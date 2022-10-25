Выезжая из Тбилиси сначала мы поднимемся на высокую гору, откуда будет виднеться вся Мцхета, а также слияние двух рек. Там же будет стоять храм 6 века у которого нет других аналогов в стране. В своих стенах храм Джвари хранит древнюю историю о том как Грузинское царство стало христианским и в последствии был воздвигнут священный крест.

Сам город Мцхета маленький и очень уютный для пеших прогулок. Прогулявшись по городу мы дойдем до величественного собора Животворящего столпа и заглянув во внутрь, узнаем какие святости там хранятся на протяжении веков. После изучения грузинского христианства на фоне живописных видов мы отправимся во всемирно известный курорт Боржоми.

Город, который посещали представители княжеских семей, царские наместники, известные ученые, поэты и литераторы, композиторы и многие другие. Мы пройдемся вдоль центрального парка где встретим много интересного, в том числе природный водопад который замерзает зимой. Рядом с водопадом будет памятник Прометею, однако грузины говорят, что это никто иной как Амиран, тут вы узнаете немножко о грузинской мифологии.

В целом экскурсия захватывающая и познавательная, обхватывает много интересных мест как в историческом плане так и в живописном.