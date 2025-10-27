Мои заказы

По следам царей: путешествие в Кахетию из Тбилиси

Пейзажи, вкус и история - в одном маршруте
Откройте для себя регион, где история, духовность, природа и гастрономия сплетаются в уникальный культурный узор! Старинный монастырь Шуамта, резиденция Ираклия II, крепость Греми, винный тоннель и многое другое — в нашей программе. Вы проживёте день как настоящий кахетинец и почувствуете, как Кахетия звучит внутри вас.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Древний монастырь Шуамта, скрытый среди кахетинских холмов — место безмолвия и силы
  • Царскую резиденцию Ираклия II с тронным залом, личными вещами и духом эпохи
  • Крепость Греми — забытую столицу Кахетии, хранящую эхо 16 века
  • Уникальную сыроварню с традиционными методами производства
  • Винный тоннель в скале длиной 7 км — сердце кахетинского виноделия
  • Панорамы Алазанской долины и виноградники, расстилающиеся до горизонта

Вы узнаете:

  • Как зарождалась грузинская иконопись и почему Шуамта считается духовным символом
  • Кто такой Ираклий II и почему его называют просветителем Кахетии
  • Чем кахетинский сыр отличается от других и какие сорта выдерживают в вине
  • Почему вино для грузин — не напиток, а философия жизни
  • Как климат, земля и традиции формируют вкус вина и характер региона
  • Почему грузинское застолье — это больше, чем еда

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Тбилиси
9:20–10:10 — посещение монастырского комплекса Шуамта
10:30–11:40 — экскурсия в замок царя Ираклия II (Батонис Цихе)
11:40–12:10 — перерыв на кофе (по желанию)
12:20–13:00 — посещение сырного завода-музея с дегустацией (по желанию)
13:30–14:20 — осмотр архитектурного комплекса Греми
14:40–16:10 — экскурсия и дегустация в винном тоннеле Khareba (по желанию)
16:15–17:15 — обед в традиционном ресторане
17:15–19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Поедем на Honda Stepwgn. Предусмотрены детские кресла по запросу (сообщите заранее при бронировании)
  • В монастырях необходимо соблюдать дресс-код: прикрытые плечи и колени
  • Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты на сырный завод и в винный тоннель (с дегустацией) — 20–25 лари за каждый объект, а также обед — по меню
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Торнике
Торнике — ваша команда гидов в Тбилиси
Мы с супругой занимаемся презентацией своей страны для широкого зрителя. Мы верим, что искренность и честность делют мир лучше. Нам удалось, в первую очередь, обнаружить Грузию в своих сердцах, теперь мы желаем поделиться этой жемчужиной с вами. Отношение к каждому посетителю у нас — как к личному гостю. А понятие гость на Кавказе, как известно, свято.

Отзывы и рейтинг

Екатерина
27 окт 2025
Торнике замечательный гид! Нам было не скучно, не перегружал нас фактами, показал удивительные места, был очень внимателен и общителен! Угостил нас чачей собственного производства 😍, организовал пикник 🧺 с домашним
читать дальше

сыром и вином с лавашами которые мы приготовили сами ☺️!
Самое главное! Не стесняйтесь спросить у него про другие достопримечательности, он без проблем организует и отвезет вас и на Казбек и к арке дружбы и куда вы захотите за плату дешевле чем у других гидов!!!
Ещё раз повторю нам было не скучно, поездка в горы 🏔️ была чудесной, какие нужны факты или истории про горы??? Видами гор и пейзажей надо наслаждаться 😍.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ТОРНИКЕ однозначно!!!
P.s. также огромное спасибо супруге Торнике Даше за фотосессию ❤️😍
Всех благ вам 🙏

Торнике
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие добрые слова! Очень рады, что вам понравилось путешествие. Пусть воспоминания о горах и вине ещё долго греют душу. До скорой встречи в Грузии! — Торнике и Дарья

