Сахли – это «мастер-класс» грузинской кухни 🥧 и гостеприимства

Мастер-класс потому, что в переводе это «Дом». А Дом, как известно, это то место, куда хочется возвращаться. Ведь переступая порог близкого нам по духу очага мы дважды меняем свою жизнь. Первый раз, когда заходим гостем…и второй, когда покидаем, возможно навсегда, но уже другом.

Что вас ожидает

В нашем доме вас ждет исключительная теплая обстановка характерна в грузинских семьях про это писали поэмы и стихи. Для нашей семьи гость очень важная персона и потому мы стараемся дарить максимально щедрое гостеприимства и оставить самые лучше воспоминание о проведенном времени с нами.

Мы находимся в центре Тбилиси в просторном доме с большим зеленым двором подготовлено все – большой кулинарный стол, мангал, печь и множество ингредиентов. Все располагает к тому, чтобы вдоволь насладиться кулинарным искусством, наесться вдоволь и забрать с собой все то, что было приготовлено твоими руками и в нашем доме.

Блюда которые будем готовить: