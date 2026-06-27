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По восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе

От языческих культов до христианства и советского периода
Чтобы понять многовековую историю Грузии, приглашаем на нашу экскурсию.

Вы спуститесь в окаменевший город Уплисцихе, прикоснётесь к советскому прошлому в музее Сталина и посетите духовное сердце Грузии — древнюю столицу Мцхету с её величественными храмами. Мы расскажем о формировании страны, её веры и идентичности.
По восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе
По восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе
По восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе

Описание экскурсии

9:00 — трансфер из Тбилиси

10:45 — пещерный город Уплисцихе. Вы увидите пещерные храмы, вырубленные в скале, и артефакты, которые расскажут о дохристианских временах. Мы поговорим о языческих верованиях, древних пещерных поселениях Восточной Грузии и археологических находках региона

12:45 — обед

14:15 — Гори. Музей Сталина в его родном городе, который мы посетим, остаётся актуальным и сегодня. Поговорим о советском периоде и личности вождя в историческом контексте. По желанию вместо музея можете самостоятельно погулять по городу

16:05 — монастырь Джвари. Охраняемый ЮНЕСКО храм, который стоит на скале над слиянием рек. Здесь вы узнаете о принятии христианства Грузией и как древняя обитель стала символом новой эпохи. Именно этот монастырь вдохновил Михаила Лермонтова во время написания поэмы «Мцыри»

16:55 — Мцхета. Древняя столица и духовный центр страны. Зайдём в собор Светицховели, где покоится хитон Иисуса. А после — нас ждёт туристическая улица с ароматами грузинских специй

19:00–19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Viano и Mercedes Sprinter
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музей Сталина в Гори — 15 лари с чел., вход в Уплисцихе — 15 лари с чел., обед
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — опытная туристическая компания, создающая незабываемые путешествия по Грузии. Наша цель — подарить каждому гостю персональный и аутентичный опыт, раскрывающий культуру, историю и природную красоту страны. Мы обеспечиваем высокий уровень
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сервиса и разрабатываем индивидуальные маршруты с учётом ваших интересов и бюджета. Богатое наследие, вкусная кухня, величественные горы и живописные пейзажи — всё это ждёт вас в Грузии. Русскоязычные туры — наше новое направление, созданное для того, чтобы сделать путешествие по Грузии ещё более комфортным и понятным для наших гостей. Позвольте нам показать вам лучшее! Свяжитесь с нами и начните планировать путешествие вашей мечты. Гамарджоба!

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