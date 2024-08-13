Прогулка на кораблике в Тбилиси — это уникальный способ насладиться красотой города и познакомиться с его историческими достопримечательностями, плавая по реке Мтквари.
Если вы посещаете Тбилиси, прогулка на кораблике обязательно стоит посетить, чтобы полностью ощутить дух этого прекрасного города и создать незабываемые воспоминания.
Если вы посещаете Тбилиси, прогулка на кораблике обязательно стоит посетить, чтобы полностью ощутить дух этого прекрасного города и создать незабываемые воспоминания.
Описание экскурсии
Прогулка на кораблике Тбилиси, столица Грузии, является одним из самых живописных городов в регионе, и кораблик предоставляет возможность увидеть его с совершенно новой перспективы. Прогулки на корабликах стали популярным развлечением среди местных жителей и туристов, и предлагают разнообразные варианты маршрутов и экскурсий. Мост Мира, монастырь Метехи и Нарикала Во время прогулки на кораблике вы сможете насладиться красивыми панорамными видами на город и его исторические достопримечательности, такие как Нарикала, монастырь Метехи, мост Мира и многие другие. Вы также проплывете под известными тбилисскими мостами, включая Мост Любви, который считается символом города. Кораблики, которые используются для прогулок, обычно оснащены открытой палубой и закрытой каютой, что позволяет пассажирам выбрать наиболее комфортный вариант. Вы можете наслаждаться свежим воздухом и солнцем на открытой палубе или укрыться от погоды в закрытой каюте. Важная информация:
- Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно.
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- При заказе на компанию больше 3 человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
• Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — USD, EUR, GEL (Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари) • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абанотубани
- Район Шарден
- Собор Сиони
- Мост Мира
- Крепость Нарикала
- Караван-сарай
- Дворец царицы Дереджан
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на кораблике
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Стоимость для детей до 6 лет - бесплатно
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно
- При заказе на компанию больше 3 человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону - утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, EUR, GEL (Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари)
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Вам был полезен этот отзыв?
А
Я опоздала на 5 минут,а группа уже ушла.
Попала к другому гиду,оказалось интересно.
Но имейте ввиду,что грузинская ментальность она совсем другая,нежели наша славянская.
Просто вздохните - выдохните и думайте о хорошем.
Попала к другому гиду,оказалось интересно.
Но имейте ввиду,что грузинская ментальность она совсем другая,нежели наша славянская.
Просто вздохните - выдохните и думайте о хорошем.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Я опоздала на 5 минут,а группа уже ушла.
Попала к другому гиду,оказалось интересно.
Но имейте ввиду,что грузинская ментальность она совсем другая,нежели наша славянская.
Просто вздохните - выдохните и думайте о хорошем.
Попала к другому гиду,оказалось интересно.
Но имейте ввиду,что грузинская ментальность она совсем другая,нежели наша славянская.
Просто вздохните - выдохните и думайте о хорошем.
Вам был полезен этот отзыв?
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