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30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре

Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Это будет лёгкая водная прогулка.

Вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани, проплывёте под тремя мостами, увидите футуристический Дом Юстиции, старинные церкви, птичий заповедник и водопад, который можно заметить только с воды. Дополним визуальное наслаждение вкусовым. Вино, чай или кофе — по вашему желанию и настроению.
4
10 отзывов
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре

Описание экскурсии

Прогулка на кораблике подарит вам получасовую расслабляющую паузу в насыщенном ритме дня.

  • Мы взглянем на церковь святого Або, храм Метехи и памятник Баратишвили
  • Увидим пещеры, водопад и домики с нависшими над рекой балкончиками
  • Рассмотрим Президентский дворец и концертный зал
  • Пройдём под мостами Мира, Метехи и Баратишвили
  • Подплывём к птичьему заповеднику так близко, что можно будет хорошо разглядеть птиц, которые создали тут свой микроклимат
  • Дополним речную прогулку бокалом вина, чашкой чая или кофе

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на прогулочном кораблике с тентом и удобными сиденьями
  • Дегустация напитков входит в стоимость экскурсии

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 10 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Старого Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий
Аркадий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 800 туристов
Я родился и вырос в Тбилиси. Занимаюсь туризмом уже не первый год. У меня большой опыт работы в этой сфере. За это время сплотил коллектив целенаправленных людей, которые знают и любят свое дело. Мы профессионально организовываем экскурсии по всем регионам Грузии. Для нас главное - качество нашего сервиса.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
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1
М
Очень понравилась прогулка на кораблике по Куре 15 июля 2026 года. Путешествовали втроём с сыном и мужем. Приятно было увидеть город Тбилиси с реки. Интересен рассказ экскурсовода Аркадия об объектах,
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открывающихся во время путешествия. Удивили скалы, а вверху нависающие гостиницы с балконами. На склонах скалы живут цапли и бакланы. Мягкие сиденья, плавный ход, небольшие волны, тент от солнца, ветерок и музыка создали комфортную обстановку. Рекомендую к посещению.

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Ю
Отличная прогулка на кораблике, всё очень понравилось! Спасибо большое Аркадию!
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С
Хочу отдельно поблагодарить Аркадия. Очень заботливый человек. У меня проблемы двигательной системы, так он меня и встретил, и усадил, и такси мне нашёл. БЛАГОДАРЮ!!!
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Татьяна
Водные прогулки всегда хороши.
Водные прогулки всегда хороши.
Водные прогулки всегда хороши.
Водные прогулки всегда хороши.
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M
Прекрасная прогулка на катере, искала именно такой формат, без экскурсий. Тем не менее, когда возникали вопросы по истории Грузии и интересным фактам о Тбилиси, Аркадий все рассказывал. На катере комфортно, вино входит в стоимость, атмосфера абсолютно безопасная и доверительная
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И
В принципе для разнообразия можно съездит покататься, но материал схож с обзорной экскурсией. Вино пьющему вино налили, а сока непьющему не предложили
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