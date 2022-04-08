Классический маршрут начинается от грузинской столицы по телавской автостраде через Гомборский перевал. Отсюда открывается впечатляющая панорама знаменитой виноградной долины.

Следом идет г. Телави, столица Кахетии, известна всем по популярному и любимому фильму «Мимино». Небольшой город отличается удивительно уютной атмосферой.

После посещения г. Телави мы заедем в "Шуми" - кахетинский винный завод в г. Цинандали. "Шуми" производит некоторое количество вин хорошего уровня - Цинандали, Мукузани, Киндзмараули и некоторые другие. При винзаводе есть музей, коллекционная виноградная плантация, дегустационная терраса и магазин. Все это оформлено в виде небольшого презентационного парка.

После "Шуми" мы поедем в Кварели, где посетим один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии - "Корпорация Киндзмараули".

Завод расположен в самом центре городка и является одним из основных производителей знаменитого полусладкого вина "Киндзмараули". Сейчас заводу принадлежит 300 из 400 гектаров микрозоны "Киндзмараули", винохранилища, винный магазин, дегустационные залы, ресторан и даже своя гостиница в центре Кварели.

Дегустируем вина и движемся дальше.

Следующая остановка - город Сигнахи.

Для тех, кто хочет полюбоваться роскошными видами на знаменитую Алазанскую долину с высоты птичьего полета, насладиться прогулкой среди сказочной колоритной архитектуры, Сигнахи лучший выбор.

Из Сигнахи мы переместимся в женский монастырь Бодбе. Для людей верующих, паломников, это возможность поклониться могиле Святой Нино (крестительницы Грузии).