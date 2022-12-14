9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кахетия славится богатой историей, важными святынями и замечательным вином. О ней рассказывают немало легенд, но что из этого правда? Поедем по её самым красивым уголкам — и всё узнаем. Вы побываете в живописном Телави, очаровательной Цинандали, древних монастырях и городе любви, узнаете о местных традициях и секретах виноделия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первая остановка — женский монастырь Бодбе. Здесь похоронена просветительница Грузии Нино, благодаря которой наша страна в 319 году стала христианской. Здесь у вас будет свободное время, чтобы погулять.

Следом вы попадёте в город любви Сигнахи. Прогуляетесь по крепостной стене, откуда открываются замечательные виды на долину Алазани и горы, и романтичным улочкам Старого города.

Затем едем в Телави через Гомборский перевал. Город известен винами, кахетинским колоритом и красивой архитектурой.

Неподалёку — деревня Цинандали, название которой звучит как песня. В местном в музее князя Александра Чавчавадзе (тестя Грибоедова) вы попробуете знаменитое одноимённое вино и познакомитесь с методами кахетинского виноделия.

Затем — монастырский комплекс и крепость Алаверди 11 века (осмотр снаружи). Вы поймёте, почему комплекс имел и имеет большое значение в общественно-религиозной жизни Кахетии.

Примерный тайминг

8:00 — старт

10:00 — монастырь Бодбе

10:30 — Сигнахи

10:50 — едем в Телави

12:20 — Дом-музей князя Александра Чавчавадзе в деревне Цинандали

13:30 — обед в ресторане в Телави

15:20 — поездка по центру Телави

15:40 — крепость и монастырский комплекс Алаверди

16:30 — дорога в Тбилиси, по пути видовая остановка на вершине перевала. Время прибытия в Тбилиси зависит от дорожной ситуации

Организационные детали