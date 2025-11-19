Мои заказы

Вековая палитра Тбилиси: от архитектурных эпох до уличного стиля

Обзорная экскурсия для тех, кто впервые в Тбилиси. Мы прогуляемся по главному проспекту города с нарядными театрами.

Сквозь уютные улочки и главные достопримечательности выйдем к основателю города и серным баням — месту, где и начинался город. В завершении нашей прогулки прокатимся по канатной дороге над старым городом.
Описание экскурсии

Очарование Тбилиси Во время нашей прогулки мы увидим самые значимые достопримечательности центра Тбилиси: проспект Руставели, площадь Свободы, театр Габриадзе, мост Мира. Полюбуемся видом на Тбилиси рядом с монументом Мать Грузия и спустимся по тайной дорожке в самое сердце города — к серным баням, а затем выйдем на площадь Метехи к памятнику основателя города. По пути немного свернем на колоритные улочки вглубь и заглянем туда, где необычно и красиво, а в завершении прогулки прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала. Мы увидим:
  • Богатую архитектуру проспекта Руставели разных эпох;
  • Муралы как часть творческого проявления и современного искусства;
  • Академию художеств — шкатулку с драгоценными камнями;
  • Оперный театр в псевдомавританском стиле;
  • Храм с росписями Ладо Гудиашвили;
  • Здание национальной библиотеки, где хранятся первые печатные книги на грузинском языке;
  • Площадь Свободы;
  • Стены древней крепости в старом городе;
  • Театр марионеток Резо Габриадзе и знаменитую башню театра;
  • Мост Мира и парк Рике;
  • Монумент Мать Грузия (Kartlis Deda) и вид на Тбилиси;
  • Площадь Метехи;

• Серные бани, в которых отдыхали Пушкин и Дюма. И узнаем:

  • Краткую историю Грузии.
  • Как развивалась Грузия под влиянием разных культур.
  • Про кого была история из песни «Миллион алых роз» • Почему грузины называют свою страну Сакартвело.

• Легенду основания Тбилиси. Важная информация:

Маршрут насыщенный, пеший и с перепадами высот. Надевайте удобную обувь. В жаркую погоду берите с собой головной убор, солнечные очки и воду.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ш. Руставели, рядом с метро Руставели
Завершение: У серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Маршрут насыщенный
  • Пеший и с перепадами высот. Надевайте удобную обувь. В жаркую погоду берите с собой головной убор
  • Солнечные очки и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

