Побываем на горе Мтацминда и поговорим, как в раннесоветские годы это кладбище стало амбициозным проектом по созданию общественного мемориала как точки сборки коллектива.
Вы увидите фрагменты редких архивных видео, узнаете о погребённых здесь людях, истории их захоронения и поймёте роль мест памяти для государственной политики.
Описание экскурсии
Я расскажу:
- Почему основатель грузинской скульптурной школы работал в Париже у Родена и собирался в Америку, а потом всю жизнь ваял Ленина и Сталина в советской Грузии
- По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне в раннесоветские годы
- Почему в это же время уничтожались старинные тбилисские кладбища и как использовали надгробия с них
- Мрачные истории, связанные с перезахоронением большевиков в период декоммунизации Грузии
- Почему памятники Сталину в Грузии начали массово демонтировать в 2010 году и почему в последние годы они стали появляться вновь
Вы увидите:
- Надгробие автора «Горя от ума» Александра Грибоедова
- Отлитый в Париже памятник «отцу нации» Илье Чавчавадзе
- Дореволюционное надгробие поэта Бараташвили, зацелованное, как памятник Оскару Уальду на кладбище Пер-Лашез в Париже
- Памятник поэту Важа-Пшавела, фотография которого сегодня стала элементом масскульта
- Кенотаф великого примитивиста Нико Пиросмани — разве бедного художника не похоронили в неизвестной братской могиле?
- Надгробие матери Сталина, заказанное начинающему скульптору по знакомству
- Памятник автору «Сулико», который напоминает одно очень известное здание на Красной площади в Москве
Организационные детали
Пантеон находится на крутой горе — туда лучше добираться на такси или заложить время на подъём.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 30 туристов
Меня зовут Анна, я журналист и профессиональный гид. Сфера моих интересов — история, культура и исследования памяти. Приглашаю в путешествие во времени по самому известному и статусному кладбищу Грузии: будем разбираться, что такое политика памяти и при чём тут Грибоедов и мама Сталина.
m
maria
7 ноя 2025
Спасибо Анне за очень интересную и познавательную экскурсию!
Благодаря ей для меня наконец «ожил» пантеон.
Отдельное удовольствие — спокойная атмосфера горы, потрясающие виды на Тбилиси и ощущение прикосновения к чему-то вечному. Экскурсия прошла в очень уютном темпе, у Анны много дополнительных фото и аудио материалов, которые очень дополняют рассказ.
Очень рекомендую эту экскурсию!
Ирина
25 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Анна - прекрасный, очень знающий гид! Я узнала биографии многих известных грузинских поэтов, писателей, художников и общественных деятелей и услышала увлекательные и интересные рассказы из истории Грузии и Тбилиси. Время пролетело быстро, я не скучала ни минуты. Очень рекомендую гида Анну и ее авторскую экскурсию по Пантеону всем туристам!
Надежда
14 окт 2025
Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых не найти в открытом доступе. Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. После Анна прислала ценные рекомендации по Грузии. Спасибо 🥰
Н
Наталья
28 сен 2025
Необычная и очень познавательная экскурсия!
Любовь
17 сен 2025
Очень необычная и интересная экскурсия, на которой узнаешь не только о людях, захороненных в этом месте, но и историю Грузии в целом.
Евгенька
29 авг 2025
Экскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением и любовью рассказывающий об истории Грузии и о выдающихся личностях, похороненных в Пантеоне. Анна умеет
М
Мария
9 июл 2025
Потрясающая экскурсия с Анной! Вы проведете незабываемых 2 часа (и даже немного больше), узнаете столько нового!!! В первую очередь, вам, возможно, захочется увидеть захоронение Грибоедова, но это не единственное часто
Vitalii
17 мар 2025
Великолепная и очень оригинальная экскурсия, очень понравилось, что сказано про разные эпохи, про разных людей и с разных сторон - и про архитектуру, и про биографии и про традиции.
Анна прекрасный рассказчик, которая даже сложные вещи описывает легко. Видно, что человек увлеченный делом!
Очень рекомендую всем сходить на эту экскурсию, не пожалеете😊
L
Leo
29 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, довольно необычная нишевая тема.
Экскурсовод рассказала много интересных фактов про то, как появился этот пантеон и как он менялся на протяжении истории. Про то, какие известные (и не
Экскурсовод рассказала много интересных фактов про то, как появился этот пантеон и как он менялся на протяжении истории. Про то, какие известные (и не
Н
Наталья
29 янв 2025
Огромное спасибо Анне за экскурсию!
В Тбилиси мы уже второй раз, поэтому на классических экскурсиях-обзорках успели побывать ранее. В этот раз хотелось чего-то новенького.
Зацепила тема и возможность глубже познакомиться с важными историческими личностями Грузии.
Анна здорово подала информацию, не монотонно, живо. Проиллюстрировала свой рассказ фотографиями, аудио и видеозаписями. Сразу видно, что человек не просто заучил сухие факты, было интересно слушать.
Советую посетить экскурсию:)
Анна
26 янв 2025
Не ожидала многого от экскурсии, но было очень интересно. Гид Анна рассказала про известных людей Грузии, похороненных здесь. А также про историю пантеона,"контент" который менялся под влиянием ряда внутренних и внешних факторов.
Константин
26 янв 2025
Экскурсия супер! Во-первых, два часа с роскошным видом на центр Тбилиси. Во-вторых, крутая история о том, как большевики превращали священное для грузин место в мемориал для своей номенклатуры.
I
Ivan
25 янв 2025
Было здорово, красиво, и интересно. Анна рассказывала историю Тбилиси и Грузии в целом в контексте того, как разные времена и устремления грузинского общества влияли на главное место захоронения видных личностей в столице страны.
