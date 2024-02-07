1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Начало: На Shota Rustaveli ave 25
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€150 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
Увидеть заповедные уголки приграничной Грузии
Начало: От адреса вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 380€285 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл7 февраля 2024Были на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, было приятно погрузиться в настоящую
- РРохмила28 сентября 2019Гид Мамука очень внимательный, чуткий, ответственный и надежный. Даже длинные поездки с ним проходят легко и оставляют ощущение дружеского общения.
- ЮЮлия21 июня 2019Когда вы посетите все популярные достопримечательности в окрестностях Тбилиси, нагуляетесь по Старому городу, немного устанете от столичного шума и беспокойных
- ЕЕлена8 июня 2019Спасибо большое Андро и Мамуке за чудесную экскурсию. Мы побывали в великолепных местах увидели красоты Грузии, узнали много нового и
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Лес Сабадури»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Лес Сабадури" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 285 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Лес Сабадури», 8 ⭐ отзывов, цены от €119. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август