ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Вас ждет захватывающее путешествие по живописным уголкам Тбилиси, где каждый шаг расскажет свою историю.Вас приглашают на экскурсию, где исторические сюжеты переплетаются с традициями грузинского виноделия.В течение трех часов вы посетите

две винотеки, где вас ожидает дегустация лучших сортов вина и чачи, а также увлекательные истории от экспертов. Между дегустациями вы прогуляетесь по Старому Тифлису, узнаете о площади Свободы, Мейдане, Серных банях, парке Рике и многих других знаковых местах. Экскурсия обещает быть не только вкусной, но и познавательной, раскрывая тайны грузинской культуры и традиций

Описание экскурсии

Две винотеки в сердце Тбилиси

На первую дегустацию нас ждут в винном бутике в западном стиле, а вторая пройдет в аутентичном кафе с домашней обстановкой. В каждой винотеке вы попробуете несколько известных грузинских вин, изготавливаемых, как традиционным грузинским способом, так и по европейской технологии, а также настоящую 50-градусную чачу. Опытные сомелье помогут вам по-новому взглянуть на вино и познакомят с уникальными традициями виноделия, которые корнями уходят в эпоху неолита.

Приятная прогулка по Старому Тифлису

До, после и между дегустаций я проведу для вас полноценную экскурсию по столице. В нашем маршруте площади Свободы и Мейдан (четырех храмов), район Серных бань, парк Рике, стеклянный мост Мира и сказочный театр марионеток Резо Габриадзе. Гуляя, вы узнаете о главных событиях в истории Тбилиси, о названии и легендах города. Я расскажу о традициях и культуре грузинского народа и тбилисцев, а заодно с радостью посоветую, куда сходить вкусно поесть и оценить наши танцы и песни.

Организационные детали