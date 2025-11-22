Мои заказы

Ниноцминда – экскурсии в Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Ниноцминда» в Тбилиси, цены от €17, скидки до 48%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древние окрестности Тбилиси
На машине
10 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние окрестности Тбилиси
Познакомиться с многовековыми памятниками истории и архитектуры Грузии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Открыть для себя южную Грузию, узнать о немецких переселенцах и первой в мире пацифистской акции
Начало: От места Вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€231 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси в Кахетию: крепости, монастыри и традиции виноделия
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси в Кахетию: крепости, монастыри и традиции виноделия
Полюбоваться Алазанской долиной и продегустировать лучшие локальные вина
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€193 за всё до 4 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
На машине
10 часов
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€225€250 за всё до 4 чел.
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На машине
9 часов
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Путешествие по каньону Дашбаши и региону Картли подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные виды и уникальные исторические места
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €108€120 за человека
Мцхета - кладовая реликвий христианского мира
На машине
4 часа
-
48%
66 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Экскурсия по древнему городу Мцхета: монастыри и легенды Грузии
Познакомьтесь с главными святынями Грузии за один день. Побывайте в монастырях Джвари, Светицховели и Самтавро, узнайте об их истории и значении
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
€17€33 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
На машине
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
Побывать в комплексе, посещение которого приравнивается к поездке в Иерусалим
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: в четверг в 10:00
11 дек в 10:00
18 дек в 10:00
€350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лазука
    22 ноября 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Прекрасное путешествие! Спасибо большое Михаилу за незабываемую поездку, было безумно интересно!
    Прекрасное путешествие! Спасибо большое Михаилу за незабываемую поездку, было безумно интересно!
  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Большое спасибо за экскурсию! Вышел максимально насыщенный день и в плане времени и в плане интересных локаций! Спасибо! 👍
    Большое спасибо за экскурсию! Вышел максимально насыщенный день и в плане времени и в плане интересных локаций! Спасибо! 👍
  • Е
    Евгения
    15 октября 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Огромное спасибо Михаилу за увлекательное путешествие!
    Если Вы выбираете между другими экскурсиями в Вардзию, не сомневайтесь - это лучший вариант! Маршрут
    читать дальше

    не банальный, Михаил покоряет харизмой и заботой. Минимальное количество людей на локациях из-за грамотного планирования маршрута. Рекомендации по посещению локаций в самом Тбилиси - бесценны!

    Михаил, спасибо от нашей большой и дружной компании! Вы нас покорили! Надеемся на встречу!

    Огромное спасибо Михаилу за увлекательное путешествие!
  • Е
    Екатерина
    10 октября 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Отлично организованная длинная поездка, адаптированная под наши пожелания: полюбоваться крепостью подольше, пообедать, пофотографироваться. . ни на одном этапе пути не
    читать дальше

    было спешки, только забота, хорошие советы и рассказы о том, что нам больше всего интересно)) Большое спасибо Михаилу и Вано за профессионализм, харизму и доброе отношение! В вашем путешествии чувствуется душа и любовь к родине.

  • В
    Василий
    7 августа 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Мы выбрали альтернативный маршрут и не прогадали! Парк Боржоми, Вардзия - прекрасны! Михаил - очень приятный рассказчик, отлично знающий и любящий свою страну! С ним действительно комфортно и интересно даже у столь длинном путешествии.
  • а
    александр
    29 июля 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Если сказать коротко и просто, это -кайф, наслаждение и чудо -такие поездки!
    Профессионализм, доброта, чуткость, знание и любовь к своему делу-это
    читать дальше

    не может не подкупать и не вызывать огромную благодарность за день, проведённый в ПОЗНАНИИ Грузии!
    Михаил очень теплый и душевный человек, надеемся на продолжение исследования этой великолепного края, страны!

