Почувствуйте дыхание Кавказа! От зеркально-синего Жинвальского водохранилища до легендарной церкви Святой Троицы — это путешествие наполнено величием гор, древней историей и чистейшим воздухом свободы. Вы увидите крепость Ананури, Арку Дружбы народов и знаменитый Казбек, услышите миф о Прометее и истории о том, как небо спустилось на землю в Гергети.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

10:20 — Жинвальское водохранилище

Остановимся среди гор и бирюзовой воды. Вы узнаете, как появилось водохранилище и как его строительство изменило регион.

11:20 — крепость Ананури

Посетим древнюю крепость, стены которой помнят времена грузинских царей и междоусобных войн. Поговорим о её стратегическом значении и истории этого места.

14:20 — Арка Дружбы народов

Поднимемся на смотровую площадку с панорамными видами на ущелья и горы Кавказа. Вы узнаете, почему это место стало одним из символов Военно-Грузинской дороги.

16:30 — Степанцминда

Окажемся у подножия Казбека — одного из самых известных и красивых вулканов Кавказа. Поговорим о легендах, связанных с этой горой, и вспомним миф о Прометее.

17:00 — монастырь Гергети

Гергетская церковь Святой Троицы — знаменитый храм над облаками. Вы услышите историю монастыря, узнаете о его символике и поймёте, почему это место считается одним из самых впечатляющих в Грузии.

20:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали