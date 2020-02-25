8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Винный тур с оглядкой на историю края

Михаил
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Михаил – ваш гид
Я приглашаю вас не на обычный винный тур с заездами на предприятия и дегустацией.

А хочу совершить с вами путешествие на родину вина и виноделия с историей в 8000 лет — в прекрасную Кахетию.

Чтобы рассказать о тонкостях производства и выращивания винограда и познакомить со всеми видами винных дегустаций.

А также поделиться маленькими винными секретами и мифами.

В результате вы найдете то самое, «свое» грузинское вино и откроете для себя красоту и гостеприимство кахетинской земли.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности

Что вас ожидает

Символы Кахетии

Горный серпантин Гомбори перенесет нас из Тбилиси в Алазанскую долину. Мы проедем по древнему городу Телави, где вы увидите «Крепость Господина». В Цинандали поговорим об основоположнике «европейского» метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе, также привнесшем в традиционную винодельческую культуру страны производства грузинских игристых вин и бренди. Уникальный музей лозы и потрясающие виды Алазанской долины возле знаменитого замка Греми – продолжение нашего путешествия. По дороге я расскажу вам историю каждого места, где мы побываем и познакомлю с менталитетом и жизнью кахетинцев.

4 вида винных дегустаций

🍷 Любительская дегустация на винодельческом предприятии «Шуми» в Цинандали и прогулка по музею виноградной лозы.
🍷 Профессиональная дегустация на винодельческом предприятии «Vaziani company» в Телави.
🍷 Потребительская дегустация в «Корпорации Киндзмараули» в Кварели и экскурсия по цехам самого старого винодельческого завода, постройки которых датированы 1533 годом.
🍷 Гедонистская дегустация в Марани и осмотр комплекса грузинского двора.

Организационные детали

  • Гид проводит индивидуальные экскурсии и не набирает группы на уже заказанные дни.
  • Экскурсию также возможно провести для 5 – 6 участников. В этом случае нужно будет доплатить гиду по 25 евро за дополнительного участника.
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения количества участников.
  • В стоимость включено: транспорт, входные билеты в комплексы и музеи, питьевая вода.
  • В стоимость не включены дополнительные расходы: питание как во время путешествия, так и на гедонистической дегустации, так же и дегустации в “Киндзмараули” и “Шуми” (так как цена зависит от дегустационного пакета выбранных гостями вин).
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК)  Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца,  изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Михаил прекрасно ведёт экскурсию. Безумно интересно, интересно так, что даже не смотришь на часы и не ждёшь пока закончится экскурсия. Всю экскурсию ходили с открытым ртом. Рекомендую , без сомнений !!!
19 июля 2019
Спасибо Михаилу и его команде за прекрасное знакомство с Грузией!!! Нам очень понравилось! Всем советую!
17 июня 2019
Михаил и его команда отлично организовали наш отдых в Грузии. За 3 с половиной дня мы увидели все что хотели и даже больше. На экскурсии по Тбилиси узнали очень многое об этом городе (большое спасибо Карине), Мцхета-Джваре-Уплисцихе - это ожившая история принятия Грузией христианства(опять спасибо Карине) . Рабат-Вардзия-Боржоми - очень красивые места (спасибо Вано за вкусный обед с домашним пивом (совет по посещению Вардзия - если вам не достанется гида, номера для аудио гида идут не по порядку, и выход из города в противоположной стороне от входа, указателей в городе нет, к сожалению). Ну и конечно тур по Кахетии с прекрасной дегустацией с Михаилом был вишенкой на торте.
19 мая 2019
Грузия нас покорила! И все это благодаря команде высококлассных профессионалов и просто прекрасных людей! К сожалению, всю экскурсию провести с Михаилом нам не удалось, но он организовал для нас одно из лучших путешествий, после которого остаться равнодушным к Грузии у нас не было шансов! Жанна и Вано – влюбленные в свой регион Кахетинцы! Очень доброжелательные, хорошо подготовленные и очень душевные люди. Вся программа продуманна до мелочей. Время пролетело незаметно! Очень рекомендую и экскурсию, и всю команду Михаила! Благодарю за прекрасную поездку и массу положительных эмоций! Желаю процветания!!!
15 февраля 2019
Выражаем благодарность Михаилу за интересную , информационно насыщенную поездку на родину грузинского вина - Кахетию. Михаил с присущим грузинским мужчинам юмором, достоинством и общительностью , сделал эту поездку незабываемой! Было ощущение, что это наш давний знакомый , пригласил нас на знакомство с этим краем Грузии, на дегустацию грузинских вин, которые без сомнения, украсили бы и домашнее застолье! Нельзя не отметить мастерство вождения и доброжелательность Вано. Спасибо им ! Душевность этого дня надолго останется в наших сердцах. Семья Кралюк. Алма-Ата
Ирина
1 октября 2017
Этот день мы запомним надолго. Мы провели его в компании интересных и душевных людей: Михаила и Вано. Мы проехали через Телави и Михаил почти дословно процитировал нам "Мимино", на винодельческой компании Вазиано профессионал своего дела Тамара увлекательно поведала нам о тонкостях производства и потреблении вина, факультативно заехали в крепость Греми и усадьбу Чавчавадзе. Потом было знакомство с изготовлением вина на корпорации Киндзмараули и предприятии Шуми. Вся поездка заняла 12 часов, все это время мы расспрашивали наших друзей обо всем, что нам было интересно в Грузии: истории, обычаях, политике, о том, какие они и как видят нас. Организация экскурсии со стороны Михаила была четкой и отлаженной, с Вано мы себя чувствовали в безопасности. Спасибо!
13 июля 2017
Побывали на экскурсии "Кахетия в грузинской ментальности". Нашем гидом был Михаил. Прекрасный собеседник,рассказчик,попутчик. Шофер Вано сделал все чтобы длинная дорога стала приятной. Было сделано все чтобы почувствовать комфорт и удобство от путешествия(даже специально изменили маршрут чтоб купить специальное приспособлениен для вина). Огромное спасибо за продуманный маршрут и приятное времяпровождение))))). Обязательно всем друзьям будем Вас рекомендовать!
10 июня 2017
Рекомендуем воспользоваться услугами этой компании, сотрудники которой не только профессиональны в своей области, но творческие личности. Мы благодарны гиду Михаилу и водителю Вано за прекрасно проведённое время, за подаренные нам знания и секреты Грузии.

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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