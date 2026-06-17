8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас не на обычную винную экскурсию с заездами на предприятия, а в путешествие на родину вина и виноделия с историей в 8000 лет — в прекрасную Кахетию! Расскажу о тонкостях выращивания винограда, познакомлю со всеми видами дегустаций, поделюсь маленькими винными секретами. В результате вы найдёте «своё» грузинское вино и ощутите гостеприимство кахетинской земли.
Описание экскурсии
Горный серпантин Гомбори перенесёт нас из Тбилиси в Алазанскую долину.
Мы проедем по древнему городу Телави, где вы увидите Крепость господина.
В Цинандали поговорим об основоположнике европейского метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе. Он же привнёс в винодельческую культуру страны производство игристых вин и бренди.
Музей виноградной лозы и потрясающие виды Алазанской долины возле знаменитого замка Греми — продолжение нашего путешествия.
По дороге я расскажу историю каждого места, где мы побываем, и познакомлю с менталитетом и жизнью кахетинцев.
В течение поездки вас ждёт 5 видов винных дегустаций:
- любительская — на винодельческом предприятии «Шуми» в Цинандали с прогулкой по по Музею виноградной лозы
- профессиональная — на винодельческом предприятии Vaziani company или «Милдиани» в Телави
- потребительская — в «Корпорации Киндзмараули» в Кварели с экскурсией по цехам самого старого винодельческого завода (1533 год постройки)
- традиционная — в Марани: оцените вина, приготовленные традиционным способом
- гедонистическая — в семейной винодельне микрозоны Цинандали
Если будем успевать по времени, то вам бонусом от меня — возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Dodge Caravan, Honda Stepwgn или Toyota Prius
- Гедонистическая дегустация проводится только во время Ртвели (сбора урожая винограда)
- Гид оставляет за собой право корректировать места посещения винных предприятий и дегустаций
- Можно провести экскурсию для большего количества участников — доплата €25 за каждого дополнительного
В стоимость не включено:
- ваше питание во время путешествия
- входные билеты в музеи и дегустации (стоимость зависит от выбранного вами дегустационного набора)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 4316 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Михаилу за организацию и проведение незабываемой поездки в Кахетию! Экскурсия на 100 из 10! Сбылась мечта посетить настоящие аутентичные винодельни, познакомиться с искусством производства вина, продегустировать лучшие автохтонные
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Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто тур, а настоящее, душевное и очень познавательное погружение в грузинскую культуру виноделия.
Вано — это
Вано — это
+2
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Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
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Н
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации и душевное отношение покорили нас с самого начала. Мы дегустировали вкуснейшие вина, много узнали о виноделии и красивой грузинской душе. Очень рекомендую этот тур и Михаила как проводника в мир грузинской культуры. Спасибище!!!
+2
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О
Честно говоря, не думала, что меня так поразит зимняя Кахетия (до этого была в этом регионе только летом). Но Михаилу удалось не только благодаря своим знаниям, хорошо продуманному маршруту и
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С
Огромное спасибо Михаилу за кастомизацию экскурсии из-за недоступности некоторых мест из-за праздников и с учетом моих пожеланий.
Если же говорить про дегустации, то нужно сразу ехать в Мильдиани (кстати, изначально планировалась
Если же говорить про дегустации, то нужно сразу ехать в Мильдиани (кстати, изначально планировалась
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