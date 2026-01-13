Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие из Тбилиси к древней столице Грузии и в сердце горных легенд.



Вы увидите место слияния рек Арагви и Куры, древний храм Джвари, уютную Мцхету и курорт Боржоми, где встречаются история и природа. 5 8 отзывов

Армен Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -14% $250 выгода $35.70 $214.30 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 🇷🇺 🇬🇧 10 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Святыни и панорамы Мцхеты Выезд из Тбилиси начнётся с подъёма на высокую гору, где открывается вид на древнюю Мцхету и слияние двух рек. Здесь возвышается храм VI века Джвари — уникальный памятник грузинской архитектуры, хранящий историю обращения страны в христианство и воздвижения священного креста. Прогулка по древней столице Город Мцхета — маленький и уютный, идеально подходит для прогулок. Мы посетим величественный собор Животворящего столпа и узнаем, какие святыни он хранит уже многие века. Атмосфера старинных улиц и виды на горы создают ощущение прикосновения к самому сердцу Грузии. Легенды Боржоми Далее путь лежит к знаменитому курорту Боржоми — месту, где отдыхали князья, поэты и учёные. Прогулявшись по центральному парку, можно увидеть природный водопад, который зимой покрывается льдом, и памятник Амирану — герою грузинских легенд, сродни Прометею. Это путешествие объединяет историю, культуру и вдохновение природы.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Мцхета

Монастырь Джвари

Светицховели

Боржоми

Место слияния рек Арагви и Куры Что включено Услуги проводника на личном транспорте

Комфортабельный трансфер Что не входит в цену Входные билеты

Обед

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: В соответствии с календарем Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.