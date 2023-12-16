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Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды

Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Кто такие езиды? Потомки древних вавилонян, кочевников Передней Азии или выходцы из Месопотамии? Этнографы спорят об их происхождении. А религиоведы так и не пришли к выводу о происхождении их религии.
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Езиды пережили множество гонений, но им удалось сохранить свой язык, культуру и веру.

Вы познакомитесь с этим удивительным народом и узнаете, как благодаря толерантной атмосфере Грузии многие из них нашли здесь свой дом.

5
2 отзыва
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды

Описание экскурсии

  • Вы услышите, кто такие езиды, какая у них письменность и на каком языке они разговаривают.
  • Затронем тему национальной одежды (рассмотрим фотоальбом) и езидского фольклора.
  • Я расскажу, в каких кварталах Тбилиси и в каких условиях жили езиды в 19 и 20 веках.
  • В уютной чайхане или в кафе поговорим о национальной кухне, культуре и традициях.
  • Также обсудим то, как им удалось сохранить свою самобытность в условиях современности.
  • Вы узнаете об известных представителях этого народа на постсоветском пространстве.
  • А в завершение посетите езидский храм в одном из спальных районов Тбилиси. Там же будут освещены основные вопросы, касающиеся езидской религии.

Места на маршруте

  • улица 4-х храмов (ул. Котэ Абхази).
  • церковь Метехи (5 век).
  • Серные бани (5 век).
  • водопад Легвтахеви.
  • крепость Нарикала (4 век).
  • улица Шардени и Манташевские ряды.
  • древний рынок — «Мейдан Базар».
  • кафедральный собор Сиони (5 век).
  • Мост Мира (стеклянный мост).
  • театр Марионеток им. Резо Габриадзе.

Организационные детали

  • Что включено в программу: трансфер между некоторыми точками маршрута, пешеходная экскурсия по Старому городу, бутылочка воды для каждого участника, посещение чайханы или кафе и езидского храма.
  • Дополнительные расходы: обед — €3-7 с чел., ужин в ресторане — €15-20 с чел.
  • Мы можем провести экскурсию для 4-5 человек, стоимость составит €200.
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Найдя случайно это мероприятие в поиске необычной экскурсии по Тбилиси, долго колебалась, стоит ли идти, так как раньше не слышала о такой общине. Однако после разговора с организаторами и приезда
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Валерия и Малхаза к моему отелю, твёрдо решила что пойду. Сначала мы отправились в езидскую семью, где угостили вкусным чаем и рассказали свою удивительную историю.
Затем посетили езидский храм и познакомились с Шейхом в религиозной одежде, он провел нам короткую экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Организаторы создали приятную атмосферу, сочетая рассказы о религии и традициях с шутками и жизненными историями. Рекомендую всем, кто интересуется необычными экскурсиями и историей этого удивительного народа.

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М
Крайне впечатлились посещением храма езидов и беседой с его настоятелем. Отдельная благодарность Валерию за увлекательную экскурсию по городу
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