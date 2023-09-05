30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре

Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса

4
2 отзыва
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Это будет лёгкая водная прогулка.

Вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани, проплывёте под тремя мостами, увидите футуристический Дом Юстиции, старинные церкви, птичий заповедник и водопад, который можно заметить только с воды. Дополним визуальное наслаждение вкусовым. Вино, чай или кофе — по вашему желанию и настроению.
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
10
окт
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12
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на кораблике подарит вам получасовую расслабляющую паузу в насыщенном ритме дня.

  • Мы взглянем на церковь святого Або, храм Метехи и памятник Баратишвили
  • Увидим пещеры, водопад и домики с нависшими над рекой балкончиками
  • Рассмотрим Президентский дворец и концертный зал
  • Пройдём под мостами Мира, Метехи и Баратишвили
  • Подплывём к птичьему заповеднику так близко, что можно будет хорошо разглядеть птиц, которые создали тут свой микроклимат
  • Дополним речную прогулку бокалом вина, чашкой чая или кофе

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на прогулочном кораблике с тентом и удобными сиденьями
  • Дегустация напитков входит в стоимость экскурсии

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Старого Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Татьяна
5 сен 2023
Водные прогулки всегда хороши.
А
4 сен 2023
Самое основное, что самого рассказала там не было. Нас просто посадили на лодку и прокатили 20 минут. Все!
И по цене. На сайте стоит 14€. Вы оставляете предоплату 3€ тут и потом доплачиваете 30 лари. Если вы приходите просто без брони вы платите только 30 лари. В общем, я больше не обращусь

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