Чтобы понять многовековую историю Грузии, приглашаем на нашу экскурсию. Вы спуститесь в окаменевший город Уплисцихе, прикоснётесь к советскому прошлому в музее Сталина и посетите духовное сердце Грузии — древнюю столицу Мцхету с её величественными храмами. Мы расскажем о формировании страны, её веры и идентичности.

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Описание экскурсии

9:00 — трансфер из Тбилиси

10:45 — пещерный город Уплисцихе. Вы увидите пещерные храмы, вырубленные в скале, и артефакты, которые расскажут о дохристианских временах. Мы поговорим о языческих верованиях, древних пещерных поселениях Восточной Грузии и археологических находках региона

12:45 — обед

14:15 — Гори. Музей Сталина в его родном городе, который мы посетим, остаётся актуальным и сегодня. Поговорим о советском периоде и личности вождя в историческом контексте. По желанию вместо музея можете самостоятельно погулять по городу

16:05 — монастырь Джвари. Охраняемый ЮНЕСКО храм, который стоит на скале над слиянием рек. Здесь вы узнаете о принятии христианства Грузией и как древняя обитель стала символом новой эпохи. Именно этот монастырь вдохновил Михаила Лермонтова во время написания поэмы «Мцыри»

16:55 — Мцхета. Древняя столица и духовный центр страны. Зайдём в собор Светицховели, где покоится хитон Иисуса. А после — нас ждёт туристическая улица с ароматами грузинских специй

19:00–19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали