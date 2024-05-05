25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка по Военно-Грузинской дороге к горе Казбек включает остановки у архитектурного комплекса Ананури, Жинвальского водохранилища и горнолыжного курорта Гудаури. Финальная точка - храм в Гергети с видом на Казбек. Экскурсия начинается в Тбилиси, с комфортным трансфером на минивене. Незабываемые пейзажи и интересные истории о грузинском народе делают эту поездку уникальной
6 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Комфортный трансфер из Тбилиси
- 🏞️ Величественные виды на Казбек
- 🏰 Посещение исторического Ананури
- 💧 Уникальные природные объекты
- 🗺️ Интересные истории о Грузии
- 📸 Отличные места для фото
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Гудаури
- Храм в Гергети
Описание экскурсии
Поедем по Военно-Грузинской дороге в сторону российской границы. Эта старейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.
По пути вы посетите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских, где осмотрите церкви и средневековые башни.
Увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, место слияния Белой и Чёрной Арагви и горнолыжный курорт Гудаури.
По головокружительным узким горным дорогам мы поднимемся на Крестовый перевал, а после — заедем на минеральный источник.
Финальной точкой маршрута станет посёлок Степанцминда, где вы посетите поднебесный храм Гергети — чудесное строение на фоне фантастических пейзажей. К храму можно будет подняться пешком или арендовать джип.
На смотровой площадке вас ждёт самый зрелищный вид, ради которого стоило сюда приехать: могучий великан Казбек, про который сложено много легенд и преданий, а сам он является воплощением гордости и величавости земли, на которой находится.
Организационные детали
- Средство передвижения — минивэн, комфортно и безопасно (бензин, не природный газ)
- Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за снегопадов. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор
- К храму Гергети можно будет подняться пешком (7 км) или нанять на месте джип — 80 лари/€25
- Обед оплачивается дополнительно
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