  • А
    Алексей
    15 июня 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Путешествие оставило одно из наиболее ярких впечатлений от июньской поездки в Грузию. И здесь можно выделить много сошедшихся звезд)). Путь
    читать дальше

    наш был неблизким, длился с 7 утра до 8 вечера, но проходил он в таких невероятно красивых местах, что глаз от пейзажей горной Грузии и цветущих долин оторвать было невозможно. Посещенные локации (крепость Рабат и пещерный монастырский комплекс Вардзия) впечатляют со всех позиций - исторической, духовной, эстетической, культурной, ну и фитнес в виде прогулок ножками вполне качественный!))
    Однако ко всему этому добавились еще и факторы, исключительно важные для индивидуальной экскурсии и в данном случае наивысшего качества - личность гида и профессионализм водителя. Машина наша была в безупречном состоянии, комфортная и удобная, ехали мы резво и при этом безопасно. Спасибо водителю, по совместительству "ангелу-хранителю" Джони!
    Гид Михаил - прекрасный рассказчик, которого действительно хочется слушать. Он не злоупотребляет обилием исторических фактов, от которых, как правило, мало что остается в голове)), увлекателен, с удовольствием отвечает на вопросы, обладает искрометным юмором. С ним интересно поговорить не только о том, что видишь по пути, но и о самых разных аспектах жизни в Грузии и жизни вообще. Это дорогого стоит. Очень заботлив к своим гостям, купил воды, посоветовал чудесный ресторанчик в Вардзии, помог заранее сделать заказ, чтобы к нашему возвращению из монастыря стол был уже накрыт. Завез в магазинчик с изумительным пивом, которое готовят по технологии квеври. Показал заветные поляны с маками, лавандой, горчицей. По его рекомендации посетили ресторан в Тбилиси - отменно! В общем, мы рады, что удалось познакомиться с таким высококвалифицированным гидом и очень неординарным человеком. Успехов вам, Михаил и Джони!

  • Н
    Наталия
    19 мая 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Это было потрясающе!

    Михаил прекрасный организатор и превосходный гид. А весёлый, общительный и просто прекрасный человек.

    Тринадцать часов - тринадцать!!! - пролетели незаметно. Мы побывали в прекраснейших местах, узнали множество всего нового и сделали изумительные фото.

    Настоятельно рекомендую. Вот просто настоятельно!
  • О
    Ольга
    27 марта 2025
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Добрый день! Очень рекомендую Михаила. Экскурсия по времени хоть и долгая, но ты погружаешься в бытность, культуру и историю Грузии… где время пролетает не заметно. Было интересно, насыщенно и познавательно.
    Добрый день! Очень рекомендую Михаила. Экскурсия по времени хоть и долгая, но ты погружаешься в бытность, культуру и историю Грузии… где время пролетает не заметно. Было интересно, насыщенно и познавательно.
  • с
    софия
    20 сентября 2024
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Одним из лучших решений было поехать на экскурсию с Михаилом, прекрасный душевный человек! Мы договорились о нестандартном маршруте, рассказали свои
    читать дальше

    предпочтения и пожелания к поездке, гид все учел, выполнил и даже перевыполнил. Уйма положительных и незабываемых эмоций, восхитительность крепости Рабат, спокойствие и умиротворение в Боржоми, невероятные просторы Вардзии - все это мы ощутили на себе, слушая историю Грузии. Рекомендую к обязательному посещению экскурсии с Михаилом

  • А
    Алия
    30 июня 2024
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Огромное спасибо Михаилу за прекрасное путешествие по необычным местам Грузии. Михаил — прекрасный рассказчик, настоящий знаток истории своей страны. Чувствуется,
    читать дальше

    с какой любовью Михаил рассказывает о судьбе народа, его культуре и обычаях. Было настоящим удовольствием слушать рассказы Михаила на протяжении всего путешествия.

    Тур мне приглянулся, потому что он сочетал в себе красоту пейзажей (озер Паравани и Сагамо), и посещение исторических памятников. Мы начали день с посещения Асурети, где Михаил поведал о судьбе немецких переселенцев и показал кирху 19 в. Затем посетили семью виноделов и попробовали местное вино, которое редко где можно приобрести.

