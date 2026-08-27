Этот день разделим между историей и природой. Сначала — мемориал «Летопись Грузии» с рассказами о правителях и героях. После — лес Сабадури и зооцентр.
Здесь в безопасной и заботливо созданной среде обитают животные, спасённые и вылеченные сотрудниками. Главный пункт маршрута — Сионское водохранилище. Пройдёмся по берегу, полюбуемся горными пейзажами и завершим день прогулкой на лодке.
Здесь в безопасной и заботливо созданной среде обитают животные, спасённые и вылеченные сотрудниками. Главный пункт маршрута — Сионское водохранилище. Пройдёмся по берегу, полюбуемся горными пейзажами и завершим день прогулкой на лодке.
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Тбилиси
9:30 — мемориал «Летопись Грузии»
Осмотрим монументальный комплекс и полюбуемся Тбилисским морем. Вы узнаете, какие правители, герои и события представлены на огромных колоннах и как в мемориале переплетаются история и культура страны. Здесь проведём около 45–60 минут.
11:15 — лес Сабадури и зоологический уголок
Обсудим, какие растения и животные встречаются в регионе, почему этот лес важен и как он сохраняется. Прогуляемся среди деревьев и заглянем в зоологический центр. Здесь в просторных вольерах обитают лесные животные, которых спасли и выходили местные сотрудники. На прогулку и знакомство с ними отведём около часа.
13:15 — Сиони
У Сионского водохранилища сделаем перерыв на обед. Затем прокатимся на лодке.
15:30-17:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на микроавтобусе (детского кресла нет), билет в зооцентр, водная прогулка по Сионскому водохранилищу
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию
- Перед водной прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
- С вами будет гид из нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы хотим, чтобы вы почувствовали настоящую Грузию — её тепло, энергию и ту атмосферу, которая остаётся в сердце надолго. Наши экскурсии — это эмоции, маленькие открытия и взгляд местного жителя.
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