  1. Грузия
  2. Экскурсии

Кулинарный мастер класс Сахли

Nanuka C.
Nanuka C. – Гид из Тбилиси
Что может быть лучше грузинской кухни? Только грузинские блюда, сделанные своими руками.

Приглашаю вас на настоящий грузинский мастер-класс, во время которого вы научитесь самостоятельно готовить хачапури, хинкали, салаты и многое другое в доме тбилисской семьи в центре города.

Вы узнаете как готовятся грузинские блюда, поучаствуете в грузинском застолье и попробуете самые вкусные домашние вина и чачу.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $160 за человека

    Заказать экскурсию
Кулинарный мастер класс Сахли
Кулинарный мастер класс Сахли

Что вы увидите

  • Как готовятся грузинские блюда
  • Грузинское застолье
  • Домашнее вино и чача
Сахли – это «мастер-класс» грузинской кухни 🥧 и гостеприимства
Мастер-класс потому, что в переводе это «Дом». А Дом, как известно, это то место, куда хочется возвращаться. Ведь переступая порог близкого нам по духу очага мы дважды меняем свою жизнь. Первый раз, когда заходим гостем…и второй, когда покидаем, возможно навсегда, но уже другом.
Что вас ожидает
В нашем доме вас ждет исключительная теплая обстановка характерна в грузинских семьях про это писали поэмы и стихи. Для нашей семьи гость очень важная персона и потому мы стараемся дарить максимально щедрое гостеприимства и оставить самые лучше воспоминание о проведенном времени с нами.
Мы находимся в центре Тбилиси в просторном доме с большим зеленым двором подготовлено все – большой кулинарный стол, мангал, печь и множество ингредиентов. Все располагает к тому, чтобы вдоволь насладиться кулинарным искусством, наесться вдоволь и забрать с собой все то, что было приготовлено твоими руками и в нашем доме.

Блюда которые будем готовить:

  • Хачапури Царский
  • Шашлык
  • Баклажаны с орехами и чесноком
  • Надуги с сырными слоями
  • Хинкали
  • Салат из огурцов и помидоров (с грецкими орехами)
  • Чурчхела
  • Грибы с сулгуни
  • Цыпленок чкмерули
  • Чакапули
Что входит
  • Все продукты (хачапури, хинкали, мясные блюда, закуски, алкоголь и прохладительные напитки)
Что не входит
  • Все, чего нет в пункте "включено" или описании экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Виктор Долидзе д. 8
Кулинарный мастер класс Сахли
Кулинарный мастер класс Сахли
Кулинарный мастер класс Сахли
Кулинарный мастер класс Сахли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Nanuka C.
Nanuka C.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды