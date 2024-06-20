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«Там, где вьётся Алазань, веет нега и прохлада, где в садах сбирают дань пурпурного винограда…» Эти строки из стихотворения А. Грибоедова о Кахетии станут лейтмотивом нашего путешествия по краю древних памятников архитектуры и истории, родине сакрального напитка Грузии — вина, которому вот уже более восьми тысячи лет.



В нашей программе: фотогеничный Сигнахи, усадьба Чавчавадзе, Телави с царской резиденцией и, конечно, дегустации.