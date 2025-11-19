Очарование Тбилиси Во время нашей прогулки мы увидим самые значимые достопримечательности центра Тбилиси: проспект Руставели, площадь Свободы, театр Габриадзе, мост Мира. Полюбуемся видом на Тбилиси рядом с монументом Мать Грузия и спустимся по тайной дорожке в самое сердце города — к серным баням, а затем выйдем на площадь Метехи к памятнику основателя города. По пути немного свернем на колоритные улочки вглубь и заглянем туда, где необычно и красиво, а в завершении прогулки прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала. Мы увидим:

Богатую архитектуру проспекта Руставели разных эпох;

Муралы как часть творческого проявления и современного искусства;

Академию художеств — шкатулку с драгоценными камнями;

Оперный театр в псевдомавританском стиле;

Храм с росписями Ладо Гудиашвили;

Здание национальной библиотеки, где хранятся первые печатные книги на грузинском языке;

Площадь Свободы;

Стены древней крепости в старом городе;

Театр марионеток Резо Габриадзе и знаменитую башню театра;

Мост Мира и парк Рике;

Монумент Мать Грузия (Kartlis Deda) и вид на Тбилиси;

Площадь Метехи;

• Серные бани, в которых отдыхали Пушкин и Дюма. И узнаем:

Краткую историю Грузии.

Как развивалась Грузия под влиянием разных культур.

Про кого была история из песни «Миллион алых роз» • Почему грузины называют свою страну Сакартвело.

• Легенду основания Тбилиси. Важная информация:

Маршрут насыщенный, пеший и с перепадами высот. Надевайте удобную обувь. В жаркую погоду берите с собой головной убор, солнечные очки и воду.