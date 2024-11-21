Маршрут включает посещение археологического музея Граклиани, где можно увидеть древние захоронения и предметы быта. Собор Самтависи удивит своей архитектурой и фресками. В резиденции князей Амилахвари узнаете о грузинской монархии. Пещерный город Уплисцихе предложит захватывающие виды и многослойную историю. В Гори попробуете местные блюда. Включены транспорт и услуги гида
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные археологические находки
- ⛪ Исторические соборы и фрески
- 🏰 Погружение в грузинскую монархию
- ☕ Кофе-пауза для отдыха
- 🌄 Захватывающие виды Уплисцихе
- 🍽️ Дегустация местной кухни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что делает путешествие комфортным. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной погода прохладная, но музеи и соборы доступны для посещения, что делает это время подходящим для тех, кто предпочитает избегать толп.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Археологический музей Граклиани
- Собор Самтависи
- Резиденция Великих князей Амилахвари
- Пещерный город Уплисцихе
- Гори
Описание экскурсии
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое, с посещением исключительных археологических объектов и необычных мест. В нашей программе — погружение в богатую культуру и историю страны, знакомство с грузинской кухней и гостеприимством, а также самые яркие достопримечательности:
- Археологический музей Граклиани — здесь вы увидите захоронения настоящих амазонок, а также изучите предметы быта обычных людей и жрецов. Коллекция музея может похвастаться уникальными археологическими находками и является важным источником для изучения древней истории Грузии.
- Собор Самтависи — он славится необычной архитектурой и хранит уникальные фрески и ажурные барельефы. Это важное религиозное место, которое также позволит вам окунуться в историю Грузии.
- Резиденция Великих князей Амилахвари — здесь вы совершите погружение в события, связанные с грузинской монархией. Узнаете о вкладе древнего княжеского рода в прошлое страны и посетите два замка — старый и новый.
- Кофе-пауза — чтобы восстановить ваши силы перед продолжением путешествия, мы угостим вас бодрящим кофе.
- Пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии. Этот удивительный археологический объект расположен на скале и датируется концом 2 — началом 1 тысячелетия до н. э. Вы сможете изучить его многослойную историю и насладиться захватывающими видами.
- Гори — в родном городе Сталина мы остановимся на ужин и отведаем любимые в этом регионе «горийские котлеты». При желании можем заменить кафе на рыбную ферму и поужинать там в ресторане.
Организационные детали
Что включено
- Комфортабельный транспорт и услуги профессионального водителя
- Сопровождение гида на всём маршруте. С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- 0,5 л питьевой воды на человека
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пещерный город Уплисцпхе
- Услуги местного гида в пещерном городе (при желании, стоимость от 5$)
- Питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В этой поездке было прекрасно всё: и организация - всё вовремя и четко, и сопровождение - понятные инструкции, комфортный авто, и погода - приятная мягкая осень. Но главной деталью стала
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А
очень все понравилось, много впечатлений, рекомендую
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