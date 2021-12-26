Кахетия: Винный тур

Отправляемся в незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии - Кахетию

Индивидуально
для 3 чел.
Отправляемся в незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии — Кахетию.

Здесь мы испробуем вкус настоящего грузинского вина и что не мало важно, узнаем историю ремесла виноделов.

Побываем на винном заводе Шуми.

Пройдем по улицам Телави — городу, где снимался знаменитый фильм «Мимино».

В завершении очаровательной поездки, побываем в марани (погреб) местного жителя, где продегустируем настоящие грузинские вина из квеври, закусывая самым вкусным шашлыком.
Кахетия: Винный тур
Кахетия: Винный тур
Кахетия: Винный тур
Кахетия: Винный тур
Кахетия: Винный тур
Кахетия: Винный тур

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Уджарма
  • Вершина Гомборского перевала
  • Телави
  • Винный завод Шуми
  • Поместье А. Чавчавадзе
  • Женский монастырь Бодбе
  • Город любви Сигнаги
  • Домашний винный погреб
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Седая древняя крепость
    Начнем мы наше путешествие с осмотра крепости под названием Уджарма, построенной в III веке. Крепость представляет из себя руины фортификационного сооружения на вершине скалы. Во времена расцвета Уджарма была целым городом-крепостью. Продолжаем наш путь и следуем на вершину Гомборского перевала (1620 м. над у/м), где обязательно насладимся прекрасными видами, сидя в гамаке и попивая горячий кофе.

    Прогулка в самом «сердце» Кахетии

    После отдыха едем гулять по городу Телави, где зайдем в крепость царя Ираклия II и полюбуемся прекрасными видами Алазанской долины и Кавказским хребтом. Вот мы и прибываем к основным местам нашего винного тура — винному заводу Шуми. Здесь вас ждёт дегустация и экскурсия по заводу. По желанию можно заказать мастер-класс грузинской кухни (хинкали, хачапури, шашлык, чурчхела).

    Домашнее вино и вкуснейший шашлык

    После винно-гастрономической остановки заезжаем в поместье А. Чавчавадзе — тестя великого русского поэта и драматурга А. С. Грибоедова. Следующая наша остановка это женский монастырь в деревне Бодбе.
    Там, где провела последние годы своей жизни Св. Нино. И в заключении нашей экскурсии мы заедим в прекрасный город любви. Город Сигнаги, в котором царит любовь и гормония. Проголодались? Так вперёд, пробывать домашнюю, грузинскую кухню и самый вкусный шашлык во всей Грузии! Далее мы спустимся в погреб (марани) местного жителя, где продегустируем настоящие грузинские вина из квеври (глиняный кувшин зарытый в земле).

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт
    • услуги гида
    • интернет
    Что не входит
    • входные билеты (7-8 $ на чел.)
    • обед
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 09:30
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 09:30

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