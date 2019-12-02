21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Это была наша вторая экскурсия с Ликой, утром она забрала нас из отеля и под интересную беседу поехали по маршруту. Сперва посетили продуктовый рынок. Типичное постсоветское заведение этого типа, но с грузинским колоритом! Сначала посмотрели и попробовали различные сыры, потом посетили прилавок со специями и соусами, а закончили сладостями. Все дают пробовать, покупать ничего не требуют, но уйти с пустыми руками невозможно. Отличная возможность прикупить грузинских деликатесов. Следующим пунктом был блошиный рынок у Сухого моста, на мой взгляд, место обязательное для посещения. Рассказывать лень,лучше съездить самим. Скажу только, что без волосатой шапки и бронзовых утюжков 19го века не ушли. Забавный эпизод. Товарищ купивший папаху, сразу же ее и напялил, чем вызвал искренний восторг компании местных, которые расположились там же за столиком в парке и со знанием дела выпивали и закусывали, тут же от них к нам направился делегат и настойчиво предлагал присоединится к их компании и опрокинуть пару стаканчиков вина за дружбу народов. С трудом, но удалось отказаться. Это для лучшего понимания местных нравов. Экскурсию мы объединили с мастер-классом грузинской кухни. Следующим пунктом был дом Тины, которая радушно, но непреклонно добилась от нас сносной лепки хинкали и формирования хачапури, помогла все это термически обработать и накормила результатом. Все это по-мимо фантастического стола с закусками и салатами ее приготовления. Очень позитивный и талантливый человек, рекомендую ее мастер-класс всем кто любит готовить. Далее оговоренная программа вроде бы кончилась, но Лика свозила нас попробовать лимонады Лагидзе, еще раз на блошиный рынок за специальным хинкальным устройством и в старый город за настоящими грузинскими праздничными скатертями по наводке Тины, и все это, под непрерывный рассказ о городе и его жителях, получилось как-то само собой. Замечательный день. Спасибо, Лика. Спасибо, Тина.