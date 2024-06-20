«Там, где вьётся Алазань, веет нега и прохлада, где в садах сбирают дань пурпурного винограда…» Эти строки из стихотворения А. Грибоедова о Кахетии станут лейтмотивом нашего путешествия по краю древних памятников архитектуры и истории, родине сакрального напитка Грузии — вина, которому вот уже более восьми тысячи лет.
В нашей программе: фотогеничный Сигнахи, усадьба Чавчавадзе, Телави с царской резиденцией и, конечно, дегустации.
В нашей программе: фотогеничный Сигнахи, усадьба Чавчавадзе, Телави с царской резиденцией и, конечно, дегустации.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся из Тбилиси по Верхней Кахетии через уникальную микрозону Хашми, мимо крепости Манави и Чайлури, минуя множество колоритных деревушек.
- В городе любви Сигнахи погуляем по неповторимым улочкам-террасам и знаменитой крепостной стене.
- В Цинандали в усадьбе А. Чавчавадзе вам расскажут о княжеском роде, в котором переплелись судьбы известных личностей. Вы узнаете о его особой роли в истории Грузии и её европеизации, а также о европейском методе производства вина в Грузии, которое началось именно здесь в том виде, в котором мы сейчас его знаем.
- В Гурджаани или Цинандали будет дегустация грузинских вин, приготовленных разными способами.
- Вы посетите уютный провинциальный городок Телави с его лёгкими, воздушными улочками, 950-летним платаном и «Крепостью господина», с которой началось становления Восточного царства. Как бонус моей профессии кинорежиссёра, вам в подарок — посещение некоторых мест съёмок легендарной комедии «Мимино». Кроме того, вас будет ждать пара приятных сюрпризов.
- А закончим мы наше путешествие поездкой по изумительному горному серпантину Гомборского хребта, завершив тем самым малый круг по региону Кахетии.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- В цену включено: поездка на комфортабельном транспорте (Toyota Prius/Dodge Caravan), питьевая вода.
- Дополнительные расходы:
— ваше питание во время путешествия
— входные билеты в музеи — 10-35 лари
— дегустации (цена зависит от дегустационного пакета выбранных гостями вин, от 15 до 55 лари).
Особенности программы
- Маршрут идёт по кругу, и в зависимости от условий, я могу начать его, как указано в программе или в обратном направлении. Также я оставляю за собой право корректировать места посещения винных предприятий и дегустаций.
- Так как я не буду вас подгонять, обед может быть поздним.
- Если будем успевать по времени, как бонус от меня — возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению грузинского лакомства — чурчхелы.
Дополнительные опции
- Я могу организовать поездку для 5-6 человек (25 евро за каждого дополнительного участника).
- Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчет стоимости программы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3121 туриста
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия —Задать вопрос
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