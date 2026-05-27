Сосновый воздух Коджори, крепость над лесами, мечи Дидгори и прозрачный мост над каньоном — в этой поездке вы увидите Грузию за пределами популярных маршрутов. Пройдёте по лесным тропам, посмотрите на Триалетский хребет, погрузитесь в историю Дидгорской битвы, сделаете фото у каньона Дашбаши и завершите день на горе Мтацминда, откуда Тбилиси виден как на ладони.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коджори и крепость Азеула

Начнём путешествие с Коджори — посёлка недалеко от Тбилиси, где воздух пропитан хвоей. Поднимемся по склону Коджорской горы к крепости Азеула, которую также называют Короглы. С вершины откроется вид на леса и Триалетский хребет. По дороге я расскажу, почему это место было важным оборонительным пунктом и как сооружение связано с историей грузинских царей.

Мемориал Дидгори

Место, где в 1121 году прошла одна из главных битв в истории Грузии. Вы осмотрите монумент с десятками стальных мечей в земле и узнаете, как войско Давида Строителя победило сельджуков. Поговорим о том, почему Дидгорскую битву называют символом единства и силы страны.

Каньон Дашбаши

Одна из самых эффектных природных локаций в окрестностях Тбилиси. Здесь вы сможете прогуляться по стеклянному подвесному Бриллиантовому мосту.

Мтацминда

По желанию можно поужинать в ресторане: попробовать хачапури по-аджарски, пончики с кремом, пирожки с мясом и лимонад «Воды Лагидзе». Прогуляемся по парку и посмотрим на столицу с высоты.

Храм Мамадавити

Спустимся на фуникулёре и пешком направимся к храму Мамадавити. Вы увидите могилы Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе и сможете набрать воду из святого источника.

Ориентировочный тайминг

9:30 — встреча в отеле

10:20 — Коджори и крепость Азеула-Короглы

13:00 — мемориал Дидгори

14:00–14:30 — каньон Дашбаши и Бриллиантовый мост

16:00 — гора Мтацминда

17:00–17:30 — храм Мамадавити

18:30–19:30 — завершение экскурсии

Организационные детали