Из Тбилиси - в крепость Коджори

Погулять по руинам средневековой крепости, узнать её историю и полюбоваться живописными видами
Всего в 20 км от Тбилиси на вершине вулканического холма расположена удивительная древняя крепость Коджори, до которой пока не добрался массовый туризм.

Вы погуляете по её руинам, полюбуетесь фантастическими видами на окрестные долины и насладитесь звенящей тишиной. По желанию мы можем взять с собой вкусные грузинские продукты и устроить пикник.
5
5 отзывов
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проведём на территории крепости 3 часа. За это время вы:

  • Узнаете, какую роль Коджори играла в жизни города
  • Погуляете по фотогеничным горным лестницам
  • Услышите легенду о Короглы — злой королеве, управлявшей этими землями
  • Представите себя жителями Средневековья
  • Раскроете, какие интересные события происходили в стенах крепости

А ещё проникнетесь царящей здесь атмосферой мистики и старины, полюбуетесь невероятными панорамами окружающих долин и по желанию устроите пикник.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: седаны Ford или Toyota для 1-3 человек, минивэн Mercedes-Benz Vito для 4-6 человек
  • Время в пути из Тбилиси — около 45 минут в одну сторону
  • Экскурсия не подойдёт гостям с ограниченными физическими возможностями: она предполагает спуски и подъёмы по неровным поверхностям

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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М
31 мая 2024
Этот тур оставил у нас исключительно положительные впечатления. Коджори — это потрясающее место с великолепной природой и чистым воздухом. Гиды были очень профессиональны и дружелюбны, они сделали всё возможное, чтобы
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наша поездка была комфортной и интересной.

Особенно нам запомнились панорамные виды, которые открывались с высот. Горы, леса и бескрайние просторы создавали ощущение умиротворения и гармонии с природой. Мы также посетили несколько исторических достопримечательностей, о которых нам рассказали увлекательные истории.

Организация тура была на высшем уровне: транспорт, питание, экскурсии — всё продумано до мелочей. Это путешествие подарило нам множество ярких эмоций и незабываемых моментов. Большое спасибо за это незабываемое приключение!

Рекомендуем всем посетить Коджори и насладиться этим удивительным местом.

B
31 мая 2024
Наш недавний тур в Коджори был просто восхитительным! Это место поразило нас своей природной красотой и спокойствием. Экскурсия была организована безупречно: от момента встречи до возвращения домой.

Природа Коджори — это
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нечто особенное. Великолепные горные пейзажи, густые леса и чистейший воздух создавали непередаваемую атмосферу. Мы побывали на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды.

Наш гид был настоящим профессионалом, он не только делился интересными фактами и историями о местных достопримечательностях, но и заботился о комфорте каждого участника группы. Программа тура была насыщенной и разнообразной, но при этом не слишком утомительной.

Мы остались очень довольны этой поездкой и рекомендуем всем, кто ищет новые впечатления и хочет насладиться природой, посетить Коджори. Спасибо за замечательный тур и незабываемые воспоминания!

Роберт
31 мая 2024
Наш тур в Коджори был великолепным! Природа потрясающая: горы, леса и свежий воздух. Гид был дружелюбным и знающим, программа — насыщенной и интересной. Отличная организация: все прошло гладко и комфортно. Очень рекомендуем этот тур всем, кто хочет насладиться красивыми пейзажами и отдохнуть на природе. Спасибо за незабываемое путешествие!
N
29 мая 2024
Мой визит в Крепость Коджори был захватывающим и запоминающимся! Узнал столько интересного о истории этого места и его значении для региона. Особенно впечатлила крепость сама по себе – ее архитектура
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и атмосфера прямо завораживают. Хочу отметить профессионализм гида, который рассказывал нам увлекательные истории и делал нашу прогулку еще более интересной. Эта экскурсия точно стоит посещения для всех, кто ценит историю и культурное наследие!

Мария
29 мая 2024
Экскурсия на крепость Короглу в Коджори была просто восхитительной! Этот день подарил множество ярких впечатлений и новых знаний. Крепость Короглу, расположенная на вершине горы, поразила своими видами и величественными руинами.
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Подъем был немного утомительным, но потрясающий панорамный вид с вершины полностью оправдал все усилия. Наш гид был превосходным — он поделился множеством интересных историй о крепости и легендах, связанных с этим местом. История о Короглу, знаменитом герое и защитнике простых людей, действительно завораживает и придает особый колорит этому месту. Природа вокруг крепости также не оставила равнодушной: чистый горный воздух, густые леса и живописные пейзажи создавали атмосферу умиротворения и гармонии. Это была прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит активный отдых и интересуется историей. Это незабываемое приключение, которое обязательно стоит испытать!

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