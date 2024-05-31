Всего в 20 км от Тбилиси на вершине вулканического холма расположена удивительная древняя крепость Коджори, до которой пока не добрался массовый туризм.
Вы погуляете по её руинам, полюбуетесь фантастическими видами на окрестные долины и насладитесь звенящей тишиной. По желанию мы можем взять с собой вкусные грузинские продукты и устроить пикник.
Вы погуляете по её руинам, полюбуетесь фантастическими видами на окрестные долины и насладитесь звенящей тишиной. По желанию мы можем взять с собой вкусные грузинские продукты и устроить пикник.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проведём на территории крепости 3 часа. За это время вы:
- Узнаете, какую роль Коджори играла в жизни города
- Погуляете по фотогеничным горным лестницам
- Услышите легенду о Короглы — злой королеве, управлявшей этими землями
- Представите себя жителями Средневековья
- Раскроете, какие интересные события происходили в стенах крепости
А ещё проникнетесь царящей здесь атмосферой мистики и старины, полюбуетесь невероятными панорамами окружающих долин и по желанию устроите пикник.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: седаны Ford или Toyota для 1-3 человек, минивэн Mercedes-Benz Vito для 4-6 человек
- Время в пути из Тбилиси — около 45 минут в одну сторону
- Экскурсия не подойдёт гостям с ограниченными физическими возможностями: она предполагает спуски и подъёмы по неровным поверхностям
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саломе — ваша команда гидов в Тбилиси
Привет! Меня зовут Саломе, я представляю дружную команду гидов в Тбилиси. Мы обожаем делиться с путешественниками историей, культурой, архитектурой и гастрономией нашего города. Стараемся сделать экскурсии интересными, информативными и вдохновляющими, чтобы каждый гость почувствовал магию Грузии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
31 мая 2024
Этот тур оставил у нас исключительно положительные впечатления. Коджори — это потрясающее место с великолепной природой и чистым воздухом. Гиды были очень профессиональны и дружелюбны, они сделали всё возможное, чтобы
B
Boris
31 мая 2024
Наш недавний тур в Коджори был просто восхитительным! Это место поразило нас своей природной красотой и спокойствием. Экскурсия была организована безупречно: от момента встречи до возвращения домой.
Природа Коджори — это
Природа Коджори — это
Роберт
31 мая 2024
Наш тур в Коджори был великолепным! Природа потрясающая: горы, леса и свежий воздух. Гид был дружелюбным и знающим, программа — насыщенной и интересной. Отличная организация: все прошло гладко и комфортно. Очень рекомендуем этот тур всем, кто хочет насладиться красивыми пейзажами и отдохнуть на природе. Спасибо за незабываемое путешествие!
N
NIKA
29 мая 2024
Мой визит в Крепость Коджори был захватывающим и запоминающимся! Узнал столько интересного о истории этого места и его значении для региона. Особенно впечатлила крепость сама по себе – ее архитектура
Мария
29 мая 2024
Экскурсия на крепость Короглу в Коджори была просто восхитительной! Этот день подарил множество ярких впечатлений и новых знаний. Крепость Короглу, расположенная на вершине горы, поразила своими видами и величественными руинами.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
13 часов
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
скидка
49%
Групповая
4 часа
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35€18 за человека