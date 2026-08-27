Этот день разделим между историей и природой. Сначала — мемориал «Летопись Грузии» с рассказами о правителях и героях. После — лес Сабадури и зооцентр. Здесь в безопасной и заботливо созданной среде обитают животные, спасённые и вылеченные сотрудниками. Главный пункт маршрута — Сионское водохранилище. Пройдёмся по берегу, полюбуемся горными пейзажами и завершим день прогулкой на лодке.

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Описание экскурсии

9:00 — отправление из Тбилиси

9:30 — мемориал «Летопись Грузии»

Осмотрим монументальный комплекс и полюбуемся Тбилисским морем. Вы узнаете, какие правители, герои и события представлены на огромных колоннах и как в мемориале переплетаются история и культура страны. Здесь проведём около 45–60 минут.

11:15 — лес Сабадури и зоологический уголок

Обсудим, какие растения и животные встречаются в регионе, почему этот лес важен и как он сохраняется. Прогуляемся среди деревьев и заглянем в зоологический центр. Здесь в просторных вольерах обитают лесные животные, которых спасли и выходили местные сотрудники. На прогулку и знакомство с ними отведём около часа.

13:15 — Сиони

У Сионского водохранилища сделаем перерыв на обед. Затем прокатимся на лодке.

15:30-17:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали