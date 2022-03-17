Даже если Вы бывалый путешественник и уверены, что Вас уже ничем не удивить, Вам стоит остановить свое внимание именно
Индивидуальная
Даже если Вы бывалый путешественник и уверены, что Вас уже ничем не удивить, Вам стоит остановить свое внимание именно на эту экскурсии. Есть в Грузии одно неповторимое место, которое не найти в списках разрекламированных достопримечательностей — и это каньон Дашбаш.
Если вы ищете захватывающие дух места и нетронутую человеком природу, Вам обязательно необходимо вместе со мной туда попасть.
Если вы ищете захватывающие дух места и нетронутую человеком природу, Вам обязательно необходимо вместе со мной туда попасть.
Что вы можете увидеть 🤩
- Каньон Дашбаш
- монастырь Святой Нино в селе Фока. Озеро Паравани
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Даже если Вы бывалый путешественник и уверены, что Вас уже ничем не удивить, Вам стоит остановить свое внимание именно на эту экскурсии.
Есть в Грузии одно неповторимое место, которое не найти в списках разрекламированных достопримечательностей — и это каньон Дашбаш. Если вы ищете захватывающие дух места и нетронутую человеком природу, Вам обязательно необходимо вместе со мной туда попасть.
Каньон Дашбаш
Это уникальное место привлекает своим величием и захватывающими пейзажами, в частности, множеством прекрасных водопадов. Каньон занимает огромную территорию. Здесь много подземных вод и зрелищных водопадов. А завораживающие склоны Дашбаша высотой в несколько сотен метров, то отвесные, то пологие, иногда практически нависающие над рекой. Богатые растительностью склоны, вместе с водопадами, создают уникальный микро ландшафт и микроклимат и условия для обитания разнообразных животных, которых не встретить в других частях страны. Дашбаш — идеальное место для эко-туризма, прогулки и фото-туров. После прогулки по каньону нас ждут озеро Паравани и село Фока.
h3>Озеро Паравани и монастырь Фока
Паравани — самое большое озеро в Грузии. Неподалеку мы посетим женский монастырь им Сятой Нины. В этом монастыре производят сыр по европейской технологии. Монахинь отправляют на обучение технологии сыроварения в Европу. Кроме того, здесь изготавливается натуральный домашний шоколад и особенный чай. Все это можно будет приобрести в магазинчике при монастыре.
Озеро Альберта
Проехав от Фоки 20-30 минут мы заберемся на высоту 2200 метров, где наш хозяин Алберт разводит форель. Вы сможите порыбачить и пойманую вами форель для нас сразу же и приготовят. Думаю ужин в таком замечательном месте будет хорошим завершением насыщенного дня!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида. Транспортные услуги
- Что не входит
- Стоимость рыбалки и ужин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке городЗавершение: гостиница
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Georgy — Ваш гид в Тбилиси
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