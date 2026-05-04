Побываем на горе Мтацминда и поговорим, как в раннесоветские годы это кладбище стало амбициозным проектом по созданию общественного мемориала как точки сборки коллектива.
Вы увидите фрагменты редких архивных видео, узнаете о погребённых здесь людях, истории их захоронения и поймёте роль мест памяти для государственной политики.
Вы увидите фрагменты редких архивных видео, узнаете о погребённых здесь людях, истории их захоронения и поймёте роль мест памяти для государственной политики.
Описание экскурсии
Я расскажу:
- Почему основатель грузинской скульптурной школы работал в Париже у Родена и собирался в Америку, а потом всю жизнь ваял Ленина и Сталина в советской Грузии
- По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне в раннесоветские годы
- Почему в это же время уничтожались старинные тбилисские кладбища и как использовали надгробия с них
- Мрачные истории, связанные с перезахоронением большевиков в период декоммунизации Грузии
- Почему памятники Сталину в Грузии начали массово демонтировать в 2010 году и почему в последние годы они стали появляться вновь
Вы увидите:
- Надгробие автора «Горя от ума» Александра Грибоедова
- Отлитый в Париже памятник «отцу нации» Илье Чавчавадзе
- Дореволюционное надгробие поэта Бараташвили, зацелованное, как памятник Оскару Уальду на кладбище Пер-Лашез в Париже
- Памятник поэту Важа-Пшавела, фотография которого сегодня стала элементом масскульта
- Кенотаф великого примитивиста Нико Пиросмани — разве бедного художника не похоронили в неизвестной братской могиле?
- Надгробие матери Сталина, заказанное начинающему скульптору по знакомству
- Памятник автору «Сулико», который напоминает одно очень известное здание на Красной площади в Москве
Организационные детали
Пантеон находится на крутой горе — туда лучше добираться на такси или заложить время на подъём.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На горе Мтацминда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Анна, я журналист и профессиональный гид. Сфера моих интересов — история, культура и исследования памяти. Приглашаю в путешествие во времени по самому известному и статусному кладбищу Грузии: будем разбираться, что такое политика памяти и при чём тут Грибоедов и мама Сталина.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия на Тбилисский Пантеон на Мтацминде с Анной получилась по-настоящему душевной и запоминающейся:) Всё было просто чудесно! Анна проделала невероятную работу с историческими фактами. Это не просто экскурсия, а настоящее
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Ю
Экскурсия получилась очень увлекательной и насыщенной. Анна - замечательный и невероятно эрудированный гид, который умеет заинтересовать с первых минут. Я узнала много нового о биографиях известных грузинских поэтов, писателей, художников и общественных деятелей, а также услышала захватывающие истории о Грузии и Тбилиси.
С удовольствием рекомендую Анну и её авторскую экскурсию по Пантеону всем, кто хочет глубже познакомиться с историей и культурой!
С удовольствием рекомендую Анну и её авторскую экскурсию по Пантеону всем, кто хочет глубже познакомиться с историей и культурой!
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Большое спасибо Анне за интереснейшую экскурсию по Пантеону. Повествование строится логически, с массой интереснейших деталей, которых не найти в открытом доступе. Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. После Анна прислала ценные рекомендации по Грузии. Спасибо 🥰
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Очень необычная и интересная экскурсия, на которой узнаешь не только о людях, захороненных в этом месте, но и историю Грузии в целом.
Пантеон небольшой, но без гида не разобраться, хотя бы
Пантеон небольшой, но без гида не разобраться, хотя бы
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K
Я пошла на тур к Анне с пожилой мамой, хотелось узнать об истории Тбилиси и Грузии, а длинные переходы мы бы не осилили. И мы попали в точку - тур
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Экскурсия по Пантеону с Анной была просто потрясающей! Она невероятно эрудированный гид, с огромным уважением и любовью рассказывающий об истории Грузии и о выдающихся личностях, похороненных в Пантеоне. Анна умеет
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