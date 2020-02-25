8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Кахетии

Горный серпантин Гомбори перенесет нас из Тбилиси в Алазанскую долину. Мы проедем по древнему городу Телави, где вы увидите «Крепость Господина». В Цинандали поговорим об основоположнике «европейского» метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе, также привнесшем в традиционную винодельческую культуру страны производства грузинских игристых вин и бренди. Уникальный музей лозы и потрясающие виды Алазанской долины возле знаменитого замка Греми – продолжение нашего путешествия. По дороге я расскажу вам историю каждого места, где мы побываем и познакомлю с менталитетом и жизнью кахетинцев.

4 вида винных дегустаций

🍷 Любительская дегустация на винодельческом предприятии «Шуми» в Цинандали и прогулка по музею виноградной лозы.

🍷 Профессиональная дегустация на винодельческом предприятии «Vaziani company» в Телави.

🍷 Потребительская дегустация в «Корпорации Киндзмараули» в Кварели и экскурсия по цехам самого старого винодельческого завода, постройки которых датированы 1533 годом.

🍷 Гедонистская дегустация в Марани и осмотр комплекса грузинского двора.