Архитектура Левого берега Тбилиси радикально отличается от Старого города. Исторический центр — это типичный Восток.
А на Левобережье всё напоминает о европейских столицах: чёткая планировка, прямые улицы, яркие фасады и дома в стиле модерн. Это связано с особенностями заселения и развития района в 19 веке. С радостью раскроем вам его историю и архитектурную палитру!
А на Левобережье всё напоминает о европейских столицах: чёткая планировка, прямые улицы, яркие фасады и дома в стиле модерн. Это связано с особенностями заселения и развития района в 19 веке. С радостью раскроем вам его историю и архитектурную палитру!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Знаменитый кинотеатр эпохи модерн;
- Велотрек начала 20 века;
- Собственные дома известных архитекторов эпохи модерн;
- Католический собор, подобный римским образцам;
- Роскошный образец модерна — театр Котэ Марджанишвили.
Вы узнаете:
- Кто предпочитал жить в этом районе Тбилиси;
- Как в облике домов переплетаются восточные мотивы и европейская строгость;
- Почему тбилисский модерн мало изучен и считался «неважным искусством»;
- Как проходила реконструкция проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера».
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Саарбрюкенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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