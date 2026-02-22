Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рад прогуляться с вами по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси.
Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Описание экскурсии
Знакомство с Тбилиси Что вы знаете о Тбилиси? Если вы впервые в городе — то это идеальная для вас экскурсия. За 3 часа вы посетите все главные достопримечательности и узнаете местные легенды! Старый город Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города. Мы начнем экскурсию с площади Мейдан. Перейдем к серным баням. Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы. Затем мы покажем вам водопад в центре города. Мы прогуляемся по Инжировому ущелью, я расскажу одну из самых известных легенд об основании города. Самый заметный храм Тбилиси — Метехи Мы поднимемся к храму Метехи, где нас будет ждать памятник Царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Созерцая вид на Тбилиси с его уютными балкончиками вы узнаете множество исторических фактов, которые помогут проникнуться историей, культурой и традициями Грузии. Полюбуемся на собор Сиони, построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии — одна из самых почитаемых грузинами святынь. Далее через современный мост Мира, мы попадем в Царский квартал Тбилиси, где в свое время жили правители Грузии, а ныне находится патриархия. По тихим улочкам этого квартала мы дойдем до древнейшего храма в Тбилиси — Анчисхати. Культурный Тбилиси А далее театр марионеток Резо Габриадзе — это удивительное здание, словно с открытки, вы должны увидеть. Пройдемся еще немного до памятника дворнику, где вы услышите грустную историю жизни художника Нико Пиросмани. В хорошем винном магазине с погребом XVII века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать. Для тех, кто хочет больше:
- После экскурсии гид покажет короткий путь для желающих подняться на канатной дороге.
- Туристы могут самостоятельно посетить национальную галерею.
По согласованию со всей группой участникам будет предложена прогулка на катере с гидом (до, во время или после экскурсии). Билет на катер не входит в стоимость экскурсии. Услуги гида на катере бесплатны. На катере предлагается вино, кофе, чай. Важная информация:.
Надевайте удобную одежду и обувь.
• В случае аномальной погоды, организаторы предлагают альтернативный вариант и безопасное направление. Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мейдан
- Серные бани
- Инжировое ущелье
- Храм Метехи мост Метехи
- Собор Сиони
- Современный мост Мира
- Патриархия
- Храм Анчисхати
- Театр марионеток Резо Габриадзе
Что включено
- Услуги гида
- Чача, вино, стакан кофе, вода
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу - 3-7 лари
- Билет в национальную галерею - до 40 лари
- Билет на катер - 30 лари
- Обед - от 10$ или от 30 лари
Место начала и завершения?
Улица Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь
- В случае аномальной погоды, организаторы предлагают альтернативный вариант и безопасное направление
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, EUR, GEL
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
22 фев 2026
Экскурсия оставила очень приятные впечатления!)
Хочется поблагодарить гида Карину. Она рассказывала интересно, живо и понятно, благодаря чему Тбилиси открылся с новой стороны. Всё было очень интересно, легко и увлекательно. Остались только положительные эмоции.
Спасибо!
S
Sofya
17 фев 2026
Очень интересная экскурсия по красивым местам, отличный экскурсовод
В
Валерия
9 фев 2026
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Тбилиси! Чудесный гид Карина организовала интереснейшую прогулку ❤️ Большое спасибо!
К
Ксюша
26 янв 2026
экскурсию проводила очень заинтересованная экскурсоводка, приятно было её слушать🥰 за небольшое время посмотрели главные достопримечательности в центре Тбилиси. спасибо!
Т
Тахмина
25 янв 2026
Интересная насыщенная экскурсия
Экскурсовод Карина вообще топ!
3 часа на одном дыхании.
I
Iryna
21 янв 2026
Хотим поблагодарить Карину за интересную экскурсию, она старалась выдать как можно больше интересной информации о каждом уголке Тбилиси.
Хоть дождь нас немного подостудил, Карина угостила нас вкусным вином, чаем и чачей
В
Виктор
12 янв 2026
все супер!
очень познавательная экскурсия! экскурсовод очень позитивная живая и небезразличная к истории Тбилиси. Если вы хотите классно провести время, узнать много интересных фактов о Тбилиси, выпить вина и получить кучу позитивных эмоций - вам сюда!
О
Ольга
10 янв 2026
С экскурсоводом Кариной время пролетело очень быстро и супер информативно. Приветственное вино очень сгорело душу. Сама экскурсия была в хорошем темпе, очень много успели посмотреть, при этом была возможность и сфотографироваться и что-то посмотреть самостоятельно. Очень понравилась дополнительная экскурсия на водном трамвайчике.
А
АНДРЕЙ
9 янв 2026
Замечательная экскурсия, душевный и грамотный, очень эрудированный гид. Экскурсия очень наглядная, осмотрели большую часть достопримечательностей, программа построена грамотно и продуманно. Всем советуем.
E
Elena
9 янв 2026
Наша экскурсия с экскурсоводом Кариной началась с Мейдана. О месте встречи и об экскурсоводе Спутник сообщил заранее, с фотографиями, что было очень удобно. Прошлись по старому городу, заглянули во все уголки, улочки, дворики. Увидели достопримечательности и заглянули в храмы. Вишенкой на торте была речная прогулка на кораблике, где нас угостили чаем, кофе и вином. Замечательная получилась экскурсия!
А
Алексей
6 янв 2026
Карина харизматичный гид и замечательный человек! Спасибо за доброжелательное отношение и готовность ответить на любой вопрос. Рассказ ведётся колоритно с яркими сравнениями и образами. Знает множество фактов и Грузии, слушать ее можно часами.
Е
Елена
5 янв 2026
Я получила большое удовольствие, экскурсия с Кариной просто легко красиво, приятно, грамотно, интересно, замечательно. Спасибо ей большое.
S
Sergey
4 янв 2026
Гид Карина все очень интересно рассказала и показала, все понравилось!
И
Ирина
3 янв 2026
Блестящий гид Карина! Очень интересная и содержаипльная информация. Очень эрудированная, эмоциональная, вкладывающая душу в свою работу Карина
Л
Любовь
2 янв 2026
Карина, лучший гид, мы все успели, подробно нам рассказали на всех локациях, на все вопросы ответили,улучшать нечего, все шикарно, у меня лично совпадение с Парижем и ностальгия, приеду ещё и все заказываю на Спвтникн
Входит в следующие категории Тбилиси
