Приглашаем в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии. Откройте для себя богатую историю, потрясающие виды и аутентичные вкусы этого уникального региона. Вино, традиции и красота ждут вас!
5
1 отзыв
Описание мастер-класса

Прекрасная Кахетия Приглашаем вас в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии! Предлагаем вам познакомиться с этим районом Грузии и своими глазами увидеть. Наш маршрут:

  • Село Манави Вас ждет дегустация настоящих грузинских сладостей, мёда, вина и чачи. Также вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.
  • Село Бадиаури Дегустация сыра и хлеба, а также мастер-класс по выпечке грузинского хлеба «шоти» (мамин хлеб).
  • Монастырь Бодбе — святая обитель и источник исцеления. Это место, где духовность встречается с природной красотой. Величественный женский монастырь, хранящий мощи святой Нино, дарит чувство умиротворения. Прогуляйтесь по ухоженным садам, полюбуйтесь панорамными видами на Алазанскую долину и прикоснитесь к легендарному источнику святой Нино, известному своими целебными свойствами.
  • Сигнахи — город любви и вдохновения, где время словно остановилось. Прогуляйтесь по его уютным улочкам с красочными балконами и ощутите романтику древнего города. Поднимитесь на крепостные стены, чтобы полюбоваться потрясающими видами на Кавказские горы и виноградники.

• Хроники Грузии На этом месте вы почувствуйте величие и красоту грузинской истории. Здесь, под монументальными колоннами, вы сможете:

  • Узнать о символизме и историческом значении монумента.
  • Оценить панорамный вид на Тбилиси и реку Куру.
  • Сделать невероятные фотографии на фоне величественных скульптур. Вас ждет • Дегустация вин и крепких напитков. Вы попробуете лучшие сорта сухих и полусладких вин, а также крепкие напитки — ароматную чачу и выдержанный бренди;
  • Мастер-классы — окунитесь в кулинарные традиции Грузии. Создайте своими руками чурчхелу — знаменитый грузинский десерт!

• Грузинский хлеб «шоти»: узнайте секреты выпечки традиционного хлеба в глиняной печи. Почувствуйте тепло грузинского гостеприимства, участвуя в этом увлекательном процессе. Важная информация:

Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Манави
  • Село Бадиаури
  • Монастырь Бодбе
  • Город Сигнахи
  • Хроники Грузии
Что включено
  • Трансфер
  • Дегустации напитков
  • Дегустации грузинских сладостей
  • Дегустации мёда, сыра
Что не входит в цену
  • Участие в мастер-классе по выпечке хлеба Шоти (5 лари с человека)
  • Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по вашему адресу
Завершение: Довезем по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

G
Georgii
15 авг 2025
Была плохая погода. Гид заранее позвонил и предупредил об отмене, чтобы мы не были разочарованы поездкой. Выражаем свою благодарность за своевременную отмену. Мы обязательно вернемся для посещения Кахетии.

