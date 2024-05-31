Всего в 20 км от Тбилиси на вершине вулканического холма расположена удивительная древняя крепость Коджори, до которой пока не добрался массовый туризм. Вы погуляете по её руинам, полюбуетесь фантастическими видами на окрестные долины и насладитесь звенящей тишиной. По желанию мы можем взять с собой вкусные грузинские продукты и устроить пикник.

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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проведём на территории крепости 3 часа. За это время вы:

Узнаете, какую роль Коджори играла в жизни города

Погуляете по фотогеничным горным лестницам

Услышите легенду о Короглы — злой королеве, управлявшей этими землями

Представите себя жителями Средневековья

Раскроете, какие интересные события происходили в стенах крепости

А ещё проникнетесь царящей здесь атмосферой мистики и старины, полюбуетесь невероятными панорамами окружающих долин и по желанию устроите пикник.

Организационные детали