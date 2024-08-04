В Тбилиси для этого есть роскошный ботанический сад — в него мы и отправимся, чтобы полюбоваться разными видами растений, отыскать водопад и арочный мост над ним и просто отдохнуть в тени деревьев.
Совместим это зелёное приключение с обзорной программой в Старом городе и дополним впечатления дегустацией вин!
Описание экскурсии
Ботанический, или Царский, сад
Он расположен прямо в историческом центре города и может похвастаться богатым разнообразием грузинской и мировой флоры, а также великолепными видами на реку Легвта-Хеви и арочным мостом над водопадом. Мы проведём вас по специальному маршруту, чтобы вы увидели всё самое интересное, и поделимся фактами из истории сада.
Старый город
Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц. Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города: от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази, от церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин. А ещё мы поднимемся к крепости Нарикала, посетим винный погреб 17 века и насладимся видами церкви Метехи, парка «Рике» и моста Мира.
Организационные детали
В стоимость не входит:
- входной билет в ботанический сад — 4 лари
- дегустация вина — 20 лари (при покупке — бесплатно)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€9
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Когда я бронировала экскурсию, думала, что просто мне покажут, как пройти в ботанический сад и потом что-то по пути расскажут)