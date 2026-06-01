Чтобы почувствовать величие грузинской истории и целебную силу природы, отправляйтесь с нами на экскурсию. Вы посетите монастырь-крепость в толще горы — настоящее инженерное чудо предков. А ещё посетите национальный парк, где прогуляетесь по тенистым аллеям, попробуете воду из источника и узнаете историю курорта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Тбилиси

12:30 — Боржомский национальный парк (1 ч). Вы прогуляетесь по заповедной зоне, где бьют знаменитые минеральные источники. Узнаете историю курорта, который веками привлекал аристократию и императорскую семью. Мы объясним, как вулканическая активность и природный газ поднимают воду с глубины 8–10 км, сохраняют её тёплой и насыщенной лечебными минералами

15:00 — пещерный город Вардзия (1,5 ч). Вы подниметесь к скрытому в скале монастырю-крепости. Пройдёте по лабиринтам, где высечено около 600 помещений: храмы, кельи, трапезные и библиотеки. Увидите древнюю систему водоснабжения, узнаете, как город вырубили за год ради срочной обороны. С обрывов откроется вид на долину Куры, а мы поделимся историями о землетрясении 1283 года и жизни действующего монастыря сегодня

16:30 — ужин (по желанию)

21:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали