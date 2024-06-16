Левый берег Тбилиси в стиле модерн

Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Архитектура Левого берега Тбилиси радикально отличается от Старого города. Исторический центр — это типичный Восток.

А на Левобережье всё напоминает о европейских столицах: чёткая планировка, прямые улицы, яркие фасады и дома в стиле модерн. Это связано с особенностями заселения и развития района в 19 веке. С радостью раскроем вам его историю и архитектурную палитру!
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Знаменитый кинотеатр эпохи модерн;
  • Велотрек начала 20 века;
  • Собственные дома известных архитекторов эпохи модерн;
  • Католический собор, подобный римским образцам;
  • Роскошный образец модерна — театр Котэ Марджанишвили.

Вы узнаете:

  • Кто предпочитал жить в этом районе Тбилиси;
  • Как в облике домов переплетаются восточные мотивы и европейская строгость;
  • Почему тбилисский модерн мало изучен и считался «неважным искусством»;
  • Как проходила реконструкция проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера».

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Саарбрюкенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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