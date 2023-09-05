Самое основное, что самого рассказала там не было. Нас просто посадили на лодку и прокатили 20 минут. Все!

И по цене. На сайте стоит 14€. Вы оставляете предоплату 3€ тут и потом доплачиваете 30 лари. Если вы приходите просто без брони вы платите только 30 лари. В общем, я больше не обращусь