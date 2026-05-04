читать дальше уменьшить потому что все надгробия подписаны на Грузинском. Анна увлекательно рассказывает про историю страны и знаменитых Грузинских деятелей так, что удерживает внимание на 2 часа.



На территории есть туалет, источники питьевой воды и множество скамеек, так что за 2 часа никакого дискомфорта не возникло. Пантеон расположен на горе в лесном массиве вдали от городского шума и толп людей



Во время нашей экскурсии в храме проходило венчание, что добавило атмосферности и местного колорита.



Спасибо Анне за интересный материал, который она, как журналист, бережно собирала по крупицам из разных источников.

Очень необычная и интересная экскурсия, на которой узнаешь не только о людях, захороненных в этом месте, но и историю Грузии в целом.Пантеон небольшой, но без гида не разобраться, хотя бы