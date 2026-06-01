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В пещерный город Вардзия и парк «Боржоми» - из Тбилиси

Исследовать скрытые в скале лабиринты и пробовать воду, которую пили императоры
Чтобы почувствовать величие грузинской истории и целебную силу природы, отправляйтесь с нами на экскурсию. Вы посетите монастырь-крепость в толще горы — настоящее инженерное чудо предков.

А ещё посетите национальный парк, где прогуляетесь по тенистым аллеям, попробуете воду из источника и узнаете историю курорта.
В пещерный город Вардзия и парк «Боржоми» - из Тбилиси
В пещерный город Вардзия и парк «Боржоми» - из Тбилиси
В пещерный город Вардзия и парк «Боржоми» - из Тбилиси

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Тбилиси

12:30 — Боржомский национальный парк (1 ч). Вы прогуляетесь по заповедной зоне, где бьют знаменитые минеральные источники. Узнаете историю курорта, который веками привлекал аристократию и императорскую семью. Мы объясним, как вулканическая активность и природный газ поднимают воду с глубины 8–10 км, сохраняют её тёплой и насыщенной лечебными минералами

15:00 — пещерный город Вардзия (1,5 ч). Вы подниметесь к скрытому в скале монастырю-крепости. Пройдёте по лабиринтам, где высечено около 600 помещений: храмы, кельи, трапезные и библиотеки. Увидите древнюю систему водоснабжения, узнаете, как город вырубили за год ради срочной обороны. С обрывов откроется вид на долину Куры, а мы поделимся историями о землетрясении 1283 года и жизни действующего монастыря сегодня

16:30 — ужин (по желанию)

21:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость не входят: билеты в Вардзию — 17 лари (€6) за чел., вход в Боржоми — 5 лари (€2) за чел., питание
  • Экскурсия не подойдёт для людей с слабой физической подготовкой, потому что будем много ходить
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник и четверг в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ира
Ира — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 183 туристов
Представляю наше агентство — с 2013 года мы работаем в Грузии, Тбилиси. 560 000 довольных путешественников, 120 сотрудников, лучший туроператор по Грузии в рейтинге Tripadvisor 2020. Только у нас вас ждут экскурсии на двухэтажном автобусе-кабриолете. До встречи в Тбилиси!

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