Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Погрузитесь в мир горных пейзажей, древних монастырей и живописных озёр. Откройте для себя Тбилиси с новой стороны, отправляясь в уникальное путешествие
«Горное озеро, окружённое зелёными лесами и вершинами»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
С комфортом добраться до Армении и побывать на знаменитом озере
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
«Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Ереван пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€196
€230 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Армения в мини-группе: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«В ходе нашего маршрута вы посетите живописное озеро Севан и монастырь Севанаванк, а также пройдетесь по улицам Еревана, увидев знаковые достопримечательности и прогулявшись по площадям Республики и Свободы»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$120 за человека
-
45%
Групповая
до 18 чел.
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Путешествие в Армению из Тбилиси подарит вам уникальные впечатления: Дилижан, озеро Севан и древний Ереван ждут вас в этой групповой экскурсии
Начало: Место встречи на Плошади Свободны
«Озеро Севан и монастырь Севанаванк»
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
22 янв в 06:45
€110
€200 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси в Армению, чтобы увидеть Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Севан. Познакомьтесь с Ереваном и его историей
Начало: В районе Серных бань
«Путешествие по Армении немыслимо без крупнейшего озера на Кавказе и одного из самых больших высокогорных пресноводных озёр в мире»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Индивидуальная экскурсия в Рачу познакомит с горными пейзажами, древними храмами и уникальным вином Хванчкара. Откройте для себя неизведанную Грузию
Начало: От вашего места проживания
«За один день вы посетите самые значимые уголки Рачи — зеленого края, где люди живут в окружении Кавказских гор, лесов, озер и древних храмов»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
от €320 за всё до 5 чел.
-
69%
Групповая
до 18 чел.
Влюбиться в Казбеги за 1 день
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Это озеро искусственное, при его строительстве было затоплено несколько монастырей»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
22 янв в 08:45
€14
€45 за человека
-
45%
Групповая
до 19 чел.
Монастырь Давид-Гареджа: групповая экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие к монастырю Давид-Гареджа. Узнайте о его истории, полюбуйтесь природой и завершите день дегустацией вина
Начало: На ул. Самгебро
«После полюбуетесь «марсианскими» холмами и озером Мравалцкарo»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€44
€80 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Зелёный Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу природы Тбилиси: сады, озёра и виды ждут вас. Откройте для себя зелёные уголки города в компании профессионального гида
Начало: На улице Самгебро
«Озеро Черепаха — маленькое и уютное озеро на окраине Тбилиси, окружённое зелёными холмами»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€105
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие Рачи: Кавказские вершины, озера и древние храмы за один день
Начало: Ул. Самгебро №5
«Незабываемое живописное путешествие За один день вы посетите самые значимые уголки Рачи — зеленого края, где люди живут в окружении Кавказских гор, лесов, озер и древних храмов»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От Монастырей до Озера: Однодневное Приключение в Армении
Начало: Выборочно в пределах Тбилиси
Расписание: Экскурсии проводятся ежедневно в индивидуальном формате. Начало – с 7 до 8 утра.
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«И не проедем мимо голубого озера Севан»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Откройте для себя Армению: из Тбилиси. Ахпатю. Озеро Севан. Каскад. Ереван
Начало: Тбилиси Вахтанга Горгасали 3, Старый Тбилиси 0105
«В программе: монастыри Ахпати и, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк»
Расписание: Экскурсия начинается каждое утро в 7 утра.
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
Начало: Улица Вахтанг Горгасали № 1
«Каньон Дашбаши — зелень, сбегающие вниз струи воды, прозрачно-голубое озеро, красота природы завораживает и захватывает дух»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$199 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Цветные озера Абуделаури
Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке город
«Кульминацией дня станет трекинговый поход к цветным озерам Абуделаури – это три высокогорных ледниковых озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$220 за всё до 7 чел.
Красоты юга Грузии: каньон Дашбаш и рыбалка на озере
Начало: Ваш отель
«Озеро Паравани и монастырь Фока Паравани — самое большое озеро в Грузии»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$200 за всё до 7 чел.
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
«Мы заедем за вами в отель на комфортабельном авто и отправимся на живописное горное озеро Тамариси»
Завтра в 11:30
22 янв в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
«Дорога до небольшого частного озера из Тбилиси займёт не больше часа»
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
€70 за человека
