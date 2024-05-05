25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Казбеги: природное богатство Грузии

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Грузии! Вас ждут величественные горы, древние храмы и захватывающие дух пейзажи на пути к Казбеку
Супер-насыщенное путешествие по важным и красивым местам Грузии.

Поездка по Военно-Грузинской дороге к горе Казбек включает остановки у архитектурного комплекса Ананури, Жинвальского водохранилища и горнолыжного курорта Гудаури. Финальная точка - храм в Гергети с видом на Казбек. Экскурсия начинается в Тбилиси, с комфортным трансфером на минивене. Незабываемые пейзажи и интересные истории о грузинском народе делают эту поездку уникальной
4.8
35 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Комфортный трансфер из Тбилиси
  • 🏞️ Величественные виды на Казбек
  • 🏰 Посещение исторического Ананури
  • 💧 Уникальные природные объекты
  • 🗺️ Интересные истории о Грузии
  • 📸 Отличные места для фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Казбеги - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а горные дороги открыты. В это время можно насладиться потрясающими видами и комфортной температурой. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. Зимой маршрут может быть изменен из-за снегопадов, но это не мешает насладиться красотой зимней Грузии.
Сейчас август — это идеальное время.
Казбеги: природное богатство Грузии
Казбеги: природное богатство Грузии
Казбеги: природное богатство Грузии

Что можно увидеть

  • Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Гудаури
  • Храм в Гергети

Описание экскурсии

Поедем по Военно-Грузинской дороге в сторону российской границы. Эта старейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.

По пути вы посетите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских, где осмотрите церкви и средневековые башни.

Увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, место слияния Белой и Чёрной Арагви и горнолыжный курорт Гудаури.

По головокружительным узким горным дорогам мы поднимемся на Крестовый перевал, а после — заедем на минеральный источник.

Финальной точкой маршрута станет посёлок Степанцминда, где вы посетите поднебесный храм Гергети — чудесное строение на фоне фантастических пейзажей. К храму можно будет подняться пешком или арендовать джип.

На смотровой площадке вас ждёт самый зрелищный вид, ради которого стоило сюда приехать: могучий великан Казбек, про который сложено много легенд и преданий, а сам он является воплощением гордости и величавости земли, на которой находится.

Организационные детали

  • Средство передвижения — минивэн, комфортно и безопасно (бензин, не природный газ)
  • Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за снегопадов. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор
  • К храму Гергети можно будет подняться пешком (7 км) или нанять на месте джип — 80 лари/€25
  • Обед оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид и Нодар
Давид и Нодар — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Приветствую, друзья! Представимся — я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время
читать дальшеуменьшить

в компании влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести! Мой сын Нодар проводит экскурсии при условии, когда гостей не более 3 человек. Нодар, как и я, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, увлекается альпинизмом. С 2020 года занимается своим любимым делом — устраивает экскурсии по всей Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
1
2
1
1
Александра
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный гид, надежный водитель., интересный собеседник.
Жинвальское водохранилище - возможно, вам повезёт
читать дальшеуменьшить

увидеть кресты затопленной церкви.
Крепость Ананури - дыханье старины и уникальная архитектура Гудаури - восхитительный вид на снежные горы.
Высокогорная Гергетская церковь Святой Троицы у подножия Казбека - у этого места неповторимая энергетика.
Сам Казбек увидеть не удалось. Он спрятался в шапке облаков. Но это повод вернуться.

Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии+2
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Это первый опыт заказа тура через трипстер и, если честно, ожидал я совсем другого. Давид приятно удивил: интеллигентный, по образованию инженер, начитанный и рассказывает очень доступно не заученный материал, а
читать дальшеуменьшить

в формате беседы.
Автомобиль чистый и опрятный и, что очень важно - технически исправный (инженерное образование)
Вождение уверенное, точное и эффективное.
Маршрут опять же превзошел все ожидания. В большинстве мест мы с супругой уже были, но с Давидом эти места предстали нам совсем в другом свете. Мама была в первый раз и вообще пришла в восторг.
С погодой и дорогой нам повезло. Казбеги показалась в полный рост.
Рекомендую 9\10

