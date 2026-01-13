Путешествие из Тбилиси к древней столице Грузии и в сердце горных легенд.
Вы увидите место слияния рек Арагви и Куры, древний храм Джвари, уютную Мцхету и курорт Боржоми, где встречаются история и природа.
Вы увидите место слияния рек Арагви и Куры, древний храм Джвари, уютную Мцхету и курорт Боржоми, где встречаются история и природа.
Описание экскурсииСвятыни и панорамы Мцхеты Выезд из Тбилиси начнётся с подъёма на высокую гору, где открывается вид на древнюю Мцхету и слияние двух рек. Здесь возвышается храм VI века Джвари — уникальный памятник грузинской архитектуры, хранящий историю обращения страны в христианство и воздвижения священного креста. Прогулка по древней столице Город Мцхета — маленький и уютный, идеально подходит для прогулок. Мы посетим величественный собор Животворящего столпа и узнаем, какие святыни он хранит уже многие века. Атмосфера старинных улиц и виды на горы создают ощущение прикосновения к самому сердцу Грузии. Легенды Боржоми Далее путь лежит к знаменитому курорту Боржоми — месту, где отдыхали князья, поэты и учёные. Прогулявшись по центральному парку, можно увидеть природный водопад, который зимой покрывается льдом, и памятник Амирану — герою грузинских легенд, сродни Прометею. Это путешествие объединяет историю, культуру и вдохновение природы.
В соответствии с календарем
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Мцхета
- Монастырь Джвари
- Светицховели
- Боржоми
- Место слияния рек Арагви и Куры
Что включено
- Услуги проводника на личном транспорте
- Комфортабельный трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
День просто супер!! История Мцхеты, величие Джвари и отдых в Боржоми — всё прекрасно организовано. Красота Кавказа впечатлила!
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О
Замечательная экскурсия! Сначала побывали в древней Мцхете — атмосфера истории буквально вокруг. Вид с Джвари просто завораживает. А Боржоми стал отличным финалом: прогулялись по парку, попробовали воду и просто наслаждались природой. Гид был очень доброжелательным и рассказывал всё с душой!
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Ю
Экскурсия с гидом Валерием очень понравилась. Человек очень интересный, умный, интеллигентный. Ни один вопрос не остался без ответа. Информации получили много и посмотрели на красивейшие виды Мцхеты и Боржоми. Плюс также вкусный и недорогой обед. Спасибо гиду и организаторам!
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О
Экскурсию проводили Армен и Армен, оба прекрасные гиды. Мы побывали в древней Мцхете и легендарном Боржоми! Время пролетело незаметно, много исторических событий и прекрассны
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М
Экскурсию проводили Армен и Армен, оба прекрасные гиды. Мы побывали в древней Мцхете и легендарном Боржоми! Время пролетело незаметно, много исторических событий и прекрассны
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K
Очень понравился тур. Спасибо гиду Карену за интересное изложение информации. Много красивых мест было показано и интересно рассказано.
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