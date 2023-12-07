Колоритный Тбилиси и загадочные езиды

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Узнать о самобытной этноконфессиональной группе и жизни её общины в грузинской столице

Кто такие езиды? Потомки вавилонян, шумеров или выходцев из Индии? Этнографы спорят об их происхождении. А религиоведы — о происхождении их религии, объединяющей ислам, христианство, иудаизм и зороастризм. Езиды пережили 74 акта геноцида, но почти полностью сохранили язык, культуру и веру.

Вы познакомитесь с этим удивительным народом и узнаете, как благодаря грузинской толерантности многие из них нашли здесь свой дом.
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды
Колоритный Тбилиси и загадочные езиды

Описание

Что вас ожидает

  • Вы услышите, кто же такие езиды, какая у них письменность и на каком языке они разговаривают.
  • Затронем тему национальной одежды (рассмотрим фотоальбом) и езидского фольклора.
  • Я расскажу, в каких кварталах Тбилиси и в каких условиях жили езиды в 19 и 20 веках и какой был их основной род деятельности.
  • Заглянем в гости к езидской семьи, где вас познакомят с традициями и национальной кухней.
  • Также поговорим о том, как им удалось сохранить свою самобытность в условиях современности.
  • А ещё вы узнаете об их известных представителях на постсоветском пространстве.
  • В завершение вы посетите езидский храм в одном из спальных районов Тбилиси. Там же будут освещены основные вопросы, касающиеся езидизма.

Места на маршруте

  • улица 4-х храмов (ул. Котэ Абхази).
  • церковь Метехи (5 век).
  • Серные бани (5 век).
  • водопад Легвтахеви.
  • крепость Нарикала (4 век).
  • улица Шардени и Манташевские ряды.
  • древний рынок — «Мейдан Базар».
  • кафедральный собор Сиони (5 век).
  • Мост Мира (стеклянный мост).
  • театр Марионеток им. Резо Габриадзе.

Организационные детали

  • Что включено в программу: трансфер между некоторыми точками маршрута, сопровождение гида, пешеходная экскурсия по Старому городу, бутылочка воды для каждого участника, посещение езидской семьи и храма Зират.
  • Дополнительные расходы: питание — €3-7 с человека, ужин в ресторане — €15-20 с человека.
  • Мы можем провести экскурсию для 4-5 человек, стоимость составит €200.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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