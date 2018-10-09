9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

О Кахетии рассказывают немало легенд, что же из них правда? Здесь родина культурного виноградарства, здесь виноделием занимаются свыше 6000 лет, грузинское слово «г‘вино» практически на всех языках означает вино, а вдоль Алазанской долины стояли батареи зенитной артиллерии…
Что вас ожидает
День начнется с поездки в город Телави, куда мы доберемся через неповторимый по красоте Гомборский перевал (1620 м.). Город Телави, где, как известно, живет Мимино, славится своими винами, кахетинским колоритом и красивой архитектурой, которой особенно приятно любоваться после проведенной реставрации.
Неподалеку от Телави находится деревня, название которой — Цинандали — само по себе звучит как песня. Здесь, в музее князя Александра Чавчавадзе (тестя Грибоедова), вы попробуете знаменитое одноименное вино и познакомитесь с методами кахетинского виноделия.
Затем вас ждет живописный монастырский комплекс и крепость Алаверди (11 в.). Собор в крепости до начала 21 века был самым высоким в Грузии и славился росписями. Вы поймете, почему комплекс имел и имеет большое значение в общественно-религиозной жизни Кахетии.
По вашему желанию, мы посетим знаменитую винодельню Шуми, где сомелье расскажет о виноделии и проведет дегустацию.
Следом вы попадете в замечательный город любви Сигнахи, который после реставрации стал похож на сказочное место. Вы прогуляетесь по крепостной стене, откуда открываются замечательные виды на долину Алазани и горы Главного Кавказского хребта, а после — по романтичным улочкам Старого города. Воспоминания о посещении Сигнахи точно останутся одними из наиболее приятных в вашем путешествии по Грузии.
Мы также посетим женский монастырь Бодбе, где похоронена просветительница Грузии, святая равноапостольная Нино, благодаря которой наша страна в 319 году стала христианской.
Организационные детали
Дополнительные расходы: питание, билет и дегустация в Цинандали (от 5 до 25 лари — с дегустацией с рассказом сомелье или без дегустации), дегустация в Шуми (25 лари).
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Тбилиси.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Вано. По образованию журналист (ТГУ), историк литературы (Институт литературы АН Грузии). Интересуюсь архитектурой, историей Южного Кавказа, кулинарией. Прожил в Москве около 20 лет. Люблю работать с людьми. Организую и провожу туры по всей Грузии. Возможны специализированные, индивидуальные и любые другие туры.
Очень насыщенная экскурсия по красивейшим местам. Вано прекрасный рассказчик, эрудированный и интеллигентный.
Наталия
9 июля 2018
Мы ездили семъей из четырёх человек с Вано в Кахетию. Сыновьям по 14 и 17 лет. Очень довольны . Вано очень эрудированный, знающий историю, особенно своей страны, человек. На любой вопрос он даст развернутый ответ, ссылаясь на исторические источники. Про любую территорию расскажет миф или легенду. Как водитель безупречен. Машина свежая, с кондиционером. Мы воспользовались услугами Вано не только в поездке в Кахетию. Рекомендуем !!!
Светлана
29 мая 2018
Спасибо , очень насыщенная экскурсия . Продуманный маршрут , содержательная информация , красивейшие места . Советуем всем.
глайх
22 мая 2018
Экскурсия отличная, Вано отличный экскурсавод, жалко, что хорошее так быстро кончается. Спасибо за. прекрасную экскурсию Вано.
Наталия
28 апреля 2018
Наша группа из 6 человек три дня путешествовали по Грузии с Vano. Три незабываемые экскурсии по прекрасной стране с прекрасным человеком. Все было интересно,увлекательно,удивительно и вкусно! Cпасибо, Vano!
Жанна
24 августа 2017
Это была наша вторая экскурсия с Вано и она оправдала наши ожидания. Оказалась больше похожа на увлекательное турне по самым удивительным местечкам Кахетии. Волнительно было посетить храм Святой Нино, безумно красивое и в тоже время сильное место. Больше всего покорил Сигнахи, где мы решили остановиться на день. Волшебный, игрушечный городок, где хочется остаться жить. Спасибо Вано за это путешествие!
Элина
10 июля 2016
Спасибо Вано за отличный день в Кахетии. Погода была великолепная, машина очень удобная, за 9 часов поездки усталости почти не почувствовали. Вано очень тактичный и интеллигентный, прислушивается к любым пожеланиям, даёт ценные советы и рекомендации. Могу рекомендовать его не только для экскурсии в Кахетию, но и в другие регионы Грузии, так как знания его весьма обширны. Жаль, что у нас было всего 3 дня экскурсий с таким замечательным, любящим свою родину гидом.
Дмитрий
31 августа 2015
Невыразительное повествование, гудящая машина, невнятный маршрут - в итоге скушноватое времяпрепровождение.
Татьяна
14 июня 2015
Очень довольны. Экскурсия хорошо наполнена. Очень интересные включены объекты. Замечательно! Несмотря на немалую продолжительность - неутомительно. Отдельно скажу про гида. Если вы расчитываете на 9 часов беспрестанного потока слов и информации - вам не к Вано. Но если честно, я бы наверное 9 часов монолога от гида не выдержала бы ни за что. Вано очень ненавязчив, попусту информацией не перегружает (но все важное и необходимое рассказывает интересно), дает возможность пауз, и тактично дает время вам побыть самими с собой (например пообедать). Одним словом , все очень сбалансированно. Мы очень довольны, что взяли этот тур. Всем советуем!
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
Попробовать знаменитую минералку в ее первозданном виде и прикоснуться к истории старинного города
В этом авто-путешествии вас ждут знаменитый спа-курорт Боржоми, минеральная вода которого известна далеко за пределами Грузии, старинный город Ахалцихе и реставрированная крепость Рабат — великолепное наследие прошлых веков. Вы узнаете о самых интересных событиях в истории этих мест и насладитесь красотой окружающей природы.
Гелати, Баграти, обитель Моцамета, заповедник Сатаплиа и другие сокровища Западной Грузии
Приглашаю вас в длинное и увлекательное путешествие через самое сердце Грузии в столицу региона Имеретия — Кутаиси. Вас ждут знаменитые достопримечательности города и его окрестностей, наследие древнейшей грузинской архитектуры, уникальные религиозные памятники и потрясающие творения природы. И, конечно, история и легенды этих мест.
Следы древнейших людей и развалины средневекового города — путешествие к месту исторических открытий
Вас ждет необычайно интересное место исторических открытий. В Дманиси, куда мы отправимся, в начале 90-х годов грузинскими археологами и палеонтологами были обнаружены останки так называемого «человека прямоходящего» — древнейшие из найденных в Европе. Кроме того, здесь были обнаружены остатки культуры каменного века, от нижнего палеолита до неолита. Во время экскурсии вы узнаете самые интересные подробности о городе и его прошлом.
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем же он так привлекает людей всего мира
У всех городов есть свой, лишь им присущий, характер. Есть города строгие, есть веселые, есть с терпким душистым ароматом кулинарных изысков, с отчетливым духом прошедших веков, с витающим на улицах и площадях очарованием, стилем, оригинальным смешением старого и нового. Каков же Тбилиси? Почему именно сюда решил перенести столицу царь Вахтанг Горгасали? Из-за чего сюда стремятся люди разных национальностей и конфессий? На моей экскурсии вы узнаете ответы.
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!