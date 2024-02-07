Лес Сабадури – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Лес Сабадури» в Тбилиси, цены от €119, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
119 за человека
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Начало: На Shota Rustaveli ave 25
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
150 за человека
Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
Увидеть заповедные уголки приграничной Грузии
Начало: От адреса вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 380285 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    7 февраля 2024
    Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
    Были на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, было приятно погрузиться в настоящую
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    зиму). Получился очень необычный зимний пикник со вкусным вином, шашлыками, разными сырами и закусками! На обратном пути посетили монумент "Хроники Грузии", про который гид рассказал нам много интересных фактов! Транспорт был комфортным, а гид и водитель - очаровательны! Рассказывали про жизнь в Грузии, много шутили) Мы отлично провели время в их компании!

    Были на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, былоБыли на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, былоБыли на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, былоБыли на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, былоБыли на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, было
  • Р
    Рохмила
    28 сентября 2019
    Тианети: открыть малоизвестную Грузию
    Гид Мамука очень внимательный, чуткий, ответственный и надежный. Даже длинные поездки с ним проходят легко и оставляют ощущение дружеского общения.
  • Ю
    Юлия
    21 июня 2019
    Тианети: открыть малоизвестную Грузию
    Когда вы посетите все популярные достопримечательности в окрестностях Тбилиси, нагуляетесь по Старому городу, немного устанете от столичного шума и беспокойных
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    толп туристов, отправляйтесь на экскурсию в Тианети. В этой поездке Грузия покажет вам свое настоящее лицо, совсем непохожее на то, что вы видели на рекламных фото. Здесь в храмах и монастырях царит спокойствие и умиротворение, здесь не нужно ждать очередь, чтобы войти внутрь, а служители церкви выходят поприветствовать своих гостей, побеседовать и рассказать об истории. Здесь своенравные реки сами решают, кому показать скрытую на другом берегу красоту, а кто еще не готов ее увидеть, а густой лес заманивает в чащу сладким и свежим дыханием под песню зеленой листвы. На этом лирическая часть отзыва закончена, далее факты и благодарности. Содержание экскурсии полностью соответствует заявленному плану, время на посещение достопримечательностей рассчитано точно. Программа насыщенная, но неутомительная. Гиды очень профессионально, интересно и с любовью к своей стране рассказывают о ее истории, с удовольствием отвечают на вопросы. Кроме того, аккуратно и уверенно водят машину и прекрасно готовят шашлык. Спасибо Мамуке и Георгию за теплую встречу и душевную компанию. Спасибо Андро за спонтанную пешую прогулку и интересную беседу. Большое спасибо за необычную экскурсию и прекрасный день!

  • Е
    Елена
    8 июня 2019
    Тианети: открыть малоизвестную Грузию
    Спасибо большое Андро и Мамуке за чудесную экскурсию. Мы побывали в великолепных местах увидели красоты Грузии, узнали много нового и
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    интересного. Материал подавался легко и понятно. Время пролетело не заметно. Отдельное спасибо за барбекю и караоке на обратной дороге. Смело рекомендуем эту экскурсию для тех,кто хочет побывать в необычных местах и узнать что-то новое. Еще раз спасибо и удачи.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Лес Сабадури»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тианети: открыть малоизвестную Грузию
  2. Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
  3. Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Лес Сабадури" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 285 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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