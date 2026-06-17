8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас не на обычную винную экскурсию с заездами на предприятия, а в путешествие на родину вина и виноделия с историей в 8000 лет — в прекрасную Кахетию! Расскажу о тонкостях выращивания винограда, познакомлю со всеми видами дегустаций, поделюсь маленькими винными секретами. В результате вы найдёте «своё» грузинское вино и ощутите гостеприимство кахетинской земли.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от €210 за экскурсию

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

Горный серпантин Гомбори перенесёт нас из Тбилиси в Алазанскую долину.

Мы проедем по древнему городу Телави, где вы увидите Крепость господина.

В Цинандали поговорим об основоположнике европейского метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе. Он же привнёс в винодельческую культуру страны производство игристых вин и бренди.

Музей виноградной лозы и потрясающие виды Алазанской долины возле знаменитого замка Греми — продолжение нашего путешествия.

По дороге я расскажу историю каждого места, где мы побываем, и познакомлю с менталитетом и жизнью кахетинцев.

В течение поездки вас ждёт 5 видов винных дегустаций:

любительская — на винодельческом предприятии «Шуми» в Цинандали с прогулкой по по Музею виноградной лозы

профессиональная — на винодельческом предприятии Vaziani company или «Милдиани» в Телави

потребительская — в «Корпорации Киндзмараули» в Кварели с экскурсией по цехам самого старого винодельческого завода (1533 год постройки)

традиционная — в Марани: оцените вина, приготовленные традиционным способом

гедонистическая — в семейной винодельне микрозоны Цинандали

Если будем успевать по времени, то вам бонусом от меня — возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Dodge Caravan, Honda Stepwgn или Toyota Prius

Гедонистическая дегустация проводится только во время Ртвели (сбора урожая винограда)

Гид оставляет за собой право корректировать места посещения винных предприятий и дегустаций

Можно провести экскурсию для большего количества участников — доплата €25 за каждого дополнительного

В стоимость не включено: