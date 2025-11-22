читать дальше

наш был неблизким, длился с 7 утра до 8 вечера, но проходил он в таких невероятно красивых местах, что глаз от пейзажей горной Грузии и цветущих долин оторвать было невозможно. Посещенные локации (крепость Рабат и пещерный монастырский комплекс Вардзия) впечатляют со всех позиций - исторической, духовной, эстетической, культурной, ну и фитнес в виде прогулок ножками вполне качественный!))

Однако ко всему этому добавились еще и факторы, исключительно важные для индивидуальной экскурсии и в данном случае наивысшего качества - личность гида и профессионализм водителя. Машина наша была в безупречном состоянии, комфортная и удобная, ехали мы резво и при этом безопасно. Спасибо водителю, по совместительству "ангелу-хранителю" Джони!

Гид Михаил - прекрасный рассказчик, которого действительно хочется слушать. Он не злоупотребляет обилием исторических фактов, от которых, как правило, мало что остается в голове)), увлекателен, с удовольствием отвечает на вопросы, обладает искрометным юмором. С ним интересно поговорить не только о том, что видишь по пути, но и о самых разных аспектах жизни в Грузии и жизни вообще. Это дорогого стоит. Очень заботлив к своим гостям, купил воды, посоветовал чудесный ресторанчик в Вардзии, помог заранее сделать заказ, чтобы к нашему возвращению из монастыря стол был уже накрыт. Завез в магазинчик с изумительным пивом, которое готовят по технологии квеври. Показал заветные поляны с маками, лавандой, горчицей. По его рекомендации посетили ресторан в Тбилиси - отменно! В общем, мы рады, что удалось познакомиться с таким высококвалифицированным гидом и очень неординарным человеком. Успехов вам, Михаил и Джони!