Вам был полезен этот отзыв?
P
Хотим выразить с супругом огромную благодарность Давиду за отлично проведённые 2 дня и интересные экскурсии! Мы ездили в Казбеги и Кахетию. Давид замечательный, отзывчивый человек, с широкой душой и добрым
читать дальшеуменьшить

сердцем. Он очень увлекательно и интересно преподносит исторический материал, слушаешь и иногда не можешь поверить, что такое возможно и было на самом деле! Наше путешествие было комфортным и увлекательным, в ходе него мы познакомились с изумительно красивыми пейзажами, и богатейшей историей Грузии, ее легендами. Хотелось бы отметить, что Давид не только профессиональный экскурсовод, но и отличный фотограф! В общем, мы под большим впечатлением, нам все очень понравилось, за что большое спасибо Давиду! Если вы ещё в поиске программы и гида, то рекомендуем остановить свой выбор именно на Давиде, вы 100% не пожалеете!
С благодарностью, Павел и Кристина

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы выбирали экскурсию по 2 основным критериям: интересное содержание и безопасность, поскольку на экскурсию я отправилась с 2 детьми 8 и 11 лет. Давид полностью оправдал наш выбор: его эрудиция
читать дальшеуменьшить

гораздо шире, чем тема нашей поездки. Благодаря ему, у нас сложилось системное представление об истории Грузии. Вернувшись, мы воспользовались его рассказами, чтобы сложить дальнейшие свои маршруты. Особая благодарность за тот интерес, который появился у детей. Для них экскурсия стала не просто прогулкой на машине. Они рассказывали друг другу те многочисленные увлекательные истории, которые услышали от Давида. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Добрый день! Была на экскурсии у Нодара еще в мае, но только сейчас добралась до отзыва. Ездили с дочкой, поэтому гида выбирала очень тщательно: все-таки ехать долго, дорога сложная, экстремальная,
читать дальшеуменьшить

да еще и дочь у меня подросток, которому, кроме интернета вообще ничего не нужно. Так вот, не хочу ничего преувеличивать, может быть кому-то не понравится, у всех свой вкус-цвет, свое настроение и потребности, но лично НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Мы довольны обе! Для нас экскурсия была просто душевной! Очень комфортной, все, как мне хотелось. Нодар сумел подстроиться под наш характер, где-то развлекал, где-то, напротив, давал отдохнуть. Угощал вкуснейшими лепешками, фотографировал всю экскурсию. Нашел общий язык с моей дочерью, которая в конце поездки сказала, что ей тоже очень понравилось. А это, поверьте мне, дорогого стоит! Нодар, спасибо еще раз, вы хороший гид!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Давиду за прекрасную экскурсию. Аккуратный водитель с чистой и удобной машиной. в точках, где останавливались, не торопил, давал все рассмотреть и нормально пофотографироваться. Очень интересно и грамотно рассказывал
читать дальшеуменьшить

про свою страну и главное с любовью к ней! При этом не навязчивый, что для меня немаловажно… Все в меру))
Показывал самые лучшие точки, с которых обзор шире и краше… Угощал мороженым и лепешками… Контакты сохранила для себя и своих близких… буду советовать именно его… на улицах предлагают много экскурсий и по разным ценам, но в данном случае экономия и выбор некомпетентного экскурсовода нецелесообразны! еще раз спасибо!!!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Казбеги: природное богатство Грузии»

Путешествие из Тбилиси в Казбеги: от крепости Ананури до храма Гергети
Джиппинг
На автобусе
12 часов
152 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: от крепости Ананури до храма Гергети
Увидеть главные красоты Военно-Грузинской дороги и храм на горе
Начало: От площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€14 за человека
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: от Тбилиси до Казбеги
На машине
9 часов
88 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: от Тбилиси до Казбеги
Одно из самых впечатляющих приключений, какие могут случиться с вами в Грузии
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €258 за человека
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
На машине
7 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €350 за экскурсию