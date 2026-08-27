На водохранилище Сиони - из Тбилиси

Увидеть историю Грузии в камне, заглянуть к лесным животным и прокатиться на лодке
Этот день разделим между историей и природой. Сначала — мемориал «Летопись Грузии» с рассказами о правителях и героях. После — лес Сабадури и зооцентр.

Здесь в безопасной и заботливо созданной среде обитают животные, спасённые и вылеченные сотрудниками. Главный пункт маршрута — Сионское водохранилище. Пройдёмся по берегу, полюбуемся горными пейзажами и завершим день прогулкой на лодке.
На водохранилище Сиони - из Тбилиси
На водохранилище Сиони - из Тбилиси
На водохранилище Сиони - из Тбилиси

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Тбилиси

9:30 — мемориал «Летопись Грузии»

Осмотрим монументальный комплекс и полюбуемся Тбилисским морем. Вы узнаете, какие правители, герои и события представлены на огромных колоннах и как в мемориале переплетаются история и культура страны. Здесь проведём около 45–60 минут.

11:15 — лес Сабадури и зоологический уголок

Обсудим, какие растения и животные встречаются в регионе, почему этот лес важен и как он сохраняется. Прогуляемся среди деревьев и заглянем в зоологический центр. Здесь в просторных вольерах обитают лесные животные, которых спасли и выходили местные сотрудники. На прогулку и знакомство с ними отведём около часа.

13:15 — Сиони

У Сионского водохранилища сделаем перерыв на обед. Затем прокатимся на лодке.

15:30-17:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на микроавтобусе (детского кресла нет), билет в зооцентр, водная прогулка по Сионскому водохранилищу
  • Дополнительно оплачивается обед — по желанию
  • Перед водной прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду и субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы хотим, чтобы вы почувствовали настоящую Грузию — её тепло, энергию и ту атмосферу, которая остаётся в сердце надолго. Наши экскурсии — это эмоции, маленькие открытия и взгляд местного жителя.
читать дальшеуменьшить

Мы показываем места, которые сложно найти в путеводителях, и создаём ощущение, что вы приехали не как путешественник, а как наш друг. Мы знаем Грузию как свой дом. Рассказываем легко, интересно и по‑дружески, чтобы страна открывался постепенно и становился близким каждому гостю. Для нас важны искренность, внимание и человеческое отношение, поэтому мы заботимся о комфорте, безопасности и настроении, чтобы прогулка стала не просто экскурсией, а живым, тёплым опытом.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «На водохранилище Сиони - из Тбилиси»

В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
Оказаться среди красот грузинской саванны, узнать больше о флоре и фауне и побывать в монастыре
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от €350 за всё до 6 чел.
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
54 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Откройте для себя уникальные пейзажи и исторические места Грузии. Мцхета, Казбеги и серные бани Тбилиси подарят незабываемые впечатления
Начало: На площади Свободы
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
€68 за человека
Природа, героическая история и древности Грузии - из Тбилиси
Джиппинг
На машине
На велосипеде
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, героическая история и древности Грузии - из Тбилиси
Увидеть пещерный город Уплисцихе, поле легендарной битвы Дидгори и стеклянный мост над пропастью
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от €180 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
-
44%
75 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Откройте для себя каньон Дашбаши и стеклянный мост-бриллиант. Природа, история и гастрономия в одном туре. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39€70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
€43 за человека