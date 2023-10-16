Совершить путешествие по следам древнейшей истории Грузии
Мы составили маршрут, который позволит вам окунуться в богатую культуру и историю нашей удивительной страны, открывая для себя её наследие и сокровища прошлого. Вы побываете в археологическом музее, осмотрите Собор Самтависи и резиденцию великих князей. Пройдёте по извилистым дорожкам пещерного города Уплисцихе и посетите Гори, родной город Сталина.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое, с посещением исключительных археологических объектов и необычных мест. В нашей программе — погружение в богатую культуру и историю страны, знакомство с грузинской кухней и гостеприимством, а также самые яркие достопримечательности:
- Археологический музей Граклиани — здесь вы увидите захоронения настоящих амазонок, а также изучите предметы быта обычных людей и жрецов. Коллекция музея может похвастаться уникальными археологическими находками и является важным источником для изучения древней истории Грузии.
- Собор Самтависи — он славится необычной архитектурой и хранит уникальные фрески и ажурные барельефы. Это важное религиозное место, которое также позволит вам окунуться в историю Грузии.
- Резиденция Великих князей Амилахвари — здесь вы совершите погружение в события, связанные с грузинской монархией. Узнаете о вкладе древнего княжеского рода в прошлое страны и посетите два замка — старый и новый.
- Кофе-пауза — чтобы восстановить ваши силы перед продолжением путешествия, мы угостим вас бодрящим кофе.
- Пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии. Этот удивительный археологический объект расположен на скале и датируется концом 2 — началом 1 тысячелетия до н. э. Вы сможете изучить его многослойную историю и насладиться захватывающими видами.
- Гори — в родном городе Сталина мы остановимся на ужин и отведаем любимые в этом регионе «горийские котлеты». При желании можем заменить кафе на рыбную ферму и поужинать там в ресторане.
Организационные детали
Что включено
- Комфортабельный транспорт и услуги профессионального водителя
- Сопровождение гида на всём маршруте. С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- 0,5 л питьевой воды на человека
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пещерный город Уплисцпхе
- Услуги местного гида в пещерном городе (при желании, стоимость от 5$)
- Питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 118 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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