9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первая остановка — женский монастырь Бодбе. Здесь похоронена просветительница Грузии Нино, благодаря которой наша страна в 319 году стала христианской. Здесь у вас будет свободное время, чтобы погулять.
Следом вы попадёте в город любви Сигнахи. Прогуляетесь по крепостной стене, откуда открываются замечательные виды на долину Алазани и горы, и романтичным улочкам Старого города.
Затем едем в Телави через Гомборский перевал. Город известен винами, кахетинским колоритом и красивой архитектурой.
Неподалёку — деревня Цинандали, название которой звучит как песня. В местном в музее князя Александра Чавчавадзе (тестя Грибоедова) вы попробуете знаменитое одноимённое вино и познакомитесь с методами кахетинского виноделия.
Затем — монастырский комплекс и крепость Алаверди 11 века (осмотр снаружи). Вы поймёте, почему комплекс имел и имеет большое значение в общественно-религиозной жизни Кахетии.
Примерный тайминг
8:00 — старт 10:00 — монастырь Бодбе 10:30 — Сигнахи 10:50 — едем в Телави 12:20 — Дом-музей князя Александра Чавчавадзе в деревне Цинандали 13:30 — обед в ресторане в Телави 15:20 — поездка по центру Телави 15:40 — крепость и монастырский комплекс Алаверди 16:30 — дорога в Тбилиси, по пути видовая остановка на вершине перевала. Время прибытия в Тбилиси зависит от дорожной ситуации
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 15 лари (€4,7) за чел. (музей и парк) или от 28 лари (€8,8) за чел. (музей, парк и энотека), обед — в среднем 50 лари (€15,7) за чел.
Едем на Nissan Tiida
Интересно будет взрослым и детям от 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1817 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
1
2
1
1
–
Анна
Очень понравилась экскурсия с Вано. Очень содержательно, информативно, интересно, много узнали, много посмотрели. Меняли маршрут по ходу экскурсии, что оказалось очень удобным. Останавливались в самых живописных местах. Сделали массу красивых читать дальшеуменьшить
фотографий. Дети забрались на все возможные горы, исследовали все возможные башни. В Цинандали Эстейт посмотрели все что можно: дом Александра Чавчавадзе, необычный сад, заложенный им же, погуляли по подвалам энотеки, продегустировали и приобрели отличное вино. Обедали в Телави в кафе по совету Вано, очень понравилось: вкусно, быстро и недорого. Несмотря на конец ноября, была отличная погода, все сложилось. Экскурсию очень рекомендую
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасное путешествие по Кахетии с очень интересным человеком и эрудированным гидом Вано. В течение дня мы успели посетить несколько удивительных мест, насладиться видами гор, попробовать вкусную грузинскую кухню и узнать много интересных фактов о культуре и истории Грузии. Вано - замечательный рассказчик, с которым вам точно не будет скучно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Потрясающая экскурсия! Вано - очень эрудированный, замечательный рассказчик! Узнали для себя много нового. Нам хотелось познакомиться поближе с процессом виноделия и Вано любезно подстроил экскурсию под нас. Кахетия - невероятно красивый регион. Пейзажи - от итальянских до марсианских. Будем вспоминать этот день с теплотой, жаль, что пролетел как минута!
Вам был полезен этот отзыв?
Софья
Замечательная экскурсия с очень интересным гидом Вано! Всем рекомендую, не пожалейте денег и езжайте. Виды просто шикарные. Вано по нашей просьбе поменял стандартную программу и мы смогли увидеться с членами семьи в Телави. За что отдельная благодарность!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Никита
Вано - великолепный гид! Во время тура его рассказы были настолько красочные, что складывалось ощущение просмотра фильма! Так-же он советовал, какие места можно посетить и был готов на изменения по ходу тура. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Добрый вечер. Сегодня была очень познавательная экскурсия с Вано. Маршрут грамотно построен и рассказ по ходу экскурсии был познавательный и интересный. Вано прекрасно владеет русским языком и имеет фундаментальные знания читать дальшеуменьшить
по истории Грузии. Экскурсия была именно автомобильная, с минимальными пешими переходами. По ходу поездки мы немного скорректировали свой маршрут, что не вызвало никаких нареканий от Вано. Нам все понравилось, особенно отсутствие длительных пеших переходов. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «По невероятной Кахетии - из Тбилиси»