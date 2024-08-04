За зеленью и прохладой - в ботанический сад

А также обзорная экскурсия по Старому Тбилиси и дегустация вина
Чтобы выбраться на природу, необязательно выезжать из города.

В Тбилиси для этого есть роскошный ботанический сад — в него мы и отправимся, чтобы полюбоваться разными видами растений, отыскать водопад и арочный мост над ним и просто отдохнуть в тени деревьев.

Совместим это зелёное приключение с обзорной программой в Старом городе и дополним впечатления дегустацией вин!
5
1 отзыв
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30

Описание экскурсии

Ботанический, или Царский, сад

Он расположен прямо в историческом центре города и может похвастаться богатым разнообразием грузинской и мировой флоры, а также великолепными видами на реку Легвта-Хеви и арочным мостом над водопадом. Мы проведём вас по специальному маршруту, чтобы вы увидели всё самое интересное, и поделимся фактами из истории сада.

Старый город

Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц. Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города: от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази, от церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин. А ещё мы поднимемся к крепости Нарикала, посетим винный погреб 17 века и насладимся видами церкви Метехи, парка «Рике» и моста Мира.

Организационные детали

В стоимость не входит:

  • входной билет в ботанический сад — 4 лари
  • дегустация вина — 20 лари (при покупке — бесплатно)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 18:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
4 авг 2024
Сложно описать, насколько приятной, полной и полезной получилась эта вечерняя прогулка!

Когда я бронировала экскурсию, думала, что просто мне покажут, как пройти в ботанический сад и потом что-то по пути расскажут)
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Ха! Это полноценная обзорная экскурсия, но за счёт гида Левана она проходит на одном дыхании. Это та обзорная, с которой выходишь с пометками в телефоне, куда вернуться прогуляться завтра, где поужинать, где купить вино, куда ещё съездить. Леван - суперинтересный рассказчик и с удовольствием отвечает на вопросы!

Также меня впечатлила дегустация. Она прошла в атмосферном погребе и сопровождалась рассказом. Атмосферный, камерный магазин!

Ботанический сад вечером был уже закрыт, но я абсолютно не расстроена и вернусь к нему днём)

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