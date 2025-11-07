m maria Спасибо Анне за очень интересную и познавательную экскурсию!

Благодаря ей для меня наконец «ожил» пантеон.

Отдельное удовольствие — спокойная атмосфера горы, потрясающие виды на Тбилиси и ощущение прикосновения к чему-то вечному. Экскурсия прошла в очень уютном темпе, у Анны много дополнительных фото и аудио материалов, которые очень дополняют рассказ.

Очень рекомендую эту экскурсию!

Ирина Очень интересная экскурсия. Анна - прекрасный, очень знающий гид! Я узнала биографии многих известных грузинских поэтов, писателей, художников и общественных деятелей и услышала увлекательные и интересные рассказы из истории Грузии и Тбилиси. Время пролетело быстро, я не скучала ни минуты. Очень рекомендую гида Анну и ее авторскую экскурсию по Пантеону всем туристам!

Надежда Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых не найти в открытом доступе. Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. После Анна прислала ценные рекомендации по Грузии. Спасибо 🥰

Н Наталья Необычная и очень познавательная экскурсия!

Любовь

Спасибо Анне за интересный материал, который она, как журналист, бережно собирала по крупицам из разных источников. Очень необычная и интересная экскурсия, на которой узнаешь не только о людях, захороненных в этом месте, но и историю Грузии в целом.Пантеон небольшой, но без гида не разобраться, хотя бы

М Мария

Потрясающая экскурсия с Анной! Вы проведете незабываемых 2 часа (и даже немного больше), узнаете столько нового!!! В первую очередь, вам, возможно, захочется увидеть захоронение Грибоедова, но это не единственное часто посещаемое место в Пантеоне - поверьте! К тому же Анна сопровождает повествование фотографиями, кадрами, о которых вы даже не знаете или никогда не догадаетесь заняться их поиском. Очень-очень интересно! Люди - это история!

Vitalii Великолепная и очень оригинальная экскурсия, очень понравилось, что сказано про разные эпохи, про разных людей и с разных сторон - и про архитектуру, и про биографии и про традиции.



Анна прекрасный рассказчик, которая даже сложные вещи описывает легко. Видно, что человек увлеченный делом!



Очень рекомендую всем сходить на эту экскурсию, не пожалеете😊

L Leo



Я уже ранее бывал сам в пантеоне проходом, но просто смотрел на могилы, не придавая этому особого значения. А теперь благодаря этой экскурсии есть более глубокое понимание того, кто там захоронен, что это были за люди и почему их решили захоронить именно в пантеоне. И все это культурно-историческом контексте.



Еще из плюсов экскурсии можно выделить интерактив - экскурсовод показывала фотографии этого места, но 30-50-70 лет назад и включала музыку, которую написал один из захороненных там людей.



Здорово, что есть такие экскурсии и на них можно сходить. Очень понравилась экскурсия, довольно необычная нишевая тема.Экскурсовод рассказала много интересных фактов про то, как появился этот пантеон и как он менялся на протяжении истории. Про то, какие известные (и не

Н Наталья Огромное спасибо Анне за экскурсию!

В Тбилиси мы уже второй раз, поэтому на классических экскурсиях-обзорках успели побывать ранее. В этот раз хотелось чего-то новенького.

Зацепила тема и возможность глубже познакомиться с важными историческими личностями Грузии.



Анна здорово подала информацию, не монотонно, живо. Проиллюстрировала свой рассказ фотографиями, аудио и видеозаписями. Сразу видно, что человек не просто заучил сухие факты, было интересно слушать.



Советую посетить экскурсию:)

Анна Не ожидала многого от экскурсии, но было очень интересно. Гид Анна рассказала про известных людей Грузии, похороненных здесь. А также про историю пантеона,"контент" который менялся под влиянием ряда внутренних и внешних факторов.

Константин

Однозначно рекомендую и туристам, и "местным". Экскурсия супер! Во-первых, два часа с роскошным видом на центр Тбилиси. Во-вторых, крутая история о том, как большевики превращали священное для грузин место в мемориал для своей номенклатуры.Анна - знаток