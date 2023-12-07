Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)

Групповая экскурсия в Тбилиси

В одной поездке увидеть церковь Гергетской Троицы, арку Дружбы, слияние двух рек и водопад Гвелети

Приглашаем вас в удивительные уголки Грузии, где каждый поворот открывает прекрасные пейзажи, а горы и леса хранят первозданную красоту. Этот край богат и своей историей, о чём вам в поездке расскажет гид.

Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, увидите слияние двух рек и водопад в укромном месте, ещё не знакомом туристам, а также поднимитесь к церкви, будто парящей под облаками.
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в мини-группе)
Ближайшие даты:
7
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище

Уже за пределами Тбилиси мы остановимся на нескольких точках, чтобы полюбоваться бирюзовой гладью водохранилища. А ещё увидим, как две реки, Белая и Чёрная Арагви, не смешиваясь, несут свои воды на фоне впечатляющих пейзажей.

Арка Дружбы

Продолжая путь, поднимемся выше. Проедем мимо пастбищ, где пасутся овцы, и достигнем самой высокой точки Крестового перевала. Остановимся у арки Дружбы, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей. Готовьте камеры, эти виды надо точно увезти с собой!

Военно-Грузинская дорога

Добавим исторические штрихи в наше путешествие. Гид расскажет о важных моментах из прошлого Грузии, крепости Ананури, её военной значимости и архитектуре. Также мы остановимся у травертиновой скалы, где текут минеральные воды. Вы сможете попробовать природный нарзан.

Степанцминда (до 2007 года Казбеги)

Кульминацией поездки будет встреча с величественным Казбеком. В горном поселении Степанцминда мы отправимся на джипах к церкви Гергетская Троица. Ощущение, что она стоит прямо под облаками. Также вы увидите монастырь Архангелов Михаила и Гавриила — символ веры и единства.

Водопад Гвелети

В заповедном уголке, ещё не открытом для массового туризма, вдали от суеты насладимся красивыми видами и горным воздухом. Здесь есть также малый водопад и озеро.

Тайминг маршрута

09:00 — сбор участников и отправление из Тбилиси
10:30 — прибытие к крепости Ананури с панорамным видом на Жинвальское водохранилище
12:00 — остановка у рек Белая и Чёрная Арагви
13:30 — посещение арки Дружбы и короткий отдых
15:00 — проезд через Дарьяльское ущелье с уникальными панорамными видами
16:30 — подъём к церкви Гергетской Троицы
18:00 — посещение водопада Гвелети
19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, питьевая вода, бесплатный wi-fi, дегустация чачи и горного мёда
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером и отоплением
  • Дополнительно оплачиваются обед — от 20 лари/чел. и подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел.
  • Водопад Гвелети можно посетить только в хорошую погоду, когда нет снегопада или сильного ливня
  • Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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