    Все путешествие нас возил замечательный водитель Джонни. Он водит очень спокойно, что важно в течение такого длинного дня.

    Понравилось то, что тур шел в размеренном темпе, мне удалось посмотреть все, что я хотела.

    Желаю Михаилу новых идей для экскурсий и благодарных клиентов!
    Обязательно вернусь для новых совместных путешествий!

  • Е
    Егор
    5 апреля 2024
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Михаил действительно отличный рассказчик, с обширными знаниями в истории, географии и в целом о мире и Грузии
    Большу́ю часть экскурсии все
    читать дальше

    равно придется провести в машине, между остановками может пройти довольно много времени
    Но благодаря видам из окна и интересным рассказам это могут пережить даже те, кто не любит долгих поездок

  • Е
    Елена
    2 апреля 2024
    Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
    Хочется оставить отзыв пожелание,всем кто собирается путешествовать по Грузии.
    Михаил широкой души человек,влюбил нас и главное двоих подростков в историю и
    читать дальше

    культуру Грузии.
    Нам повезло из весеннего Тбилиси попасть на заснеженные перевалы и увидеть Вардзию.
    С благодарностью
    К таким людям в туризме как Михаил.
    Мы обязательно вернемся.

  • V
    Vitalii
    9 июня 2019
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Замечательная екскурсия в горный монастырь. Дорога не особо обременительная при приятной беседе с гидом. Ехали с детьми 6 и 2
    читать дальше

    года. Поднялись только до обзорной площадки, младший ехал в слинге, старший бежал сам. Чтобы подъем был легче, возьмите удобную спортивную обувь с хорошей подошвой (никаких шлепок) и воду, много воды.
    Из минусов, из-за недосмотра организаторов, старшему пришлось ехать на руках, хотя заказывали отдельное место.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2019
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Экскурсия далеко не для каждого. Если вы боитесь высоты, открытых пространств и у вас пусть даже средняя физическая подготовка -
    читать дальше

    я бы не советовала. Идти вперед и сильно вверх придется не по горной дороге, а скорее по тропе, ширина которой колеблется от метра до 30 см, местами под ноги попадаются скользкие камни.
    Экскурсовод Нана увлекательно и подробно всю дорогу рассказывала историю этого удивительного места и много другого, связанного с историей Грузии.
    Из минусов: крайне мало времени отведено непосредственно на Лавру.

  • И
    Ирина
    4 мая 2019
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Замечательная экскурсия!!!! Спасибо организаторам! Очень красивые пейзажи и интересный рассказ!
  • М
    Мария
    29 апреля 2019
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Очень мечтала увидеть эти волшебные места в день своего рождения. Спасибо Георгию за профессионализм и мастерство, за интересную экскурсию, за
    читать дальше

    заботу о всех участниках группы, за красоту фотографий и за замечательное поздравление. Это было очень трогательно. И Грузия теперь в моем сердце.

  • Т
    Татьяна
    22 февраля 2019
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Это был прекрасный тур и великолепный рассказ образованнейшего Георгия. Однако подъем в гору требует хорошей физической формы. Берите с собой спортивную обувь и не поленитесь пройти весь путь. Это того стоит.
  • С
    Светлана
    25 ноября 2018
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Экскурсия проходила в сложных погодных условиях… дождь.. было сложно подниматься по крутым мокрым тропинкам… мы смогли преодолеть эти условия и все посмотреть. . Это было необыкновенно!! Но необходимо чтобы туристы обладали,необходимыми физическими возможностями и удобствами походной обуви!!
  • r
    rada
    26 октября 2018
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи и Ниноцминда - из Тбилиси
    Это было класс. Сразу говорю,надо хорошую плоскоб обувь.. и пожалуйста только мне в платьях и юбках… там в горы подниматься пешком Но! Это того стоит! Можете множество Орлов увидеть… помимо нашего замечательного гида Георгия.

