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Мцхета-колыбель грузинского христианства

Лика Т.
Лика Т. – Гид из Тбилиси
Мцхета — это религиозный центр Грузии и древняя столица ⭐️ нашей страны.

Святое место для каждого грузина.

Часто местные жители этот город 🏙️ называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря.

Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.

Я покажу вам эти места со стороны местного жителя и расскажу самые заветные истории 📖 моей страны, а также раскрою некоторые секреты.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $20 за человека

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Мцхета-колыбель грузинского христианства
Мцхета-колыбель грузинского христианства

Что вы увидите

  • Джвари
  • Слияние Арагвы и Куры
  • Мцхета
  • Светицховели
  • Самтавро
Легендарная дорога
Наша прогулка 👣 начнется с известной Военно-Грузинской дороги, которой восхищались А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие. Свернув с пути, вы проедете по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в известной поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету: «…там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…».
Храмы Мцхеты
Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Познакомитесь с его историей 📖 и знаковыми событиями прошлого. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Вы также увидите ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным.
Организационные детали
В стоимость включено сопровождение гида и транспортное обслуживание.
Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.
Расплатиться за экскурсию ⛳ возможно в лари.
Во время экскурсии 🧭 посещаются храмы и монастыри, поэтому просим вас иметь с собой косынки и одеваться не вызывающе.
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси, Авлабари
Мцхета-колыбель грузинского христианства
Мцхета-колыбель грузинского христианства
Мцхета-колыбель грузинского христианства
Мцхета-колыбель грузинского христианства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лика Т.
Лика Т.
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Лика Т. проводит ещё 1 экскурсию

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