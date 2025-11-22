Индивидуальная
Древние окрестности Тбилиси
Познакомиться с многовековыми памятниками истории и архитектуры Грузии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Открыть для себя южную Грузию, узнать о немецких переселенцах и первой в мире пацифистской акции
Начало: От места Вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€231 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси в Кахетию: крепости, монастыри и традиции виноделия
Полюбоваться Алазанской долиной и продегустировать лучшие локальные вина
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€193 за всё до 4 чел.
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€225
€250 за всё до 4 чел.
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Путешествие по каньону Дашбаши и региону Картли подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные виды и уникальные исторические места
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €108
€120 за человека
Экскурсия по древнему городу Мцхета: монастыри и легенды Грузии
Познакомьтесь с главными святынями Грузии за один день. Побывайте в монастырях Джвари, Светицховели и Самтавро, узнайте об их истории и значении
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
€17
€33 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
Побывать в комплексе, посещение которого приравнивается к поездке в Иерусалим
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: в четверг в 10:00
11 дек в 10:00
18 дек в 10:00
€350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛазука22 ноября 2025Прекрасное путешествие! Спасибо большое Михаилу за незабываемую поездку, было безумно интересно!
- ССергей31 октября 2025Большое спасибо за экскурсию! Вышел максимально насыщенный день и в плане времени и в плане интересных локаций! Спасибо! 👍
- ЕЕвгения15 октября 2025Огромное спасибо Михаилу за увлекательное путешествие!
Если Вы выбираете между другими экскурсиями в Вардзию, не сомневайтесь - это лучший вариант! Маршрут
- ЕЕкатерина10 октября 2025Отлично организованная длинная поездка, адаптированная под наши пожелания: полюбоваться крепостью подольше, пообедать, пофотографироваться. . ни на одном этапе пути не
- ВВасилий7 августа 2025Мы выбрали альтернативный маршрут и не прогадали! Парк Боржоми, Вардзия - прекрасны! Михаил - очень приятный рассказчик, отлично знающий и любящий свою страну! С ним действительно комфортно и интересно даже у столь длинном путешествии.
- аалександр29 июля 2025Если сказать коротко и просто, это -кайф, наслаждение и чудо -такие поездки!
Профессионализм, доброта, чуткость, знание и любовь к своему делу-это
- ААлексей15 июня 2025Путешествие оставило одно из наиболее ярких впечатлений от июньской поездки в Грузию. И здесь можно выделить много сошедшихся звезд)). Путь
- ННаталия19 мая 2025Это было потрясающе!
Михаил прекрасный организатор и превосходный гид. А весёлый, общительный и просто прекрасный человек.
Тринадцать часов - тринадцать!!! - пролетели незаметно. Мы побывали в прекраснейших местах, узнали множество всего нового и сделали изумительные фото.
Настоятельно рекомендую. Вот просто настоятельно!
- ООльга27 марта 2025Добрый день! Очень рекомендую Михаила. Экскурсия по времени хоть и долгая, но ты погружаешься в бытность, культуру и историю Грузии… где время пролетает не заметно. Было интересно, насыщенно и познавательно.
- ссофия20 сентября 2024Одним из лучших решений было поехать на экскурсию с Михаилом, прекрасный душевный человек! Мы договорились о нестандартном маршруте, рассказали свои
- ААлия30 июня 2024Огромное спасибо Михаилу за прекрасное путешествие по необычным местам Грузии. Михаил — прекрасный рассказчик, настоящий знаток истории своей страны. Чувствуется,
- ЕЕгор5 апреля 2024Михаил действительно отличный рассказчик, с обширными знаниями в истории, географии и в целом о мире и Грузии
Большу́ю часть экскурсии все
- ЕЕлена2 апреля 2024Хочется оставить отзыв пожелание,всем кто собирается путешествовать по Грузии.
Михаил широкой души человек,влюбил нас и главное двоих подростков в историю и
- VVitalii9 июня 2019Замечательная екскурсия в горный монастырь. Дорога не особо обременительная при приятной беседе с гидом. Ехали с детьми 6 и 2
- ЕЕкатерина10 мая 2019Экскурсия далеко не для каждого. Если вы боитесь высоты, открытых пространств и у вас пусть даже средняя физическая подготовка -
- ИИрина4 мая 2019Замечательная экскурсия!!!! Спасибо организаторам! Очень красивые пейзажи и интересный рассказ!
- ММария29 апреля 2019Очень мечтала увидеть эти волшебные места в день своего рождения. Спасибо Георгию за профессионализм и мастерство, за интересную экскурсию, за
- ТТатьяна22 февраля 2019Это был прекрасный тур и великолепный рассказ образованнейшего Георгия. Однако подъем в гору требует хорошей физической формы. Берите с собой спортивную обувь и не поленитесь пройти весь путь. Это того стоит.
- ССветлана25 ноября 2018Экскурсия проходила в сложных погодных условиях… дождь.. было сложно подниматься по крутым мокрым тропинкам… мы смогли преодолеть эти условия и все посмотреть. . Это было необыкновенно!! Но необходимо чтобы туристы обладали,необходимыми физическими возможностями и удобствами походной обуви!!
- rrada26 октября 2018Это было класс. Сразу говорю,надо хорошую плоскоб обувь.. и пожалуйста только мне в платьях и юбках… там в горы подниматься пешком Но! Это того стоит! Можете множество Орлов увидеть… помимо нашего замечательного гида Георгия.
