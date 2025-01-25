Давайте я познакомлю вас с Тбилиси поближе. Не только с историей, но и нюансами грузинского уклада жизни.
В дружеской обстановке прогуляемся по улочкам Старого города, заглядываясь на деревянные балконы и проникая в тихие дворы. Увидим древние храмы, бани и торговые ряды. Поговорим о застольях, Пиросмани и минанкари — обо всём, что является культурным кодом Грузии.
В дружеской обстановке прогуляемся по улочкам Старого города, заглядываясь на деревянные балконы и проникая в тихие дворы. Увидим древние храмы, бани и торговые ряды. Поговорим о застольях, Пиросмани и минанкари — обо всём, что является культурным кодом Грузии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- главные въездные ворота Старого Тбилиси
- археологические раскопки поселения 8 века
- памятники фонарщику, берикаоба и дворнику
- красочные балконы и дворы Старого города
- храм Анчисхати 6 века
- Театр марионеток
- контактный музей грузинского оружия
- улицу Шарден
- памятник Тамади
- Серные бани
- водопад в Инжирном ущелье
- мастерскую минанкари
Поговорим:
- о жизни старого и нового Тбилиси
- знаменитом художнике Нико Пиросмани и истории его любви с Маргаритой де Севр
- грузинском лаваше и хлебе «шоти»
- Пушкине и Дюма, которые любили посещать Серные бани, и современных банных традициях
- искусстве грузинской эмали (минанкари)
- грузинском застолье и важных обычаях
и многом другом!
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 10 лет.
ежедневно в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€11
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 68 туристов
Я Анна, по профессии повар, 14 лет в туристической сфере, работала в гостиницах. Очень хорошо знаю Тбилиси — живу здесь с 9 лет. В нашем городе столько интересных, красивых иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
25 янв 2025
Потрясающий экскурсовод, успела влюбить в город за 2 часа, были проездом.
Не только потом порекомендовала ресторан, но даже отвели.
Спасибо огромное! от таких прекрасных людей создается впечатление о стране.
Не только потом порекомендовала ресторан, но даже отвели.
Спасибо огромное! от таких прекрасных людей создается впечатление о стране.
А
Алина
16 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Анна потрясающе и с любовью рассказала о Тбилиси: про традиции,про культуру и про историю. Время пролетело незаметно и очень интересно!!!
А
Анна
7 янв 2025
Потрясающая прогулка♥️ Могу точно сказать, что теперь мы знакомы с Тбилиси. Это было как первое свидание: информации столько, сколько необходимо, чтобы влюбиться) Анна - потрясающий гид и человек. Человек влюбленный
С
Сергей
30 дек 2024
Благодарим Анну за прекрасную экскурсию! Анна - душевный, искренний экскурсовод; несмотря на то, что, мы уже были в Тбилиси, благодаря Анне, мы снова влюбились в столицу Грузии и увидели много мест, до которых сами бы никогда не дошли! Мы получили много положительных и вдохновляющих эмоций! Благодарим ещё раз восхитительного экскурсовода Анну!
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