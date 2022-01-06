Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу. Даже если вы в Тбилиси не первый раз, вы узнаете много нового про культуру и обычаи страны, прогуляетесь по разным улочкам, которые хранят память прошлых лет, посетите множество церквей, многие из которых находятся на одной улице Коте Абхази, и окунетесь в завораживающую атмосферу города.
Также наша экскурсия поможет Вам познакомиться с колоритом грузинской жизни. Вы увидите многообразие архитектуры старинных тбилисских особняков, загляните во дворики, помнящие под час сказочные истории.
Прямо в центре города пройде в тени виноградной лозы или гранатовых деревьев, а инжир будет падать прямо вам под ноги!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Коте Абхази 44 (мост Метехи)
Завершение: ул. Ираклия 2 (Мост Мира)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Многие улицы Тбилиси на нашем пути вымощены камнем - позаботьтесь об удобной обуви.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, Четверг, Суббота 15:00
Елена О.
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