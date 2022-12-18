21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Каждый тбилисский рынок — это отдельное государство со своими законами, ароматами и характерами.
Здесь пряный воздух смешивается с голосами торговцев, а в каждом ряду прячутся истории прошлого и настоящего. Вы побываете в трёх точках, почувствуете душу города и узнаете, как выбирать лучшее из лучшего.
Здесь пряный воздух смешивается с голосами торговцев, а в каждом ряду прячутся истории прошлого и настоящего. Вы побываете в трёх точках, почувствуете душу города и узнаете, как выбирать лучшее из лучшего.
Описание экскурсии
Центральный «Дезертирский рынок»
Здесь — чурчхела, орехи, сыры, мёд, домашнее варенье и другие натуральные продукты грузинских фермеров. Всё высочайшего качества, ведь продавцы делают их для себя, своей семьи — и вас.
Я расскажу, для каких блюд используют разные продукты, и помогу сделать выбор.
Сухой мост — блошиный рынок и выставка-продажа картин художников Грузии
Это особый мир прошлого, который раскроет вам быт и нравы Российской империи и Советского Союза. Вы увидите старые вещи, которые украшали дома наших предков, и сувениры по самым низким ценам в Тбилиси.
Винный подвальчик 17-го века на узкой улочке Старого города
Сомелье познакомит вас с древней технологией приготовления грузинского вина и бесплатно предложит продегустировать несколько сортов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, дегустация вина
- Любые покупки — по желанию
- Если захотите, дополним прогулку кулинарным мастер-классом в гостеприимном грузинском доме — детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ в Грузии: Голодным и без покупок уйти просто невозможно! Чудесный рассказ гида подготовил нас к необычной атмосфере ранка;Ещеузнали много исторических моментов связанных с рыночной торговлей! Чудесно проведённый день с отличнымгидом и красивой женщиной!!!
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Х
Ну просто WOW!!!
Экскурсия началась с личного опыта гида, что и верно.
Очень опытный гид.
На протяжении всего экскурсии было личное отношение. Доступность контента и было очень легкой, очень личной, простой, и с
Экскурсия началась с личного опыта гида, что и верно.
Очень опытный гид.
На протяжении всего экскурсии было личное отношение. Доступность контента и было очень легкой, очень личной, простой, и с
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Мы немного не справились с нашими ощущениями от местного рынка продуктов - попросили Лику сократить наше там пребывание. Это совсем не Рига с красивыми рядами фруктов, овощей, локациями для лучших
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Очень благодарны Лике за яркую экскурсию по рынкам Тбилиси. Мы в изобилии встретили грузинское добродушие и желание пообщаться. Нам довелось отведать (и даже приобрести) сыры домашнего приготовления и разнообразные соусы,
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Это была наша вторая экскурсия с Ликой, утром она забрала нас из отеля и под интересную беседу поехали по маршруту. Сперва посетили продуктовый рынок. Типичное постсоветское заведение этого типа, но
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Здравствуйте.
22 сентября я и моя дочь (6 лет) посетили экскурсию Лики "По рынкам Тбилиси" Сначала я наивно думала, что 4 часа это несколько многовато для посещения рынка)) Оказывается, все рассчитано
22 сентября я и моя дочь (6 лет) посетили экскурсию Лики "По рынкам Тбилиси" Сначала я наивно думала, что 4 часа это несколько многовато для посещения рынка)) Оказывается, все рассчитано
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