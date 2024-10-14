На этой увлекательной прогулке вы по-настоящему познакомитесь с Тбилиси. Увидите самые живописные уголки Старого города и ощутите дух вековых традиций. Полюбуетесь церквями и погрузитесь в атмосферу колоритного рынка. Пройдётесь по ботаническому саду и насладитесь красотой и спокойствием природы. А в уютном заведении продегустируете местные вина.

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Описание экскурсии

По улочкам Тбилиси

Начнём прогулку с центральной площади Тбилиси — площади Свободы. Пройдём по Старому городу и полюбуемся старинными домами с резными балконами. Вы увидите Метехскую церковь и статую царя Вахтанга Горгасала.

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, где насладимся панорамой города. Затем спустимся к Серным баням и осмотрим их снаружи. Заглянем на Мейдан базар — и погрузимся в уникальную атмосферу рынка. И наконец, прогуляемся по уютной улице Шардени.

Ботанический сад

Вы увидите огромную коллекцию редких растений Кавказа, прогуляетесь по тропинкам дендрария в тени деревьев. И конечно, полюбуетесь видом на город с одной из обзорных площадок.

Дегустация вина

А в завершение заглянем в уютный бар или винный погреб в Старом городе. Вы познакомитесь с местными традициями виноделия и попробуете несколько сортов вина и чачи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы