читать дальше уменьшить Валерия и Малхаза к моему отелю, твёрдо решила что пойду. Сначала мы отправились в езидскую семью, где угостили вкусным чаем и рассказали свою удивительную историю.

Затем посетили езидский храм и познакомились с Шейхом в религиозной одежде, он провел нам короткую экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Организаторы создали приятную атмосферу, сочетая рассказы о религии и традициях с шутками и жизненными историями. Рекомендую всем, кто интересуется необычными экскурсиями и историей этого удивительного народа.

Найдя случайно это мероприятие в поиске необычной экскурсии по Тбилиси, долго колебалась, стоит ли идти, так как раньше не слышала о такой общине. Однако после разговора с организаторами и приезда