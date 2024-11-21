Маршрут включает посещение археологического музея Граклиани, где можно увидеть древние захоронения и предметы быта. Собор Самтависи удивит своей архитектурой и фресками. В резиденции князей Амилахвари узнаете о грузинской монархии. Пещерный город Уплисцихе предложит захватывающие виды и многослойную историю. В Гори попробуете местные блюда. Включены транспорт и услуги гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что делает путешествие комфортным. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной погода прохладная, но музеи и соборы доступны для посещения, что делает это время подходящим для тех, кто предпочитает избегать толп.

Сейчас август — это идеальное время.