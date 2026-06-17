8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кахетия в грузинской ментальности

Винная поездка из Тбилиси с оглядкой на историю края
Я приглашаю вас не на обычную винную экскурсию с заездами на предприятия, а в путешествие на родину вина и виноделия с историей в 8000 лет — в прекрасную Кахетию! Расскажу о тонкостях выращивания винограда, познакомлю со всеми видами дегустаций, поделюсь маленькими винными секретами. В результате вы найдёте «своё» грузинское вино и ощутите гостеприимство кахетинской земли.
4.9
23 отзыва
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности
Кахетия в грузинской ментальности

Описание экскурсии

Горный серпантин Гомбори перенесёт нас из Тбилиси в Алазанскую долину.

Мы проедем по древнему городу Телави, где вы увидите Крепость господина.

В Цинандали поговорим об основоположнике европейского метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе. Он же привнёс в винодельческую культуру страны производство игристых вин и бренди.

Музей виноградной лозы и потрясающие виды Алазанской долины возле знаменитого замка Греми — продолжение нашего путешествия.

По дороге я расскажу историю каждого места, где мы побываем, и познакомлю с менталитетом и жизнью кахетинцев.

В течение поездки вас ждёт 5 видов винных дегустаций:

  • любительская — на винодельческом предприятии «Шуми» в Цинандали с прогулкой по по Музею виноградной лозы
  • профессиональная — на винодельческом предприятии Vaziani company или «Милдиани» в Телави
  • потребительская — в «Корпорации Киндзмараули» в Кварели с экскурсией по цехам самого старого винодельческого завода (1533 год постройки)
  • традиционная — в Марани: оцените вина, приготовленные традиционным способом
  • гедонистическая — в семейной винодельне микрозоны Цинандали

Если будем успевать по времени, то вам бонусом от меня — возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Dodge Caravan, Honda Stepwgn или Toyota Prius
  • Гедонистическая дегустация проводится только во время Ртвели (сбора урожая винограда)
  • Гид оставляет за собой право корректировать места посещения винных предприятий и дегустаций
  • Можно провести экскурсию для большего количества участников — доплата €25 за каждого дополнительного

В стоимость не включено:

  • ваше питание во время путешествия
  • входные билеты в музеи и дегустации (стоимость зависит от выбранного вами дегустационного набора)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 4316 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
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Рача. Кинорежиссёр и звукорежиссёр «Грузия — фильм» (ВГИК — ЛГИТМиК). Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину — Сакартвело. Помогаю своим гостям — увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца, изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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OLEG
Огромное спасибо Михаилу за организацию и проведение незабываемой поездки в Кахетию! Экскурсия на 100 из 10! Сбылась мечта посетить настоящие аутентичные винодельни, познакомиться с искусством производства вина, продегустировать лучшие автохтонные
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кахетинские сорта и пообщаться с профессиональными виноделами. В рамках поездки посетили в том числе исторические места, монастырь, усадьбу Чавчавадзе, а в дороге узнали много интересных фактов о Кахетии и Грузии в целом. Восхищены Михаилом и его командой, точно запомним этот день на всю жизнь! Диди мадлоба!

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Екатерина
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто тур, а настоящее, душевное и очень познавательное погружение в грузинскую культуру виноделия.
Вано — это
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тот гид, который делает поездку особенной. Он не только блестяще знает историю региона и все тонкости традиционного грузинского Квеври-метода, но и умеет подать информацию легко и увлекательно.
Особого восторга заслуживает дегустационная часть программы. Вано выбрал потрясающие заводы и семейные винодельни, где мы попробовали настоящее местное вино (как красное, так и янтарное, белое), а также насладились традиционным кахетинским гостеприимством и вкуснейшим застольем. Чувствуется, что Вано выбирает места, которые хранят традиции и производят по-настоящему качественный продукт.
Благодаря Вано мы не только узнали, но и по-настоящему почувствовали, почему Грузия считается колыбелью вина. Настоятельно рекомендую Вано всем, кто хочет увидеть Кахетию не глазами туриста, а глазами друга, влюбленного в свою страну и ее вино!

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто+2
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вано за невероятное путешествие по Кахетии! Это был не просто
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Юлия
Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
Огромное спасибо Михаилу за прекрасный день в Кахетии. Посетили винодельни, прикоснулись к истории и природе Грузии. Обязательно приедем еще!
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Н
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации и душевное отношение покорили нас с самого начала. Мы дегустировали вкуснейшие вина, много узнали о виноделии и красивой грузинской душе. Очень рекомендую этот тур и Михаила как проводника в мир грузинской культуры. Спасибище!!!
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации+2
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
1 ноября с Михаилом ездили в винный тур по Кахетии. Очень понравилось. Прекрасная подача информации,интересные локации
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О
Честно говоря, не думала, что меня так поразит зимняя Кахетия (до этого была в этом регионе только летом). Но Михаилу удалось не только благодаря своим знаниям, хорошо продуманному маршруту и
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личной харизме увлечь нас, но и показать самое главное - Грузия потрясает своей красотой в любое время года. Особенной локацией стал дом замечательного человека - Димитрия, чей домашний музей потряс нас своей коллекцией и, конечно, гостеприимством и радушием. Очень рекомендую всем.

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С
Огромное спасибо Михаилу за кастомизацию экскурсии из-за недоступности некоторых мест из-за праздников и с учетом моих пожеланий.
Если же говорить про дегустации, то нужно сразу ехать в Мильдиани (кстати, изначально планировалась
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поездка на винодельню, но она оказалась закрыта, и дегустацию провели в Тбилиси в баре Milidiani & Friends, и она была волшебна), а все остальное можно пропустить.
Экскурсия на завод Шуми с дегустацией таже были хороши.
А вот "Корпорацию Киндзмараули" категорически не рекомендую: и вино очень так себе, и экскурсия никакая.

Огромное спасибо Михаилу за кастомизацию экскурсии из-за недоступности некоторых мест из-за праздников и с учетом моих пожеланий.
Огромное спасибо Михаилу за кастомизацию экскурсии из-за недоступности некоторых мест из-за праздников и с учетом моих пожеланий.
Огромное спасибо Михаилу за кастомизацию экскурсии из-за недоступности некоторых мест из-за праздников и с учетом моих пожеланий.
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