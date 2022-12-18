21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Каждый тбилисский рынок — это отдельное государство со своими законами, ароматами и характерами. Здесь пряный воздух смешивается с голосами торговцев, а в каждом ряду прячутся истории прошлого и настоящего. Вы побываете в трёх точках, почувствуете душу города и узнаете, как выбирать лучшее из лучшего.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Центральный «Дезертирский рынок»

Здесь — чурчхела, орехи, сыры, мёд, домашнее варенье и другие натуральные продукты грузинских фермеров. Всё высочайшего качества, ведь продавцы делают их для себя, своей семьи — и вас.

Я расскажу, для каких блюд используют разные продукты, и помогу сделать выбор.

Сухой мост — блошиный рынок и выставка-продажа картин художников Грузии

Это особый мир прошлого, который раскроет вам быт и нравы Российской империи и Советского Союза. Вы увидите старые вещи, которые украшали дома наших предков, и сувениры по самым низким ценам в Тбилиси.

Винный подвальчик 17-го века на узкой улочке Старого города

Сомелье познакомит вас с древней технологией приготовления грузинского вина и бесплатно предложит продегустировать несколько сортов.

Организационные детали