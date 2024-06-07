Экскурсии в Телави из Тбилиси

Найдено 36 экскурсий в категории «Телави» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
64 отзыва
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3618 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
Большой день в Кахетии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
109 за человека
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Кахетия - это не только винные туры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
10 отзывов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3015 за человека
Достояние Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Кахетия от К до Я
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180171 за всё до 4 чел.
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
По Кахетии с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Кахетия: история региона и традиции виноделия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Кахетия: история региона и традиции виноделия
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
206 за всё до 4 чел.
Алазанская долина - старинный край виноградарства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Эко-винно-сырный тур для гурманов
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Эко-винно-сырный тур для гурманов
Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад
Начало: заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
390 за всё до 4 чел.
Вино и храмы Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия: между Европой и Азией
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кахетия: между Европой и Азией
Познакомиться с историей и традициями винного края в путешествии по самым живописным местам региона
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
161 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айсель
    7 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Превосходная экскурсия и самый лучший гид!
  • Б
    Байнур
    7 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Очень хорошо провел время,любовался вином и видами на алазанскую долину)
  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
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    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • И
    Иван
    6 июня 2024
    Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
    Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
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    и дегустацию местных вин. Пейзажи Кахетии просто поражают своей красотой, а остановки на древних монастырях добавили путешествию духовности и умиротворения. Очень довольны, с удовольствием выберем вас для будущих поездок!

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
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    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Телави»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
  2. Все краски Кахетии
  3. Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
  4. Кахетия - родина вина, чачи и красоты
  5. Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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