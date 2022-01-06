Пешеходная экскурсия по Тбилиси

Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу

В группе
до 10 чел.
Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу.

Даже если вы в Тбилиси не первый раз, вы узнаете много нового про культуру и обычаи страны, прогуляетесь по разным улочкам, которые хранят память прошлых лет, посетите множество церквей, многие из которых находятся на одной улице Коте Абхази, и окунетесь в завораживающую атмосферу города.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси

Что вы можете увидеть 🤩

  • Святой Храм Метехи
  • Район бань
  • Площадь Мейдан
  • Армянскую церковь Суб-Геворг
  • Грузинские церкви Сиони и Джварис
  • Парадные старых особняков
  • Площадь Свободы
  • Театр Габриадзе
  • Анчисхати (базилика 6 века.)
  • Парк Рике
  • Мост Мира
  • Крепость Нарикала
  • Церковь Святой Троицы
  • Дворец царицы Дареджан Сачино.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу. Даже если вы в Тбилиси не первый раз, вы узнаете много нового про культуру и обычаи страны, прогуляетесь по разным улочкам, которые хранят память прошлых лет, посетите множество церквей, многие из которых находятся на одной улице Коте Абхази, и окунетесь в завораживающую атмосферу города.
Также наша экскурсия поможет Вам познакомиться с колоритом грузинской жизни. Вы увидите многообразие архитектуры старинных тбилисских особняков, загляните во дворики, помнящие под час сказочные истории.
Прямо в центре города пройде в тени виноградной лозы или гранатовых деревьев, а инжир будет падать прямо вам под ноги!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Коте Абхази 44 (мост Метехи)
Завершение: ул. Ираклия 2 (Мост Мира)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Многие улицы Тбилиси на нашем пути вымощены камнем - позаботьтесь об удобной обуви.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Четверг, Суббота 15:00

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