1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
36€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€109 за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
10 часов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30€15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180€171 за всё до 4 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
50€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия: история региона и традиции виноделия
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Эко-винно-сырный тур для гурманов
Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад
Начало: заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия: между Европой и Азией
Познакомиться с историей и традициями винного края в путешествии по самым живописным местам региона
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€161 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйсель7 июня 2024Превосходная экскурсия и самый лучший гид!
- ББайнур7 июня 2024Очень хорошо провел время,любовался вином и видами на алазанскую долину)
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- ИИван6 июня 2024Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
- ППолина5 июня 2024вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- ААнна5 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Телави»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Телави" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 14 до 1 200 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 2100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 36 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Телави», 2100 ⭐ отзывов, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август