Даже если Вы бывалый путешественник и уверены, что Вас уже ничем не удивить, Вам стоит остановить свое внимание именно на эту экскурсии.

Есть в Грузии одно неповторимое место, которое не найти в списках разрекламированных достопримечательностей — и это каньон Дашбаш. Если вы ищете захватывающие дух места и нетронутую человеком природу, Вам обязательно необходимо вместе со мной туда попасть.

Каньон Дашбаш

Это уникальное место привлекает своим величием и захватывающими пейзажами, в частности, множеством прекрасных водопадов. Каньон занимает огромную территорию. Здесь много подземных вод и зрелищных водопадов. А завораживающие склоны Дашбаша высотой в несколько сотен метров, то отвесные, то пологие, иногда практически нависающие над рекой. Богатые растительностью склоны, вместе с водопадами, создают уникальный микро ландшафт и микроклимат и условия для обитания разнообразных животных, которых не встретить в других частях страны. Дашбаш — идеальное место для эко-туризма, прогулки и фото-туров. После прогулки по каньону нас ждут озеро Паравани и село Фока.

h3>Озеро Паравани и монастырь Фока

Паравани — самое большое озеро в Грузии. Неподалеку мы посетим женский монастырь им Сятой Нины. В этом монастыре производят сыр по европейской технологии. Монахинь отправляют на обучение технологии сыроварения в Европу. Кроме того, здесь изготавливается натуральный домашний шоколад и особенный чай. Все это можно будет приобрести в магазинчике при монастыре.

Озеро Альберта

Проехав от Фоки 20-30 минут мы заберемся на высоту 2200 метров, где наш хозяин Алберт разводит форель. Вы сможите порыбачить и пойманую вами форель для нас сразу же и приготовят. Думаю ужин в таком замечательном месте будет хорошим завершением насыщенного дня!