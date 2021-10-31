Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси

Познакомьтесь с винодельческим регионом Грузии - Кахетией

4.9
254 отзыва
В группе
до 100 чел.
Познакомьтесь с винодельческим регионом Грузии – Кахетией.

Откройте для себя Сигнахи – очаровательный «город любви» в чудесной Алазанской долине.

Попробуйте грузинское вино, которое отличается от любого другого вина в мире.
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Кахетия: винный тур на день в небольшой группе из Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите завод компании «Кахетинское традиционное виноделие»
  2. Осмотрите самый большой винный погреб в Грузии – «Виноделие Хареба»
  3. Попробуйте грузинский хлеб, сыр и чачу
  4. Откройте для себя «город любви» Сигнахи
  5. Побывайте у Бодбийского монастыря
Исследуйте Кахетию, винный регион Грузии, расположенный в восточной части страны. Винодельческий регион Кахети - отличное место, чтобы посетить красивые достопримечательности, попробовать вкусные блюда местной кухни, послушать традиционные народные песни, изучить, как делают грузинское вино, и провести дегустацию вин.
Ваша первая остановка - деревня Бадиаури, где гости могут увидеть местную пекарню и попробовать вкусный грузинский хлеб, сыр и чачу (грузинская водка).
Вторая остановка - монастырь Бодбе. Согласно легенде, он построен на месте захоронения Святой Нино. Святой для грузин, обративших свою религию в христианство. Сайт очень духовный и имеет впечатляющие виды для красивых фотографий.
Затем отправляйтесь в Сигнаги, известный как «Город любви». Вы совершите пешеходную экскурсию по Сигнахину и откроете для себя «Великую Грузинскую стену». После пешеходной экскурсии вы можете присоединиться к обеду с прекрасным видом на Алазанскую долину и попробовать традиционные грузинские блюда.
Четвертое место дня - винодельня Хареба, крупнейшая из винных погребов Грузии. Хареба - уникальное место с идеальными условиями для хранения вина, 7,7 километрами туннелей и галереями, в которых поддерживается постоянная температура 12-14 градусов 0C.
Послушайте традиционные грузинские народные песни, совершите пешеходную экскурсию по туннелю, осмотрите этнографический музей, получите информацию о том, как грузины делают вино, и завершите его дегустацией вин.
Последнее место, которое стоит посетить в течение дня - Корпорация Киндзмараули. История винодельни восходит к 1533 году, и большую часть своей истории винодельня производила вино исключительно для королевской семьи. У вас будет экскурсия по винодельне и дегустация четырех разных вин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Бутылка воды
  • Транспортные услуги
  • Все входные билеты
  • Дегустация вин в винодельне Хареба
  • Дегустация вин в Корпорации Киндзмараули
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Платок, косынка
  • Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Доступен вегетарианский вариант
  • Тур проводится при любых погодных условиях. Поэтому одевайтесь по погоде
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 254 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
223
4
26
3
4
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
31 окт 2021
(Украина)
Отличный тур. Очень много вина)))) интереснейшие локации, невероятные и веселые истории. Экскурсии по 2м винодельням)))) потрясающий обед… но самым лучшим в этом туре был наш гид Пиколло, он же Нико, он же Николос, он же Николай. Спасибо за тур)))) с удовольствием поедем с Вами еще
Д
25 окт 2021
(Грузия)
cool!!!
M
21 окт 2021
(Польша)
Поездка была действительно веселой. Приятно не только увидеть места, но и узнать о них. Нашему гиду Джорджу-Магреле действительно удалось интегрировать группу, поэтому мы много смеялись и прекрасно проводили время вместе.
M
21 окт 2021
(Казахстан)
Хорошо провели время. Интересно, вкусно, и весело.
А
18 окт 2021
(Германия)
Тур был отличным, мы многому научились, нам разрешили все попробовать, а наш гид был очень интересным и много знал. День был интересным, обед был отличным, и я могу только горячо рекомендовать тур.
А
14 окт 2021
(Грузия)
все прошло супер найс, отличная группа и гиды, посетили красивые места и вкусно ели. единственное, что было не очень - на втором заводе продегустировали только 1 вино, потому что остальные перед нами закончились
A
17 сен 2021
(Республика Беларусь)
Отличные гиды
J
6 сен 2021
(Грузия)
Очень увлекательный и познавательный тур. Гид и организация великолепны. Мы рекомендуем.
А
24 авг 2021
(Венгрия)
Отличный тур, веселый гид, красивый пейзаж.
А
21 авг 2021
(Германия)
Очень хорошо организованная поездка с хорошим гидом.
I
10 авг 2021
(Украина)
Самый лёгкий и релаксный тур после всех, что мы ездили, он на один раз, природа интересная, вино вкусное.
A
25 июля 2021
(Кувейт)
Это была такая замечательная поездка, наш гид Мариам была действительно великолепна, она позаботилась о том, чтобы все отлично проводили время. Всем очень рекомендую!
A
24 июля 2021
(Латвия)
Очень приятная расслабляющая поездка, с вкусным обедом и роскошным вином. Идеальная пятница.
А
23 июля 2021
(ОАЭ)
Я удивлен, что этот тур был так высоко оценен другими путешественниками. Тем, кто ожидает винного тура, поищите в другом месте. Наш гид, Мариам, была очень хороша, но она рассчитывала, что будет много дегустации вин - настолько много, что лучше было подождать до 14:00, чтобы начать. Итак, с 8:00 до 14:00 мы остановились на обочине дороги, чтобы отведать хлеба (ничего особенного), затем в монастырь (не так уж и интересно), прежде чем разбиться на обед в ресторане (вкусно, с прекрасным видом). "Винные туры" были такими неудачными. Мы ехали 1 час 30 минут, чтобы добраться до первого виноградника, ждали 30 минут, чтобы попасть внутрь, только затем, чтобы попробовать ОДИН крошечный бокал вина, прежде чем отправиться на следующий виноградник. Второй тур по виноградникам был на самом деле довольно скучным, и мы попробовали всего четыре вина. В целом, если вы ищете исключительно винный тур, чтобы попробовать прекрасные грузинские вина, то избегайте этого тура.
С
23 июля 2021
(Россия)
Мы отлично провели день. Наши гиды - настоящие профессионалы
Ещё 239 отзывов

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