Это будет лёгкая водная прогулка.
Вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани, проплывёте под тремя мостами, увидите футуристический Дом Юстиции, старинные церкви, птичий заповедник и водопад, который можно заметить только с воды. Дополним визуальное наслаждение вкусовым. Вино, чай или кофе — по вашему желанию и настроению.
Вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани, проплывёте под тремя мостами, увидите футуристический Дом Юстиции, старинные церкви, птичий заповедник и водопад, который можно заметить только с воды. Дополним визуальное наслаждение вкусовым. Вино, чай или кофе — по вашему желанию и настроению.
Описание экскурсии
Прогулка на кораблике подарит вам получасовую расслабляющую паузу в насыщенном ритме дня.
- Мы взглянем на церковь святого Або, храм Метехи и памятник Баратишвили
- Увидим пещеры, водопад и домики с нависшими над рекой балкончиками
- Рассмотрим Президентский дворец и концертный зал
- Пройдём под мостами Мира, Метехи и Баратишвили
- Подплывём к птичьему заповеднику так близко, что можно будет хорошо разглядеть птиц, которые создали тут свой микроклимат
- Дополним речную прогулку бокалом вина, чашкой чая или кофе
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на прогулочном кораблике с тентом и удобными сиденьями
- Дегустация напитков входит в стоимость экскурсии
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старого Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 800 туристов
Я родился и вырос в Тбилиси. Занимаюсь туризмом уже не первый год. У меня большой опыт работы в этой сфере. За это время сплотил коллектив целенаправленных людей, которые знают и любят свое дело. Мы профессионально организовываем экскурсии по всем регионам Грузии. Для нас главное - качество нашего сервиса.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравилась прогулка на кораблике по Куре 15 июля 2026 года. Путешествовали втроём с сыном и мужем. Приятно было увидеть город Тбилиси с реки. Интересен рассказ экскурсовода Аркадия об объектах,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная прогулка на кораблике, всё очень понравилось! Спасибо большое Аркадию!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Хочу отдельно поблагодарить Аркадия. Очень заботливый человек. У меня проблемы двигательной системы, так он меня и встретил, и усадил, и такси мне нашёл. БЛАГОДАРЮ!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Водные прогулки всегда хороши.
Вам был полезен этот отзыв?
M
Прекрасная прогулка на катере, искала именно такой формат, без экскурсий. Тем не менее, когда возникали вопросы по истории Грузии и интересным фактам о Тбилиси, Аркадий все рассказывал. На катере комфортно, вино входит в стоимость, атмосфера абсолютно безопасная и доверительная
Вам был полезен этот отзыв?
И
В принципе для разнообразия можно съездит покататься, но материал схож с обзорной экскурсией. Вино пьющему вино налили, а сока непьющему не предложили
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре»
Групповая
до 20 чел.
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси и насладитесь водной прогулкой по Куре. Уникальные виды и истории ждут вас на этом маршруте
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€38 за человека
-
18%
Групповая
до 18 чел.
Казбег - Ананури - Гудаури: легендарные пейзажи
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день тур начинается в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$23
$28 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси в Кахетию - за едой, вином и пейзажами
Путешествие в Кахетию подарит незабываемые впечатления: от дегустации шоти до видов на виноградники. Грузинская культура и природа ждут вас
Начало: На улице Коте Абхази
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на катамаране по реке Кура
Насладитесь панорамными видами Тбилиси с воды. Комфортный катамаран и опытный капитан сделают вашу прогулку незабываемой
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€22 за человека
€20 за человека