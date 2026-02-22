Знакомство с Тбилиси Что вы знаете о Тбилиси? Если вы впервые в городе — то это идеальная для вас экскурсия. За 3 часа вы посетите все главные достопримечательности и узнаете местные легенды! Старый город Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города. Мы начнем экскурсию с площади Мейдан. Перейдем к серным баням. Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы. Затем мы покажем вам водопад в центре города. Мы прогуляемся по Инжировому ущелью, я расскажу одну из самых известных легенд об основании города. Самый заметный храм Тбилиси — Метехи Мы поднимемся к храму Метехи, где нас будет ждать памятник Царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Созерцая вид на Тбилиси с его уютными балкончиками вы узнаете множество исторических фактов, которые помогут проникнуться историей, культурой и традициями Грузии. Полюбуемся на собор Сиони, построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии — одна из самых почитаемых грузинами святынь. Далее через современный мост Мира, мы попадем в Царский квартал Тбилиси, где в свое время жили правители Грузии, а ныне находится патриархия. По тихим улочкам этого квартала мы дойдем до древнейшего храма в Тбилиси — Анчисхати. Культурный Тбилиси А далее театр марионеток Резо Габриадзе — это удивительное здание, словно с открытки, вы должны увидеть. Пройдемся еще немного до памятника дворнику, где вы услышите грустную историю жизни художника Нико Пиросмани. В хорошем винном магазине с погребом XVII века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать. Для тех, кто хочет больше:

После экскурсии гид покажет короткий путь для желающих подняться на канатной дороге.

Туристы могут самостоятельно посетить национальную галерею.

По согласованию со всей группой участникам будет предложена прогулка на катере с гидом (до, во время или после экскурсии). Билет на катер не входит в стоимость экскурсии. Услуги гида на катере бесплатны. На катере предлагается вино, кофе, чай. Важная информация:.

Надевайте удобную одежду и обувь.

• В случае аномальной погоды, организаторы предлагают альтернативный вариант и безопасное направление. Способы оплаты на месте гиду:

Наличные — USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.