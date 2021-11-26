ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Винно-обзорный променад по Тбилиси

Поближе познакомиться с гостеприимным городом в двух винотеках и на колоритных улочках

В группе
до 10 чел.
Смешаем в одном бокале вино и тбилисские сюжеты? На 3-часовой прогулке в мини-группе вы отправитесь гулять по Старому Тифлису и дегустировать напитки-символы Грузии.

В винном бутике и колоритном кафе оцените разные виды вина и чачу, узнаете о тонкостях грузинского виноделия от экспертов.

На улицах перенесетесь в прошлое Тбилиси и откроете культуру нашей страны.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Две винотеки в сердце Тбилиси

На первую дегустацию нас ждут в винном бутике в западном стиле, а вторая пройдет в аутентичном кафе с домашней обстановкой. В каждой винотеке вы продегустируете несколько известных грузинских вин, изготавливаемых, как традиционным грузинским способом, так и по европейской технологии, а также настоящую 50-градусную чачу. Опытные сомелье помогут вам по-новому взглянуть на вино и познакомят с уникальными традициями виноделия, которые корнями уходят в эпоху неолита.

Приятная прогулка по Старому Тифлису

До, после и между дегустаций я проведу для вас полноценную экскурсию по столице. В нашем маршруте площади Свободы и Мейдан (четырех храмов), район Серных бань, парк Рике, стеклянный мост Мира и сказочный театр марионеток Резо Габриадзе. Гуляя, вы узнаете о главных событиях в истории Тбилиси, о названии и легендах города. Я расскажу о традициях и культуре грузинского народа и тбилисцев, а заодно с радостью посоветую, куда сходить вкусно поесть и оценить наши танцы и песни.

Организационные детали

В каждом заведении вы продегустируете 7-8 видов алкогольных напитков (вино и чача). Это включено в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

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