Приглашаем в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии. Откройте для себя богатую историю, потрясающие виды и аутентичные вкусы этого уникального региона. Вино, традиции и красота ждут вас!
Описание мастер-класса
Прекрасная Кахетия Приглашаем вас в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии! Предлагаем вам познакомиться с этим районом Грузии и своими глазами увидеть. Наш маршрут:
- Село Манави Вас ждет дегустация настоящих грузинских сладостей, мёда, вина и чачи. Также вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.
- Село Бадиаури Дегустация сыра и хлеба, а также мастер-класс по выпечке грузинского хлеба «шоти» (мамин хлеб).
- Монастырь Бодбе — святая обитель и источник исцеления. Это место, где духовность встречается с природной красотой. Величественный женский монастырь, хранящий мощи святой Нино, дарит чувство умиротворения. Прогуляйтесь по ухоженным садам, полюбуйтесь панорамными видами на Алазанскую долину и прикоснитесь к легендарному источнику святой Нино, известному своими целебными свойствами.
- Сигнахи — город любви и вдохновения, где время словно остановилось. Прогуляйтесь по его уютным улочкам с красочными балконами и ощутите романтику древнего города. Поднимитесь на крепостные стены, чтобы полюбоваться потрясающими видами на Кавказские горы и виноградники.
• Хроники Грузии На этом месте вы почувствуйте величие и красоту грузинской истории. Здесь, под монументальными колоннами, вы сможете:
- Узнать о символизме и историческом значении монумента.
- Оценить панорамный вид на Тбилиси и реку Куру.
- Сделать невероятные фотографии на фоне величественных скульптур. Вас ждет • Дегустация вин и крепких напитков. Вы попробуете лучшие сорта сухих и полусладких вин, а также крепкие напитки — ароматную чачу и выдержанный бренди;
- Мастер-классы — окунитесь в кулинарные традиции Грузии. Создайте своими руками чурчхелу — знаменитый грузинский десерт!
• Грузинский хлеб «шоти»: узнайте секреты выпечки традиционного хлеба в глиняной печи. Почувствуйте тепло грузинского гостеприимства, участвуя в этом увлекательном процессе. Важная информация:Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Манави
- Село Бадиаури
- Монастырь Бодбе
- Город Сигнахи
- Хроники Грузии
Что включено
- Трансфер
- Дегустации напитков
- Дегустации грузинских сладостей
- Дегустации мёда, сыра
Что не входит в цену
- Участие в мастер-классе по выпечке хлеба Шоти (5 лари с человека)
- Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по вашему адресу
Завершение: Довезем по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Georgii
15 авг 2025
Была плохая погода. Гид заранее позвонил и предупредил об отмене, чтобы мы не были разочарованы поездкой. Выражаем свою благодарность за своевременную отмену. Мы обязательно вернемся для посещения Кахетии.
