Полюбоваться горами, узнать о победе Давида Строителя подняться на Мтацминду
Сосновый воздух Коджори, крепость над лесами, мечи Дидгори и прозрачный мост над каньоном — в этой поездке вы увидите Грузию за пределами популярных маршрутов.
Пройдёте по лесным тропам, посмотрите на Триалетский хребет, погрузитесь в историю Дидгорской битвы, сделаете фото у каньона Дашбаши и завершите день на горе Мтацминда, откуда Тбилиси виден как на ладони.
Описание экскурсии
Коджори и крепость Азеула
Начнём путешествие с Коджори — посёлка недалеко от Тбилиси, где воздух пропитан хвоей. Поднимемся по склону Коджорской горы к крепости Азеула, которую также называют Короглы. С вершины откроется вид на леса и Триалетский хребет. По дороге я расскажу, почему это место было важным оборонительным пунктом и как сооружение связано с историей грузинских царей.
Мемориал Дидгори
Место, где в 1121 году прошла одна из главных битв в истории Грузии. Вы осмотрите монумент с десятками стальных мечей в земле и узнаете, как войско Давида Строителя победило сельджуков. Поговорим о том, почему Дидгорскую битву называют символом единства и силы страны.
Каньон Дашбаши
Одна из самых эффектных природных локаций в окрестностях Тбилиси. Здесь вы сможете прогуляться по стеклянному подвесному Бриллиантовому мосту.
Мтацминда
По желанию можно поужинать в ресторане: попробовать хачапури по-аджарски, пончики с кремом, пирожки с мясом и лимонад «Воды Лагидзе». Прогуляемся по парку и посмотрим на столицу с высоты.
Храм Мамадавити
Спустимся на фуникулёре и пешком направимся к храму Мамадавити. Вы увидите могилы Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе и сможете набрать воду из святого источника.
Ориентировочный тайминг
9:30 — встреча в отеле 10:20 — Коджори и крепость Азеула-Короглы 13:00 — мемориал Дидгори 14:00–14:30 — каньон Дашбаши и Бриллиантовый мост 16:00 — гора Мтацминда 17:00–17:30 — храм Мамадавити 18:30–19:30 — завершение экскурсии
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Dodge
Программа не подходит детям младше 8 лет: в программе есть прогулка по каньону и участки маршрута, требующие базовую физподготовку
Вода, чурчхела и вино входят в стоимость. Дополнительно оплачиваются ужин и входной билет на Бриллиантовый мост — 59 лари ($21)
Дегустация алкоголя для путешественников 18+
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Малхаз — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1053 туристов
Гамарджоба! Меня зовут Малхаз, я рад быть вашим добрым другом и гидом. Родился и вырос в замечательном Тбилиси — сердце Грузии, известной своим гостеприимством и теплом.
Путешествия — моя страсть,
я уже успел пожить в двух других странах, но всегда возвращаюсь к своим корням в Сакартвело. Работаю с командой увлечённых гидов.
На экскурсиях мы стремимся открыть гостям тайны и красоты этой прекрасной страны, познакомить с её культурой и традициями.
