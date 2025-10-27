читать дальше

сыром и вином с лавашами которые мы приготовили сами ☺️!

Самое главное! Не стесняйтесь спросить у него про другие достопримечательности, он без проблем организует и отвезет вас и на Казбек и к арке дружбы и куда вы захотите за плату дешевле чем у других гидов!!!

Ещё раз повторю нам было не скучно, поездка в горы 🏔️ была чудесной, какие нужны факты или истории про горы??? Видами гор и пейзажей надо наслаждаться 😍.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ТОРНИКЕ однозначно!!!

P.s. также огромное спасибо супруге Торнике Даше за фотосессию ❤️😍

Всех благ вам 🙏