Уехать из Тбилиси навстречу горам, облакам и кавказским легендам
Почувствуйте дыхание Кавказа! От зеркально-синего Жинвальского водохранилища до легендарной церкви Святой Троицы — это путешествие наполнено величием гор, древней историей и чистейшим воздухом свободы.
Вы увидите крепость Ананури, Арку Дружбы народов и знаменитый Казбек, услышите миф о Прометее и истории о том, как небо спустилось на землю в Гергети.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
10:20 — Жинвальское водохранилище
Остановимся среди гор и бирюзовой воды. Вы узнаете, как появилось водохранилище и как его строительство изменило регион.
11:20 — крепость Ананури
Посетим древнюю крепость, стены которой помнят времена грузинских царей и междоусобных войн. Поговорим о её стратегическом значении и истории этого места.
14:20 — Арка Дружбы народов
Поднимемся на смотровую площадку с панорамными видами на ущелья и горы Кавказа. Вы узнаете, почему это место стало одним из символов Военно-Грузинской дороги.
16:30 — Степанцминда
Окажемся у подножия Казбека — одного из самых известных и красивых вулканов Кавказа. Поговорим о легендах, связанных с этой горой, и вспомним миф о Прометее.
17:00 — монастырь Гергети
Гергетская церковь Святой Троицы — знаменитый храм над облаками. Вы услышите историю монастыря, узнаете о его символике и поймёте, почему это место считается одним из самых впечатляющих в Грузии.
20:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
Едем на Mercedes Е-класса, Ford Fusion, Toyota Camry или Toyota Prius. Детского кресла нет, можете взять своё
Дополнительные расходы (по желанию): подъём на внедорожнике до Гергети — 40 лари (~€13) за чел., обед (сделаем остановку от 30 мин до 1 ч)
Тайминг может меняться из-за ситуации на дорогах
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 5168 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем читать дальшеуменьшить
велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, национальным паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.