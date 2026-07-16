Аркадий — ваша команда гидов в Тбилиси Организатор данного мероприятия

На сайте с 2018 года

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Провели экскурсии для 800 туристов

Я родился и вырос в Тбилиси. Занимаюсь туризмом уже не первый год. У меня большой опыт работы в этой сфере. За это время сплотил коллектив целенаправленных людей, которые знают и любят свое дело. Мы профессионально организовываем экскурсии по всем регионам Грузии. Для нас главное - качество нашего сервиса.