машина, приятная атмосфера, захватывающие виды и интересные истории - если вы ищите этого - вам только к Нодару! Спасибо большое!
26 апреля 2019
Огромное спасибо Давиду за прекрасную экскурсию. Аккуратный водитель с чистой и удобной машиной. в точках, где останавливались, не торопил, давал все рассмотреть и нормально пофотографироваться. Очень интересно и грамотно рассказывал про свою страну и главное с любовью к ней! При этом не навязчивый, что для меня немаловажно...Все в меру))
Показывал самые лучшие точки, с которых обзор шире и краше... Угощал мороженым и лепешками... Контакты сохранила для себя и своих близких... буду советовать именно его...
на улицах предлагают много экскурсий и по разным ценам, но в данном случае экономия и выбор некомпетентного экскурсовода нецелесообразны! еще раз спасибо !!!
21 апреля 2019
Очень увлекательная экскурсия по военно-грузинской дороге на Казбек с мудрым гидом Давидом. Виды гор просто завораживают, а Давид интересный собеседник, великолепно знающий архитектуру и историю своей страны, историю христианства. Рассказы Давида интересны и познавательны, они полны любви и уважения к своей Родине и гостям Грузии. Огромное Вам спасибо за проведенный день, гостеприимство, угощения и приятную компанию.
4 января 2019
Если вы хотите провести время с интереснейшим, образованным, влюблённым в свою страну человеком, то вам к Давиду. На протяжении всей дороги Давид с увлечением рассказывал как историю, так и примеры из жизни и это воспринималось легко и непринуждённо. Не буду пересказывать содержание экскурсии, могу только сказать, что к концу встречи расставаться не хотелось.
10 сентября 2018
Мы ездили на экскурсию с Нодаром. Он -замечательный гид и человек! Пунктуальный, знающий, опытный, ответственный, Мы в восторге! Обязательно приедем ещё и только с Ним!
7 сентября 2018
По святым местам нужно ездить с верующим человеком и нам очень повезло, что мы были с Давидом. Экскурсия интересная и хорошо организована. Спасибо большое!
Ещё 15 отзывов

Давид и Нодар проводит ещё 3 экскурсии

Грузинская душа КахетияГрузинская душа КахетияГрузинская душа Кахетия
125 за экскурсию
10 часов
51 отзыв
Знакомство с достопримечательностями, традициями и радушием востока Грузии
Приглашаю вас не просто отправиться изучать Кахетию, а пообщаться с душой грузина. Почувствовать себя не путешественником, но гостем в этом радушном крае. Вы отправитесь в поездку по живописной дороге и знаменитой Алазанской долине. В сказочном Сигнахи побродите по тихим улочкам, в Телави загадаете желание у древнего платана. В Цинандали погрузитесь в атмосферу 19 века и услышите о любви Грибоедова и княжны Нино, а в монастыре Бодбе узнаете о грузинском христианстве. И конечно, вас ждут рассказы о винах Кахетии и легенды этого края!
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один деньМцхета и Тбилиси: две столицы за один деньМцхета и Тбилиси: две столицы за один день
125 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Древностями Мцхеты и Тбилиси, а также видами Военно-Грузинской дороги восторгались многие выдающиеся люди — теперь ваша очередь! В Мцхете вы прикоснётесь к следам предков, полюбуетесь слиянием рек и узнаете о зарождении грузинского христианства. А в Тбилиси увидите старинные храмы, подниметесь к крепости Нарикала и на гору Мтацминда, полюбуетесь тифлисскими балкончиками и современными достопримечательностями.
Сердце древней ИберииСердце древней ИберииСердце древней Иберии
130 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Авто-путешествие в монастырь Шавнабада и другие места края Шида Картли
Отправьтесь на поиски сердца Грузии! Оно ждёт вас в живописном зелёном крае Картли, где располагалась древняя Иберия. Любуясь видами, вы узнаете о зарождении грузинской государственности и истории региона. Побываете в монастыре на вершине горы, побродите по развалинам крепости и откроете самобытность края.

Экскурсии в Казбеги

Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
скидка30%
€25
18 за человека
11 часов
89 отзывов
Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях
Я еще не встречала путешественника, которого бы не покорила Военно-Грузинская дорога... В этой поездке перед вами предстанет великий Казбек и башни крепости над лазурным озером, новый монастырь на границе с Россией и церковь Гергети «высоко над семьею гор». А дополнят панорамы новые знания о далеком прошлом и о жизни Сакартвело.
На пути к седому КазбекуНа пути к седому КазбекуНа пути к седому Казбеку
скидка45%
€34
19 за человека
10 часов
223 отзыва
Древняя крепость Ананури, церковь Гергети и грузинские пейзажи, которые покорят ваше сердце
Пару веков назад путь от Тбилиси до Казбеги отнимал долгие недели — вы же познакомитесь с красотами Военно-Грузинской дороги и великаном Казбеком всего за один день! Это путешествие приведет вас к глади Жинвальского водохранилища, древним стенам крепости Ананури и захватывающим панорамам Арки Дружбы народов. А виды великана Казбека, которые откроются вам у стен древней церкви Гергети, станут самым вдохновляющим воспоминанием о Грузии.
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
скидка30%
€30
21 за человека
10 часов
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Это путешествие за один день подарит вам захватывающие дух горные пейзажи, познакомит с древней историей Грузии и её легендами. Наш маршрут пройдёт через лазурное Жинвальское водохранилище, средневековую крепость Ананури, необычный минеральный источник и Арку Дружбы. А финальная цель, конечно, монастырь у подножия великого Казбека — аскетичный, но поражающий гармонией с окружающей природой.
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
25 за человека
10 часов
126 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Путь к потухшему вулкану-пятитысячнику — не просто живописный маршрут для профессиональных поклонников гор и любителей активного рельефа. Это путешествие по исторической грузинской дороге, в котором вы узнаете о временах правления царицы Тамары, междоусобных войнах эриставов, нашествиях персов и философских прогулках странников: как обычных людей, так и всемирно известных поэтов. Даже если вы в Грузии ненадолго — отправиться к Казбеку обязательно стоит! Мы ждем вас — будет интересно, вкусно, весело и потрясающе красиво!
Казбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских гор
125 за экскурсию
10 часов
54 отзыва
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Дорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану Казбеку
скидка15%
€147
125 за экскурсию
8 часов
217 отзывов
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные исторические факты о местных достопримечательностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике