Мои заказы

Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память

Узнать, как создаются места памяти и как они становятся инструментом государственной политики
Побываем на горе Мтацминда и поговорим, как в раннесоветские годы это кладбище стало амбициозным проектом по созданию общественного мемориала как точки сборки коллектива.

Вы увидите фрагменты редких архивных видео, узнаете о погребённых здесь людях, истории их захоронения и поймёте роль мест памяти для государственной политики.
5
13 отзывов
Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память© Анна
Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память© Анна
Пантеон Тбилиси: от Грибоедова до матери Сталина. Как работает коллективная память© Анна

Описание экскурсии

Я расскажу:

  • Почему основатель грузинской скульптурной школы работал в Париже у Родена и собирался в Америку, а потом всю жизнь ваял Ленина и Сталина в советской Грузии
  • По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне в раннесоветские годы
  • Почему в это же время уничтожались старинные тбилисские кладбища и как использовали надгробия с них
  • Мрачные истории, связанные с перезахоронением большевиков в период декоммунизации Грузии
  • Почему памятники Сталину в Грузии начали массово демонтировать в 2010 году и почему в последние годы они стали появляться вновь

Вы увидите:

  • Надгробие автора «Горя от ума» Александра Грибоедова
  • Отлитый в Париже памятник «отцу нации» Илье Чавчавадзе
  • Дореволюционное надгробие поэта Бараташвили, зацелованное, как памятник Оскару Уальду на кладбище Пер-Лашез в Париже
  • Памятник поэту Важа-Пшавела, фотография которого сегодня стала элементом масскульта
  • Кенотаф великого примитивиста Нико Пиросмани — разве бедного художника не похоронили в неизвестной братской могиле?
  • Надгробие матери Сталина, заказанное начинающему скульптору по знакомству
  • Памятник автору «Сулико», который напоминает одно очень известное здание на Красной площади в Москве

Организационные детали

Пантеон находится на крутой горе — туда лучше добираться на такси или заложить время на подъём.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На горе Мтацминда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 30 туристов
Меня зовут Анна, я журналист и профессиональный гид. Сфера моих интересов — история, культура и исследования памяти. Приглашаю в путешествие во времени по самому известному и статусному кладбищу Грузии: будем разбираться, что такое политика памяти и при чём тут Грибоедов и мама Сталина.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
m
maria
7 ноя 2025
Спасибо Анне за очень интересную и познавательную экскурсию!
Благодаря ей для меня наконец «ожил» пантеон.
Отдельное удовольствие — спокойная атмосфера горы, потрясающие виды на Тбилиси и ощущение прикосновения к чему-то вечному. Экскурсия прошла в очень уютном темпе, у Анны много дополнительных фото и аудио материалов, которые очень дополняют рассказ.
Очень рекомендую эту экскурсию!
Ирина
Ирина
25 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Анна - прекрасный, очень знающий гид! Я узнала биографии многих известных грузинских поэтов, писателей, художников и общественных деятелей и услышала увлекательные и интересные рассказы из истории Грузии и Тбилиси. Время пролетело быстро, я не скучала ни минуты. Очень рекомендую гида Анну и ее авторскую экскурсию по Пантеону всем туристам!
Надежда
Надежда
14 окт 2025
Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых не найти в открытом доступе. Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. После Анна прислала ценные рекомендации по Грузии. Спасибо 🥰
Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которыхБольшое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которыхБольшое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которыхБольшое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которыхБольшое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых
Н
Наталья
28 сен 2025
Необычная и очень познавательная экскурсия!
Любовь
Любовь
17 сен 2025
Очень необычная и интересная экскурсия, на которой узнаешь не только о людях, захороненных в этом месте, но и историю Грузии в целом.
Пантеон небольшой, но без гида не разобраться, хотя бы
читать дальше

потому что все надгробия подписаны на Грузинском. Анна увлекательно рассказывает про историю страны и знаменитых Грузинских деятелей так, что удерживает внимание на 2 часа.

На территории есть туалет, источники питьевой воды и множество скамеек, так что за 2 часа никакого дискомфорта не возникло. Пантеон расположен на горе в лесном массиве вдали от городского шума и толп людей

Во время нашей экскурсии в храме проходило венчание, что добавило атмосферности и местного колорита.

Спасибо Анне за интересный материал, который она, как журналист, бережно собирала по крупицам из разных источников.

Очень необычная и интересная экскурсия, на которой узнаешь не только о людях, захороненных в этом месте, но и историю Грузии в целом.
Евгенька
Евгенька
29 авг 2025
Экскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением и любовью рассказывающий об истории Грузии и о выдающихся личностях, похороненных в Пантеоне. Анна умеет
читать дальше

увлекательно подать информацию, даже сложные исторические факты становятся понятными и интересными. Учитывая, что это был наш первый день в Тбилиси и вообще в Грузии!
После экскурсии мы почувствовали себя гораздо ближе к культуре Грузии. Большое спасибо!

Экскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением иЭкскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением иЭкскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением иЭкскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением и
М
Мария
9 июл 2025
Потрясающая экскурсия с Анной! Вы проведете незабываемых 2 часа (и даже немного больше), узнаете столько нового!!! В первую очередь, вам, возможно, захочется увидеть захоронение Грибоедова, но это не единственное часто
читать дальше

посещаемое место в Пантеоне - поверьте! К тому же Анна сопровождает повествование фотографиями, кадрами, о которых вы даже не знаете или никогда не догадаетесь заняться их поиском. Очень-очень интересно! Люди - это история!

Vitalii
Vitalii
17 мар 2025
Великолепная и очень оригинальная экскурсия, очень понравилось, что сказано про разные эпохи, про разных людей и с разных сторон - и про архитектуру, и про биографии и про традиции.

Анна прекрасный рассказчик, которая даже сложные вещи описывает легко. Видно, что человек увлеченный делом!

Очень рекомендую всем сходить на эту экскурсию, не пожалеете😊
Великолепная и очень оригинальная экскурсия, очень понравилось, что сказано про разные эпохи, про разных людей иВеликолепная и очень оригинальная экскурсия, очень понравилось, что сказано про разные эпохи, про разных людей иВеликолепная и очень оригинальная экскурсия, очень понравилось, что сказано про разные эпохи, про разных людей и
L
Leo
29 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, довольно необычная нишевая тема.

Экскурсовод рассказала много интересных фактов про то, как появился этот пантеон и как он менялся на протяжении истории. Про то, какие известные (и не
читать дальше

совсем) люди там лежат и как так вышло, что их похоронили там.

Я уже ранее бывал сам в пантеоне проходом, но просто смотрел на могилы, не придавая этому особого значения. А теперь благодаря этой экскурсии есть более глубокое понимание того, кто там захоронен, что это были за люди и почему их решили захоронить именно в пантеоне. И все это культурно-историческом контексте.

Еще из плюсов экскурсии можно выделить интерактив - экскурсовод показывала фотографии этого места, но 30-50-70 лет назад и включала музыку, которую написал один из захороненных там людей.

Здорово, что есть такие экскурсии и на них можно сходить.

Очень понравилась экскурсия, довольно необычная нишевая тема.Очень понравилась экскурсия, довольно необычная нишевая тема.Очень понравилась экскурсия, довольно необычная нишевая тема.
Н
Наталья
29 янв 2025
Огромное спасибо Анне за экскурсию!
В Тбилиси мы уже второй раз, поэтому на классических экскурсиях-обзорках успели побывать ранее. В этот раз хотелось чего-то новенького.
Зацепила тема и возможность глубже познакомиться с важными историческими личностями Грузии.

Анна здорово подала информацию, не монотонно, живо. Проиллюстрировала свой рассказ фотографиями, аудио и видеозаписями. Сразу видно, что человек не просто заучил сухие факты, было интересно слушать.

Советую посетить экскурсию:)
Анна
Анна
26 янв 2025
Не ожидала многого от экскурсии, но было очень интересно. Гид Анна рассказала про известных людей Грузии, похороненных здесь. А также про историю пантеона,"контент" который менялся под влиянием ряда внутренних и внешних факторов.
Константин
Константин
26 янв 2025
Экскурсия супер! Во-первых, два часа с роскошным видом на центр Тбилиси. Во-вторых, крутая история о том, как большевики превращали священное для грузин место в мемориал для своей номенклатуры.
Анна - знаток
читать дальше

своей темы, на любой вопрос даёт развёрнутую справку. Плотная подача материала, бодро и без воды.
Зимой нужно одеваться потеплее, чем в городе, т. к находитесь на высоте и мало двигаетесь.
Однозначно рекомендую и туристам, и "местным".

Экскурсия супер! Во-первых, два часа с роскошным видом на центр Тбилиси. Во-вторых, крутая история о том,Экскурсия супер! Во-первых, два часа с роскошным видом на центр Тбилиси. Во-вторых, крутая история о том,Экскурсия супер! Во-первых, два часа с роскошным видом на центр Тбилиси. Во-вторых, крутая история о том,
I
Ivan
25 янв 2025
Было здорово, красиво, и интересно. Анна рассказывала историю Тбилиси и Грузии в целом в контексте того, как разные времена и устремления грузинского общества влияли на главное место захоронения видных личностей в столице страны.
Экскурсия сопровождалась визуальными и мультимедиа материалами, что позволяло плавно переходить от одной истории к следующей и погрузиться в биографии людей, которые оставили след в коллективной памяти народа.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
На автобусе
9 часов
-
60%
182 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€19€47 за человека
Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
3 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 2 чел.
Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
Отправиться в творческое путешествие и создать украшение своими руками
Начало: В центре Тбилиси
1 дек в 17:00
2 дек в 17:00
€80 за человека
Фотопутешествие в Давид-Гареджа из Тбилиси
На машине
6.5 часов
32 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие в Давид-Гареджа из Тбилиси
Полюбоваться окаменевшими холмами, зайти в пещерный монастырь и забрать фото на память
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€167 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси