Жинвальское водохранилище Наш путь пролегает через живописное ущелье реки Арагви, где вы сможете насладиться всеми оттенками кавказских гор и завораживающей синевой Жинвальского водохранилища, которое станет первой остановкой. С высоты плотины открывается потрясающий вид на его лазурную поверхность. Вы узнаете интересные факты о строительстве этого водоёма и его значении для региона. В зимние месяцы, когда уровень воды понижается, иногда становятся видны старинные затопленные храмы. Арка Дружбы народов На высоте 3000 метров над уровнем моря вас ждет обзорная площадка у знаменитой арки, откуда открывается панорама слияния рек Белой и Чёрной Арагви, горного озера Слёз и живописных вершин Кавказа. Также здесь можно посетить уникальный минеральный источник, известный своими необычными формами и цветами. Здесь вы сможете полюбоваться окружающими пейзажами и попробовать ароматный местный мёд, который славится своим качеством. Церковь Святой Троицы в Гергети Добравшись до села Степанцминда, вы пересаживаетесь на джипы, чтобы подняться к знаменитой Гергетской церкви. Она расположена у подножия Казбека и окружена потрясающими горными пейзажами, которые вдохновляли многих поэтов, включая великого Пушкина. Крепость Ананури В завершение путешествия мы посетим крепость XVI века, где находится старинная церковь Успения, построенная в 1681 году. За крепостными стенами скрывается множество историй о местных правителях — арагвских эриставах, которые вы узнаете во время экскурсии. Это путешествие подарит вам невероятные эмоции, насыщенные впечатления и воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:

Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно).

• Возьмите с собой питьевую воду. Способы оплаты на месте гиду:

Наличные — RUB, USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата российской банковской картой • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.