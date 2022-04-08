Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии

Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии
Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии
Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии
Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии
Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии
Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии
Кахетия - регион старинных традиций и самых лучших вин Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Гомборский перевал.
  • Г. Телави.
  • Винзавод "Шуми".
  • Винзавод "Корпорация Киндзмараули".
  • Г. Сигнахи.
  • Бодбийский монастырь
Классический маршрут начинается от грузинской столицы по телавской автостраде через Гомборский перевал. Отсюда открывается впечатляющая панорама знаменитой виноградной долины.
Следом идет г. Телави, столица Кахетии, известна всем по популярному и любимому фильму «Мимино». Небольшой город отличается удивительно уютной атмосферой.
После посещения г. Телави мы заедем в "Шуми" - кахетинский винный завод в г. Цинандали. "Шуми" производит некоторое количество вин хорошего уровня - Цинандали, Мукузани, Киндзмараули и некоторые другие. При винзаводе есть музей, коллекционная виноградная плантация, дегустационная терраса и магазин. Все это оформлено в виде небольшого презентационного парка.
После "Шуми" мы поедем в Кварели, где посетим один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии - "Корпорация Киндзмараули".
Завод расположен в самом центре городка и является одним из основных производителей знаменитого полусладкого вина "Киндзмараули". Сейчас заводу принадлежит 300 из 400 гектаров микрозоны "Киндзмараули", винохранилища, винный магазин, дегустационные залы, ресторан и даже своя гостиница в центре Кварели.
Дегустируем вина и движемся дальше.

Следующая остановка - город Сигнахи.

Для тех, кто хочет полюбоваться роскошными видами на знаменитую Алазанскую долину с высоты птичьего полета, насладиться прогулкой среди сказочной колоритной архитектуры, Сигнахи лучший выбор.
Из Сигнахи мы переместимся в женский монастырь Бодбе. Для людей верующих, паломников, это возможность поклониться могиле Святой Нино (крестительницы Грузии).
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты по программе.
  • Личные расходы.
  • Дегустации вин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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