9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Секрет Тбилиси

Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем же он так привлекает людей всего мира

У всех городов есть свой, лишь им присущий, характер. Есть города строгие, есть веселые, есть с терпким душистым ароматом кулинарных изысков, с отчетливым духом прошедших веков, с витающим на улицах и площадях очарованием, стилем, оригинальным смешением старого и нового. Каков же Тбилиси? Почему именно сюда решил перенести столицу царь Вахтанг Горгасали? Из-за чего сюда стремятся люди разных национальностей и конфессий? На моей экскурсии вы узнаете ответы.