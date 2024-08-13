Прогулка на кораблике Тбилиси, столица Грузии, является одним из самых живописных городов в регионе, и кораблик предоставляет возможность увидеть его с совершенно новой перспективы. Прогулки на корабликах стали популярным развлечением среди местных жителей и туристов, и предлагают разнообразные варианты маршрутов и экскурсий. Мост Мира, монастырь Метехи и Нарикала Во время прогулки на кораблике вы сможете насладиться красивыми панорамными видами на город и его исторические достопримечательности, такие как Нарикала, монастырь Метехи, мост Мира и многие другие. Вы также проплывете под известными тбилисскими мостами, включая Мост Любви, который считается символом города. Кораблики, которые используются для прогулок, обычно оснащены открытой палубой и закрытой каютой, что позволяет пассажирам выбрать наиболее комфортный вариант. Вы можете наслаждаться свежим воздухом и солнцем на открытой палубе или укрыться от погоды в закрытой каюте. Важная информация:

Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно.

Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.

При заказе на компанию больше 3 человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.

• Способы оплаты на месте гиду:

Наличные — USD, EUR, GEL (Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари) • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.