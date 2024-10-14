Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов

Прогуляться по Старому городу, увидеть зелёный оазис природы и попробовать грузинское вино
На этой увлекательной прогулке вы по-настоящему познакомитесь с Тбилиси. Увидите самые живописные уголки Старого города и ощутите дух вековых традиций. Полюбуетесь церквями и погрузитесь в атмосферу колоритного рынка. Пройдётесь по ботаническому саду и насладитесь красотой и спокойствием природы. А в уютном заведении продегустируете местные вина.
Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

По улочкам Тбилиси

Начнём прогулку с центральной площади Тбилиси — площади Свободы. Пройдём по Старому городу и полюбуемся старинными домами с резными балконами. Вы увидите Метехскую церковь и статую царя Вахтанга Горгасала.

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, где насладимся панорамой города. Затем спустимся к Серным баням и осмотрим их снаружи. Заглянем на Мейдан базар — и погрузимся в уникальную атмосферу рынка. И наконец, прогуляемся по уютной улице Шардени.

Ботанический сад

Вы увидите огромную коллекцию редких растений Кавказа, прогуляетесь по тропинкам дендрария в тени деревьев. И конечно, полюбуетесь видом на город с одной из обзорных площадок.

Дегустация вина

А в завершение заглянем в уютный бар или винный погреб в Старом городе. Вы познакомитесь с местными традициями виноделия и попробуете несколько сортов вина и чачи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в ботанический сад — 4 лари с чел.
  • Билет на канатную дорогу — 2,4 лари с чел.
  • Дегустация вина и чачи — около 5–7 лари с чел.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Дюма»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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