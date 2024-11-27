ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

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Винно-обзорный променад по Тбилиси

Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным уголкам Тбилиси, где каждый шаг расскажет свою историю.

Вас приглашают на экскурсию, где исторические сюжеты переплетаются с традициями грузинского виноделия.

В течение трех часов вы посетите
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две винотеки, где вас ожидает дегустация лучших сортов вина и чачи, а также увлекательные истории от экспертов.

Между дегустациями вы прогуляетесь по Старому Тифлису, узнаете о площади Свободы, Мейдане, Серных банях, парке Рике и многих других знаковых местах.

Экскурсия обещает быть не только вкусной, но и познавательной, раскрывая тайны грузинской культуры и традиций

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших грузинских вин
  • 🏛 Прогулка по историческому Тбилиси
  • 🍇 Погружение в культуру виноделия
  • 👥 Экскурсия в мини-группе
  • 🕰 Узнайте легенды и истории города
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси

Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Площадь Мейдан
  • Район Серных бань
  • Парк Рике
  • Мост Мира
  • Театр марионеток Резо Габриадзе

Описание экскурсии

Две винотеки в сердце Тбилиси

На первую дегустацию нас ждут в винном бутике в западном стиле, а вторая пройдет в аутентичном кафе с домашней обстановкой. В каждой винотеке вы попробуете несколько известных грузинских вин, изготавливаемых, как традиционным грузинским способом, так и по европейской технологии, а также настоящую 50-градусную чачу. Опытные сомелье помогут вам по-новому взглянуть на вино и познакомят с уникальными традициями виноделия, которые корнями уходят в эпоху неолита.

Приятная прогулка по Старому Тифлису

До, после и между дегустаций я проведу для вас полноценную экскурсию по столице. В нашем маршруте площади Свободы и Мейдан (четырех храмов), район Серных бань, парк Рике, стеклянный мост Мира и сказочный театр марионеток Резо Габриадзе. Гуляя, вы узнаете о главных событиях в истории Тбилиси, о названии и легендах города. Я расскажу о традициях и культуре грузинского народа и тбилисцев, а заодно с радостью посоветую, куда сходить вкусно поесть и оценить наши танцы и песни.

Организационные детали

  • В каждом заведении вы продегустируете 7-8 видов алкогольных напитков (вино и чача). Это включено в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€144
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
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Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным местам Тбилиси, мы побывали прекрасном караван сарае, прошлись по самобытным улочкам города, даже случайно застали съёмки фильма. Маршрут, составленный с любовью и знанием. Посетили два винных места, в обоих очень душевные хозяева, знающее вино и винное дело. Очень рекомендую 😊
Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным
Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным
Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным
Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным
Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным
Сказать, что экскурсия сделала мой день, это ничего не сказать. Валерий провел меня по совершенно волшебным
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Sergey
Всё очень понравилось. Грамотный экскурсовод. Всё замечательно, на любые наши вопросы были получены полные ответы. Очень приятный, лёгкий в общении. Винные дегустации были достойные и интересные.
Всем рекомендую.
Всё очень понравилось. Грамотный экскурсовод. Всё замечательно, на любые наши вопросы были получены полные ответы. Очень
Всё очень понравилось. Грамотный экскурсовод. Всё замечательно, на любые наши вопросы были получены полные ответы. Очень
Всё очень понравилось. Грамотный экскурсовод. Всё замечательно, на любые наши вопросы были получены полные ответы. Очень
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А
Все прошло отлично! Походили по старому Тбилиси, послушали историю Грузии, продегустировали разные вина (в том числе домашние) и чачу.
Все прошло отлично! Походили по старому Тбилиси, послушали историю Грузии, продегустировали разные вина (в том числе домашние) и чачу.
Все прошло отлично! Походили по старому Тбилиси, послушали историю Грузии, продегустировали разные вина (в том числе домашние) и чачу.
Все прошло отлично! Походили по старому Тбилиси, послушали историю Грузии, продегустировали разные вина (в том числе домашние) и чачу.
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Антон
Рекомендую, не люблю экскурсии толпой. Этот формат оказался лучшим. Любителям вина и поговорить про настоящую жизнь в Грузии рекомендую!
Рекомендую, не люблю экскурсии толпой. Этот формат оказался лучшим. Любителям вина и поговорить про настоящую жизнь в Грузии рекомендую!
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С
Валерий супер гид!
Валерий супер гид!
Валерий супер гид!
Валерий супер гид!
Валерий супер гид!
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Ф
Нам всё очень понравилось, трехчасовая экскурсия оказалась очень насыщенной, ненавязчивой и познавательной.

Сам гид Валерий с большим энтузиазмом и харизмой рассказывает про историю Тбилиси и местные достопримечательности. Не говоря уже о
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том что сделал нам очень классные фотографии

На винных дегустациях попробовали множество разных видов вин, узнали об особенностях грузинской техники виноделия и самое главное прониклись местной культурой и гостеприимством

Всё на высшем уровне 10/10!

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