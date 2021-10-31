Исследуйте Кахетию, винный регион Грузии, расположенный в восточной части страны. Винодельческий регион Кахети - отличное место, чтобы посетить красивые достопримечательности, попробовать вкусные блюда местной кухни, послушать традиционные народные песни, изучить, как делают грузинское вино, и провести дегустацию вин.

Ваша первая остановка - деревня Бадиаури, где гости могут увидеть местную пекарню и попробовать вкусный грузинский хлеб, сыр и чачу (грузинская водка).

Вторая остановка - монастырь Бодбе. Согласно легенде, он построен на месте захоронения Святой Нино. Святой для грузин, обративших свою религию в христианство. Сайт очень духовный и имеет впечатляющие виды для красивых фотографий.

Затем отправляйтесь в Сигнаги, известный как «Город любви». Вы совершите пешеходную экскурсию по Сигнахину и откроете для себя «Великую Грузинскую стену». После пешеходной экскурсии вы можете присоединиться к обеду с прекрасным видом на Алазанскую долину и попробовать традиционные грузинские блюда.

Четвертое место дня - винодельня Хареба, крупнейшая из винных погребов Грузии. Хареба - уникальное место с идеальными условиями для хранения вина, 7,7 километрами туннелей и галереями, в которых поддерживается постоянная температура 12-14 градусов 0C.

Послушайте традиционные грузинские народные песни, совершите пешеходную экскурсию по туннелю, осмотрите этнографический музей, получите информацию о том, как грузины делают вино, и завершите его дегустацией вин.

Последнее место, которое стоит посетить в течение дня - Корпорация Киндзмараули. История винодельни восходит к 1533 году, и большую часть своей истории винодельня производила вино исключительно для королевской семьи. У вас будет экскурсия по винодельне и дегустация четырех разных вин.