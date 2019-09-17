25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вперед, к Казбеку!

Это комфортное и красивое путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья. По пути вы посетите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских, где осмотрите церкви и средневековые башни. Увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, место слияния Белой и Черной Арагви и горнолыжный курорт Гудаури. По головокружительным узким горным дорогам мы поднимемся на Крестовый перевал, а после — заедем на минеральный источник.

Поднебесный храм Гергети

Финальной точкой маршрута станет поселок Степанцминда, где вы посетите храм в Гергети — чудесное строение на фоне фантастических пейзажей. К храму можно будет подняться пешком или арендовать у подножия джип. И уже на смотровой площадке вас ждет самый зрелищный вид, ради которого стоило сюда приехать: могучий потухший великан Казбек, про который сложено много легенд и преданий, а сам он является воплощением гордости и величавости земли, на которой находится.