По восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе
От языческих культов до христианства и советского периода
Чтобы понять многовековую историю Грузии, приглашаем на нашу экскурсию.
Вы спуститесь в окаменевший город Уплисцихе, прикоснётесь к советскому прошлому в музее Сталина и посетите духовное сердце Грузии — древнюю столицу Мцхету с её величественными храмами. Мы расскажем о формировании страны, её веры и идентичности.
Описание экскурсии
9:00 — трансфер из Тбилиси
10:45 — пещерный город Уплисцихе. Вы увидите пещерные храмы, вырубленные в скале, и артефакты, которые расскажут о дохристианских временах. Мы поговорим о языческих верованиях, древних пещерных поселениях Восточной Грузии и археологических находках региона
12:45 — обед
14:15 — Гори. Музей Сталина в его родном городе, который мы посетим, остаётся актуальным и сегодня. Поговорим о советском периоде и личности вождя в историческом контексте. По желанию вместо музея можете самостоятельно погулять по городу
16:05 — монастырь Джвари. Охраняемый ЮНЕСКО храм, который стоит на скале над слиянием рек. Здесь вы узнаете о принятии христианства Грузией и как древняя обитель стала символом новой эпохи. Именно этот монастырь вдохновил Михаила Лермонтова во время написания поэмы «Мцыри»
16:55 — Мцхета. Древняя столица и духовный центр страны. Зайдём в собор Светицховели, где покоится хитон Иисуса. А после — нас ждёт туристическая улица с ароматами грузинских специй
19:00–19:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
Едем на Mercedes Viano и Mercedes Sprinter
Дополнительно оплачиваются: билеты в музей Сталина в Гори — 15 лари с чел., вход в Уплисцихе — 15 лари с чел., обед
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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