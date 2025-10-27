Откройте для себя регион, где история, духовность, природа и гастрономия сплетаются в уникальный культурный узор! Старинный монастырь Шуамта, резиденция Ираклия II, крепость Греми, винный тоннель и многое другое — в нашей программе. Вы проживёте день как настоящий кахетинец и почувствуете, как Кахетия звучит внутри вас.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Древний монастырь Шуамта, скрытый среди кахетинских холмов — место безмолвия и силы
- Царскую резиденцию Ираклия II с тронным залом, личными вещами и духом эпохи
- Крепость Греми — забытую столицу Кахетии, хранящую эхо 16 века
- Уникальную сыроварню с традиционными методами производства
- Винный тоннель в скале длиной 7 км — сердце кахетинского виноделия
- Панорамы Алазанской долины и виноградники, расстилающиеся до горизонта
Вы узнаете:
- Как зарождалась грузинская иконопись и почему Шуамта считается духовным символом
- Кто такой Ираклий II и почему его называют просветителем Кахетии
- Чем кахетинский сыр отличается от других и какие сорта выдерживают в вине
- Почему вино для грузин — не напиток, а философия жизни
- Как климат, земля и традиции формируют вкус вина и характер региона
- Почему грузинское застолье — это больше, чем еда
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Тбилиси
9:20–10:10 — посещение монастырского комплекса Шуамта
10:30–11:40 — экскурсия в замок царя Ираклия II (Батонис Цихе)
11:40–12:10 — перерыв на кофе (по желанию)
12:20–13:00 — посещение сырного завода-музея с дегустацией (по желанию)
13:30–14:20 — осмотр архитектурного комплекса Греми
14:40–16:10 — экскурсия и дегустация в винном тоннеле Khareba (по желанию)
16:15–17:15 — обед в традиционном ресторане
17:15–19:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Поедем на Honda Stepwgn. Предусмотрены детские кресла по запросу (сообщите заранее при бронировании)
- В монастырях необходимо соблюдать дресс-код: прикрытые плечи и колени
- Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты на сырный завод и в винный тоннель (с дегустацией) — 20–25 лари за каждый объект, а также обед — по меню
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике — ваша команда гидов в Тбилиси
Мы с супругой занимаемся презентацией своей страны для широкого зрителя. Мы верим, что искренность и честность делют мир лучше. Нам удалось, в первую очередь, обнаружить Грузию в своих сердцах, теперь мы желаем поделиться этой жемчужиной с вами. Отношение к каждому посетителю у нас — как к личному гостю. А понятие гость на Кавказе, как известно, свято.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
27 окт 2025
Торнике замечательный гид! Нам было не скучно, не перегружал нас фактами, показал удивительные места, был очень внимателен и общителен! Угостил нас чачей собственного производства 😍, организовал пикник 🧺 с домашним
Торнике
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие добрые слова! Очень рады, что вам понравилось путешествие. Пусть воспоминания о горах и вине ещё долго греют душу. До скорой встречи в Грузии! — Торнике и Дарья
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
69%
Групповая
до 15 чел.
По Кахетии из Тбилиси: «Ешь. Молись. Люби. И пей!»
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: дегустации, мастер-классы и захватывающие виды ждут вас в этом путешествии по Алазанской долине
Начало: Недалеко от площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€20
€65 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 18 чел.
Групповая экскурсия по винодельням и историческим местам Тбилиси
Посетите частную винодельню, продегустируйте кахетинские вина, узнайте историю святой Нино и насладитесь видами Алазанской долины
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
от €213
€250 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Кахетия за один день - бюджетно
Винные дороги, древние города, символы и вкусы Грузии - из Тбилиси
Начало: У места Вашего проживания
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€199 за всё до 4 чел.