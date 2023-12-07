Приглашаем вас в удивительные уголки Грузии, где каждый поворот открывает прекрасные пейзажи, а горы и леса хранят первозданную красоту. Этот край богат и своей историей, о чём вам в поездке расскажет гид. Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, увидите слияние двух рек и водопад в укромном месте, ещё не знакомом туристам, а также поднимитесь к церкви, будто парящей под облаками.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище

Уже за пределами Тбилиси мы остановимся на нескольких точках, чтобы полюбоваться бирюзовой гладью водохранилища. А ещё увидим, как две реки, Белая и Чёрная Арагви, не смешиваясь, несут свои воды на фоне впечатляющих пейзажей.

Арка Дружбы

Продолжая путь, поднимемся выше. Проедем мимо пастбищ, где пасутся овцы, и достигнем самой высокой точки Крестового перевала. Остановимся у арки Дружбы, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей. Готовьте камеры, эти виды надо точно увезти с собой!

Военно-Грузинская дорога

Добавим исторические штрихи в наше путешествие. Гид расскажет о важных моментах из прошлого Грузии, крепости Ананури, её военной значимости и архитектуре. Также мы остановимся у травертиновой скалы, где текут минеральные воды. Вы сможете попробовать природный нарзан.

Степанцминда (до 2007 года Казбеги)

Кульминацией поездки будет встреча с величественным Казбеком. В горном поселении Степанцминда мы отправимся на джипах к церкви Гергетская Троица. Ощущение, что она стоит прямо под облаками. Также вы увидите монастырь Архангелов Михаила и Гавриила — символ веры и единства.

Водопад Гвелети

В заповедном уголке, ещё не открытом для массового туризма, вдали от суеты насладимся красивыми видами и горным воздухом. Здесь есть также малый водопад и озеро.

Тайминг маршрута

09:00 — сбор участников и отправление из Тбилиси

10:30 — прибытие к крепости Ананури с панорамным видом на Жинвальское водохранилище

12:00 — остановка у рек Белая и Чёрная Арагви

13:30 — посещение арки Дружбы и короткий отдых

15:00 — проезд через Дарьяльское ущелье с уникальными панорамными видами

16:30 — подъём к церкви Гергетской Троицы

18:00 — посещение водопада Гвелети

19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали