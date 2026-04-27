По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в самое сердце величественных Кавказских гор, где вас ждёт встреча с одной из крупнейших вершин региона.
В дороге вы познакомитесь со средневековой крепостью Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.
А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
Описание трансфер
Жинвальское водохранилище Наш путь пролегает через живописное ущелье реки Арагви, где вы сможете насладиться всеми оттенками кавказских гор и завораживающей синевой Жинвальского водохранилища, которое станет первой остановкой. С высоты плотины открывается потрясающий вид на его лазурную поверхность. Вы узнаете интересные факты о строительстве этого водоёма и его значении для региона. В зимние месяцы, когда уровень воды понижается, иногда становятся видны старинные затопленные храмы. Арка Дружбы народов На высоте 3000 метров над уровнем моря вас ждет обзорная площадка у знаменитой арки, откуда открывается панорама слияния рек Белой и Чёрной Арагви, горного озера Слёз и живописных вершин Кавказа. Также здесь можно посетить уникальный минеральный источник, известный своими необычными формами и цветами. Здесь вы сможете полюбоваться окружающими пейзажами и попробовать ароматный местный мёд, который славится своим качеством. Церковь Святой Троицы в Гергети Добравшись до села Степанцминда, вы пересаживаетесь на джипы, чтобы подняться к знаменитой Гергетской церкви. Она расположена у подножия Казбека и окружена потрясающими горными пейзажами, которые вдохновляли многих поэтов, включая великого Пушкина. Крепость Ананури В завершение путешествия мы посетим крепость XVI века, где находится старинная церковь Успения, построенная в 1681 году. За крепостными стенами скрывается множество историй о местных правителях — арагвских эриставах, которые вы узнаете во время экскурсии. Это путешествие подарит вам невероятные эмоции, насыщенные впечатления и воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:
Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно).
• Возьмите с собой питьевую воду. Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — RUB, USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата российской банковской картой • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Замок Ананури
- Река Арагви
- Арка дружбы народов в Гудаури
- Гора Казбеги
- Гергетский монастырь
Что включено
- Трансфер
- Дегустации мёда и чачи
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Джип к монастырю Гергети - 20 лари
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас по вашему адресу
Завершение: Довезём вас по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно)
- Возьмите с собой питьевую воду
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - RUB, USD, EUR, GEL
- Онлайн-оплата российской банковской картой
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Похожие экскурсии на «Казбек и Гергетская церковь: индивидуальное путешествие на 1 день»
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Завтра в 08:30
1 мая в 08:30
€270 за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Из Тбилиси - за легендарными пейзажами и историями о Военно-Грузинской дороге
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 апр в 09:00
от €65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к подножию Казбека
Погрузитесь в атмосферу Грузии, отправившись в путешествие к Казбеку. Вас ждут невероятные виды, древние храмы и захватывающие легенды
3 мая в 09:30
10 мая в 09:30
€218 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В объятия с Казбеком
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» - А.П. Чехов
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 апр в 09:00
€50 за человека
$220 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.