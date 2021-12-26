Что вас ожидает:

Седая древняя крепость

Начнем мы наше путешествие с осмотра крепости под названием Уджарма, построенной в III веке. Крепость представляет из себя руины фортификационного сооружения на вершине скалы. Во времена расцвета Уджарма была целым городом-крепостью. Продолжаем наш путь и следуем на вершину Гомборского перевала (1620 м. над у/м), где обязательно насладимся прекрасными видами, сидя в гамаке и попивая горячий кофе.

Прогулка в самом «сердце» Кахетии

После отдыха едем гулять по городу Телави, где зайдем в крепость царя Ираклия II и полюбуемся прекрасными видами Алазанской долины и Кавказским хребтом. Вот мы и прибываем к основным местам нашего винного тура — винному заводу Шуми. Здесь вас ждёт дегустация и экскурсия по заводу. По желанию можно заказать мастер-класс грузинской кухни (хинкали, хачапури, шашлык, чурчхела).

Домашнее вино и вкуснейший шашлык

После винно-гастрономической остановки заезжаем в поместье А. Чавчавадзе — тестя великого русского поэта и драматурга А. С. Грибоедова. Следующая наша остановка это женский монастырь в деревне Бодбе.

Там, где провела последние годы своей жизни Св. Нино. И в заключении нашей экскурсии мы заедим в прекрасный город любви. Город Сигнаги, в котором царит любовь и гормония. Проголодались? Так вперёд, пробывать домашнюю, грузинскую кухню и самый вкусный шашлык во всей Грузии! Далее мы спустимся в погреб (марани) местного жителя, где продегустируем настоящие грузинские вина из квеври (глиняный кувшин зарытый в земле).

Важная информация: