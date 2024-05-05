25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Казбеги - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а горные дороги открыты. В это время можно насладиться потрясающими видами и комфортной температурой. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. Зимой маршрут может быть изменен из-за снегопадов, но это не мешает насладиться красотой зимней Грузии.

Супер-насыщенное путешествие по важным и красивым местам Грузии. Поездка по Военно-Грузинской дороге к горе Казбек включает остановки у архитектурного комплекса Ананури, Жинвальского водохранилища и горнолыжного курорта Гудаури. Финальная точка - храм в Гергети с видом на Казбек. Экскурсия начинается в Тбилиси, с комфортным трансфером на минивене. Незабываемые пейзажи и интересные истории о грузинском народе делают эту поездку уникальной

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поедем по Военно-Грузинской дороге в сторону российской границы. Эта старейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.

По пути вы посетите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских, где осмотрите церкви и средневековые башни.

Увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, место слияния Белой и Чёрной Арагви и горнолыжный курорт Гудаури.

По головокружительным узким горным дорогам мы поднимемся на Крестовый перевал, а после — заедем на минеральный источник.

Финальной точкой маршрута станет посёлок Степанцминда, где вы посетите поднебесный храм Гергети — чудесное строение на фоне фантастических пейзажей. К храму можно будет подняться пешком или арендовать джип.

На смотровой площадке вас ждёт самый зрелищный вид, ради которого стоило сюда приехать: могучий великан Казбек, про который сложено много легенд и преданий, а сам он является воплощением гордости и величавости земли, на которой находится.

Организационные детали