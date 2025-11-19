Обзорная экскурсия для тех, кто впервые в Тбилиси. Мы прогуляемся по главному проспекту города с нарядными театрами.
Сквозь уютные улочки и главные достопримечательности выйдем к основателю города и серным баням — месту, где и начинался город. В завершении нашей прогулки прокатимся по канатной дороге над старым городом.
Описание экскурсии
Очарование Тбилиси Во время нашей прогулки мы увидим самые значимые достопримечательности центра Тбилиси: проспект Руставели, площадь Свободы, театр Габриадзе, мост Мира. Полюбуемся видом на Тбилиси рядом с монументом Мать Грузия и спустимся по тайной дорожке в самое сердце города — к серным баням, а затем выйдем на площадь Метехи к памятнику основателя города. По пути немного свернем на колоритные улочки вглубь и заглянем туда, где необычно и красиво, а в завершении прогулки прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала. Мы увидим:
- Богатую архитектуру проспекта Руставели разных эпох;
- Муралы как часть творческого проявления и современного искусства;
- Академию художеств — шкатулку с драгоценными камнями;
- Оперный театр в псевдомавританском стиле;
- Храм с росписями Ладо Гудиашвили;
- Здание национальной библиотеки, где хранятся первые печатные книги на грузинском языке;
- Площадь Свободы;
- Стены древней крепости в старом городе;
- Театр марионеток Резо Габриадзе и знаменитую башню театра;
- Мост Мира и парк Рике;
- Монумент Мать Грузия (Kartlis Deda) и вид на Тбилиси;
- Площадь Метехи;
• Серные бани, в которых отдыхали Пушкин и Дюма. И узнаем:
- Краткую историю Грузии.
- Как развивалась Грузия под влиянием разных культур.
- Про кого была история из песни «Миллион алых роз» • Почему грузины называют свою страну Сакартвело.
• Легенду основания Тбилиси. Важная информация:
Маршрут насыщенный, пеший и с перепадами высот. Надевайте удобную обувь. В жаркую погоду берите с собой головной убор, солнечные очки и воду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ш. Руставели, рядом с метро Руставели
Завершение: У серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Маршрут насыщенный
- Пеший и с перепадами высот. Надевайте удобную обувь. В жаркую погоду берите с собой головной убор
- Солнечные очки и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
