Узнать о самобытной этноконфессиональной группе и жизни её общины в грузинской столице
Кто такие езиды? Потомки вавилонян, шумеров или выходцев из Индии? Этнографы спорят об их происхождении. А религиоведы — о происхождении их религии, объединяющей ислам, христианство, иудаизм и зороастризм. Езиды пережили 74 акта геноцида, но почти полностью сохранили язык, культуру и веру.
Вы познакомитесь с этим удивительным народом и узнаете, как благодаря грузинской толерантности многие из них нашли здесь свой дом.
Вы познакомитесь с этим удивительным народом и узнаете, как благодаря грузинской толерантности многие из них нашли здесь свой дом.
Описание
Что вас ожидает
- Вы услышите, кто же такие езиды, какая у них письменность и на каком языке они разговаривают.
- Затронем тему национальной одежды (рассмотрим фотоальбом) и езидского фольклора.
- Я расскажу, в каких кварталах Тбилиси и в каких условиях жили езиды в 19 и 20 веках и какой был их основной род деятельности.
- Заглянем в гости к езидской семьи, где вас познакомят с традициями и национальной кухней.
- Также поговорим о том, как им удалось сохранить свою самобытность в условиях современности.
- А ещё вы узнаете об их известных представителях на постсоветском пространстве.
- В завершение вы посетите езидский храм в одном из спальных районов Тбилиси. Там же будут освещены основные вопросы, касающиеся езидизма.
Места на маршруте
- улица 4-х храмов (ул. Котэ Абхази).
- церковь Метехи (5 век).
- Серные бани (5 век).
- водопад Легвтахеви.
- крепость Нарикала (4 век).
- улица Шардени и Манташевские ряды.
- древний рынок — «Мейдан Базар».
- кафедральный собор Сиони (5 век).
- Мост Мира (стеклянный мост).
- театр Марионеток им. Резо Габриадзе.
Организационные детали
- Что включено в программу: трансфер между некоторыми точками маршрута, сопровождение гида, пешеходная экскурсия по Старому городу, бутылочка воды для каждого участника, посещение езидской семьи и храма Зират.
- Дополнительные расходы: питание — €3-7 с человека, ужин в ресторане — €15-20 с человека.
- Мы можем провести экскурсию для 4-5 человек, стоимость составит €200.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 226 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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