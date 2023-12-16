Кто такие езиды? Потомки древних вавилонян, кочевников Передней Азии или выходцы из Месопотамии? Этнографы спорят об их происхождении. А религиоведы так и не пришли к выводу о происхождении их религии.
Описание экскурсии
- Вы услышите, кто такие езиды, какая у них письменность и на каком языке они разговаривают.
- Затронем тему национальной одежды (рассмотрим фотоальбом) и езидского фольклора.
- Я расскажу, в каких кварталах Тбилиси и в каких условиях жили езиды в 19 и 20 веках.
- В уютной чайхане или в кафе поговорим о национальной кухне, культуре и традициях.
- Также обсудим то, как им удалось сохранить свою самобытность в условиях современности.
- Вы узнаете об известных представителях этого народа на постсоветском пространстве.
- А в завершение посетите езидский храм в одном из спальных районов Тбилиси. Там же будут освещены основные вопросы, касающиеся езидской религии.
Места на маршруте
- улица 4-х храмов (ул. Котэ Абхази).
- церковь Метехи (5 век).
- Серные бани (5 век).
- водопад Легвтахеви.
- крепость Нарикала (4 век).
- улица Шардени и Манташевские ряды.
- древний рынок — «Мейдан Базар».
- кафедральный собор Сиони (5 век).
- Мост Мира (стеклянный мост).
- театр Марионеток им. Резо Габриадзе.
Организационные детали
- Что включено в программу: трансфер между некоторыми точками маршрута, пешеходная экскурсия по Старому городу, бутылочка воды для каждого участника, посещение чайханы или кафе и езидского храма.
- Дополнительные расходы: обед — €3-7 с чел., ужин в ресторане — €15-20 с чел.
- Мы можем провести экскурсию для 4-5 человек, стоимость составит €200.
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Найдя случайно это мероприятие в поиске необычной экскурсии по Тбилиси, долго колебалась, стоит ли идти, так как раньше не слышала о такой общине. Однако после разговора с организаторами и приезда
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М
Крайне впечатлились посещением храма езидов и беседой с его настоятелем. Отдельная благодарность Валерию за увлекательную экскурсию по городу
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