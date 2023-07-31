Прогулка на кораблике

Тбилиси, столица Грузии, является одним из самых живописных городов в регионе, и кораблик предоставляет возможность увидеть его с совершенно новой перспективы. Прогулки на корабликах стали популярным развлечением среди местных жителей и туристов, и предлагают разнообразные варианты маршрутов и экскурсий.

Мост Мира, монастырь Метехи и Нарикала

Во время прогулки на кораблике вы сможете насладиться красивыми панорамными видами на город и его исторические достопримечательности, такие как Нарикала, монастырь Метехи, мост Мира и многие другие. Вы также проплывете под известными тбилисскими мостами, включая Мост Любви, который считается символом города.

Кораблики, которые используются для прогулок, обычно оснащены открытой палубой и закрытой каютой, что позволяет пассажирам выбрать наиболее комфортный вариант. Вы можете наслаждаться свежим воздухом и солнцем на открытой палубе или укрыться от погоды в закрытой каюте.

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