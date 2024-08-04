Чтобы выбраться на природу, необязательно выезжать из города. В Тбилиси для этого есть роскошный ботанический сад — в него мы и отправимся, чтобы полюбоваться разными видами растений, отыскать водопад и арочный мост над ним и просто отдохнуть в тени деревьев. Совместим это зелёное приключение с обзорной программой в Старом городе и дополним впечатления дегустацией вин!

Описание экскурсии

Ботанический, или Царский, сад

Он расположен прямо в историческом центре города и может похвастаться богатым разнообразием грузинской и мировой флоры, а также великолепными видами на реку Легвта-Хеви и арочным мостом над водопадом. Мы проведём вас по специальному маршруту, чтобы вы увидели всё самое интересное, и поделимся фактами из истории сада.

Старый город

Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц. Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города: от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази, от церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин. А ещё мы поднимемся к крепости Нарикала, посетим винный погреб 17 века и насладимся видами церкви Метехи, парка «Рике» и моста Мира.

Организационные детали

В стоимость не входит:

входной билет в ботанический сад — 4 лари

дегустация вина — 20 лари (при покупке — бесплатно)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.