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толп туристов, отправляйтесь на экскурсию в Тианети. В этой поездке Грузия покажет вам свое настоящее лицо, совсем непохожее на то, что вы видели на рекламных фото. Здесь в храмах и монастырях царит спокойствие и умиротворение, здесь не нужно ждать очередь, чтобы войти внутрь, а служители церкви выходят поприветствовать своих гостей, побеседовать и рассказать об истории. Здесь своенравные реки сами решают, кому показать скрытую на другом берегу красоту, а кто еще не готов ее увидеть, а густой лес заманивает в чащу сладким и свежим дыханием под песню зеленой листвы. На этом лирическая часть отзыва закончена, далее факты и благодарности. Содержание экскурсии полностью соответствует заявленному плану, время на посещение достопримечательностей рассчитано точно. Программа насыщенная, но неутомительная. Гиды очень профессионально, интересно и с любовью к своей стране рассказывают о ее истории, с удовольствием отвечают на вопросы. Кроме того, аккуратно и уверенно водят машину и прекрасно готовят шашлык. Спасибо Мамуке и Георгию за теплую встречу и душевную компанию. Спасибо Андро за спонтанную пешую прогулку и интересную беседу. Большое спасибо за необычную экскурсию и прекрасный день!