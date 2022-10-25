Мцхета и Боржоми индивидуальный тур

Мцхета помимо того что является первой столицей Грузии

Мцхета помимо того что является первой столицей Грузии, так же заключает основную духовность страны. Уникальные храмы, монастыри и собор на фоне живописных мест делают поездку незабываемой. После духовной Мцхеты вы посетите популярный курорт Боржоми с легендарной минеральной водой. Пройдетесь по центральному парку с теплым источником и водопадом.
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
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Что вас ожидает 🤩

  • Город Мцхета — первая столица Грузии
  • Монастырь Джвари — Креста
  • Светицховели — бывший кафедральный собор
  • Боржоми — город минеральных источников на юго-западе Грузии
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Выезжая из Тбилиси сначала мы поднимемся на высокую гору, откуда будет виднеться вся Мцхета, а также слияние двух рек. Там же будет стоять храм 6 века у которого нет других аналогов в стране. В своих стенах храм Джвари хранит древнюю историю о том как Грузинское царство стало христианским и в последствии был воздвигнут священный крест.
Сам город Мцхета маленький и очень уютный для пеших прогулок. Прогулявшись по городу мы дойдем до величественного собора Животворящего столпа и заглянув во внутрь, узнаем какие святости там хранятся на протяжении веков. После изучения грузинского христианства на фоне живописных видов мы отправимся во всемирно известный курорт Боржоми.
Город, который посещали представители княжеских семей, царские наместники, известные ученые, поэты и литераторы, композиторы и многие другие. Мы пройдемся вдоль центрального парка где встретим много интересного, в том числе природный водопад который замерзает зимой. Рядом с водопадом будет памятник Прометею, однако грузины говорят, что это никто иной как Амиран, тут вы узнаете немножко о грузинской мифологии.
В целом экскурсия захватывающая и познавательная, обхватывает много интересных мест как в историческом плане так и в живописном.

В соответствии с календарем

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Готовьтесь к увлекательному путешествию!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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