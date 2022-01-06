Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу. Даже если вы в Тбилиси не первый раз, вы узнаете много нового про культуру и обычаи страны, прогуляетесь по разным улочкам, которые хранят память прошлых лет, посетите множество церквей, многие из которых находятся на одной улице Коте Абхази, и окунетесь в завораживающую атмосферу города.

Также наша экскурсия поможет Вам познакомиться с колоритом грузинской жизни. Вы увидите многообразие архитектуры старинных тбилисских особняков, загляните во дворики, помнящие под час сказочные истории.

Прямо в центре города пройде в тени виноградной лозы или гранатовых деревьев, а инжир будет падать прямо вам под ноги!