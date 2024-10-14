Тропы Тбилиси: от ботанического сада до винных погребов
Прогуляться по Старому городу, увидеть зелёный оазис природы и попробовать грузинское вино
На этой увлекательной прогулке вы по-настоящему познакомитесь с Тбилиси. Увидите самые живописные уголки Старого города и ощутите дух вековых традиций. Полюбуетесь церквями и погрузитесь в атмосферу колоритного рынка. Пройдётесь по ботаническому саду и насладитесь красотой и спокойствием природы. А в уютном заведении продегустируете местные вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
По улочкам Тбилиси
Начнём прогулку с центральной площади Тбилиси — площади Свободы. Пройдём по Старому городу и полюбуемся старинными домами с резными балконами. Вы увидите Метехскую церковь и статую царя Вахтанга Горгасала.
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, где насладимся панорамой города. Затем спустимся к Серным баням и осмотрим их снаружи. Заглянем на Мейдан базар — и погрузимся в уникальную атмосферу рынка. И наконец, прогуляемся по уютной улице Шардени.
Ботанический сад
Вы увидите огромную коллекцию редких растений Кавказа, прогуляетесь по тропинкам дендрария в тени деревьев. И конечно, полюбуетесь видом на город с одной из обзорных площадок.
Дегустация вина
А в завершение заглянем в уютный бар или винный погреб в Старом городе. Вы познакомитесь с местными традициями виноделия и попробуете несколько сортов вина и чачи.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Дюма»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Giorgi — ваша команда гидов в Тбилиси
Меня зовут Гиоргий. В сфере туризма я работаю более шести лет, погружаюсь в мир дружелюбных гостей и делаю свою работу с огромным удовольствием. Моя цель — подарить каждому гостю возможность читать дальше
унести с собой частичку любви к моей стране, открыть для них её богатую культуру, живописные пейзажи и уникальные традиции. Я искренне верю, что каждая экскурсия должна быть незабываемой, и стремлюсь сделать ваш визит в Грузию наполненным теплом, радостью и незабываемыми впечатлениями.