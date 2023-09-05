Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Это будет лёгкая водная прогулка.
Вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани, проплывёте под тремя мостами, увидите футуристический Дом Юстиции, старинные церкви, птичий заповедник и водопад, который можно заметить только с воды. Дополним визуальное наслаждение вкусовым. Вино, чай или кофе — по вашему желанию и настроению.
Вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани, проплывёте под тремя мостами, увидите футуристический Дом Юстиции, старинные церкви, птичий заповедник и водопад, который можно заметить только с воды. Дополним визуальное наслаждение вкусовым. Вино, чай или кофе — по вашему желанию и настроению.
Ближайшие даты:
8
окт
окт
9
окт
окт
10
окт
окт
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12
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окт
13
окт
окт
14
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка на кораблике подарит вам получасовую расслабляющую паузу в насыщенном ритме дня.
- Мы взглянем на церковь святого Або, храм Метехи и памятник Баратишвили
- Увидим пещеры, водопад и домики с нависшими над рекой балкончиками
- Рассмотрим Президентский дворец и концертный зал
- Пройдём под мостами Мира, Метехи и Баратишвили
- Подплывём к птичьему заповеднику так близко, что можно будет хорошо разглядеть птиц, которые создали тут свой микроклимат
- Дополним речную прогулку бокалом вина, чашкой чая или кофе
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на прогулочном кораблике с тентом и удобными сиденьями
- Дегустация напитков входит в стоимость экскурсии
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Старого Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 431 туриста
Я родился и вырос в Тбилиси. Занимаюсь туризмом уже не первый год. У меня большой опыт работы в этой сфере. За это время сплотил коллектив целенаправленных людей, которые знают и любят свое дело. Мы профессионально организовываем экскурсии по всем регионам Грузии. Для нас главное - качество нашего сервиса.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
5 сен 2023
Водные прогулки всегда хороши.
А
Айгерим
4 сен 2023
Самое основное, что самого рассказала там не было. Нас просто посадили на лодку и прокатили 20 минут. Все!
И по цене. На сайте стоит 14€. Вы оставляете предоплату 3€ тут и потом доплачиваете 30 лари. Если вы приходите просто без брони вы платите только 30 лари. В общем, я больше не обращусь
И по цене. На сайте стоит 14€. Вы оставляете предоплату 3€ тут и потом доплачиваете 30 лари. Если вы приходите просто без брони вы платите только 30 лари. В общем, я больше не обращусь
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