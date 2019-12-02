21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. По рынкам Тбилиси

Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города

Лика
Задать вопрос
Лика – представитель гидов
Каждый тбилисский рынок — это отдельное государство со своими правилами, законами и запахами.

Предлагаю окунуться в шумную жизнь главных торговых точек Тбилиси, где вы сможете увидеть особый колорит и душу этих мест.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии21 отзыв
5
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси

Программа

  • Продуктовый рынок Мы посетим центральный “Дезертирский рынок”. Здесь у вас будет возможность приобрести натуральные грузинские продукты у настоящих фермеров и крестьян: чурчхела, орехи, сухофрукты, сыры, специи, мед, домашнее варенье и др. Каждый житель Тбилиси знает, что продукты “с рынка” лучше, чем в супермаркете, так как каждый продавец, торгующий здесь, делает эти продукты для себя и своей семьи. Я помогу вам определиться с выбором товара, расскажу, что и для чего используется, и поделюсь рецептами грузинских блюд.
  • “Сухой мост” Здесь располагается выставка-продажа картин художников Грузии и “Блошиный рынок”. Это особый мир прошлого, который раскроет вам быт и нрав Российской Империи и Советского Союза. У вас будет возможность увидеть и приобрести старые вещи, которые украшали квартиры и дома наших предков. А также вы сможете приобрести сувениры по самым низким ценам в Тбилиси.
  • Далее мы переместимся на узкую улочку старого города в винный подвальчик 17-го века, где сомелье ознакомит вас с древней технологией приготовления грузинского вина. У вас будет возможность попробовать несколько сортов грузинских вин (дегустация бесплатная) и приобрести их.

По желанию,после нашей прогулки мы можем продолжить знакомиться с Грузией изнутри и пойти в гости к грузинке на мастер-класс грузинских блюд.
Под ее руководством вы сможете приготовить вкуснейшие хинкали и хачапури, а так же отведаете:

  • баклажаны и болгарский перец с грецкими орехами
  • пхали
  • грибы с сулгуни
  • салат из огурцов и помидоров, заправленный ароматным домашним маслом
  • сырная тарелка
  • тарелка грузинских сладостей
  • вино
  • чача
  • лимонад
    И, конечно, хозяйка-повар с радостью поделится рецептами всех этих блюд. Можно согласовать блюда, при желании добавить другие или заказать праздничный десерт, если у вас особенная дата. Стоимость стандартного меню, указанного выше, зависит от количества участников.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы. Я заеду за вами на автомобиле к вашей гостинице и после прогулки доставлю обратно.
  • В стоимость не входит мастер-класс и обед в грузинском доме. Стоимость рассчитывается из количества блюд, согласовывайтся при бронировании экскурсии.
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
Напишите мне

21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 декабря 2019
Замечательная индивидуальная экскурсия по рынкам Тбилиси, знакомство с городом по пути и подробные рассказы о продуктах, обычаях и повседневной жизни жителей Тбилиси. Индивидуальный тур даёт возможность не торопиться и как следует всё рассмотреть и конечно попробовать.
Блошиный рынок просто пестрит разнообразными картинами местных художников.
Экскурсия заканчивается в уютном винном погребке, где хозяин Артур радушно угостит вас вином, расскажет об эксклюзивных сортах винограда и маленьких винодельнях.
Лика, от души спасибо за проведённое с вами время, это было великолепно!
Pavel
5 ноября 2019
Отличная экскурсия. Необычный формат. Лика отличный рассказчик и гид. Отлично проведенной время в хорошей компании. Обязательно к посещению если хотите поближе познакомиться с грузинскими вкусностями и не только.
3 декабря 2018
Потрясающая экскурсия, я обожаю рынки, а продуктовый рынок Тбилиси - что-то особенное
8 ноября 2018
Самая вкусная экскурсия по Тбилиси. Лика прекрасный рассказчик. Было интересно посмотреть на рынки глазами местного жителя. Много узнали о продуктах и кухне Грузии. И, конечно же, стихи о Тбилиси в исполнении Лики!
24 сентября 2018
Лика - отличный гид! Она очень любит свой город и прекрасно рассказывает не только о рынках, но и о Тбилиси. На дезиртирском (продовольственном) рынке можно все попробовать, без покупок не ушли. Блошинный рынок на сухом мосту -
чего там только нет. Очень интересно прогуляться и приобрести сувениры. Спасибо Лика!
28 июня 2018
Я очень много путешествую и всегда беру индивидуальные экскурсии. Так вот, Лика - один из лучших гидов, которых я когда-нибудь встречала. Бесконечная любовь к своему городу, знание его истории, потаенных уголков сделали для нас экскурсию незабываемой. Ну а веселый и дружелюбный Ликин характер оставляет отличное настроение на весь день!
13 июня 2018
Мы немного не справились с нашими ощущениями от местного рынка продуктов - попросили Лику сократить наше там пребывание. Это совсем не Рига с красивыми рядами фруктов, овощей, локациями для лучших фото и чистыми холодильниками, здесь все предельно просто и самобытно. Орехи, специи, чурчхелла - все доехало без проблем, а вот сыр мы не довезли, несмотря на то, что держали его в холодильнике до самого выезда в аэропорт, поэтому любую молочную продукцию я бы покупать не советовала, возможно, только копченый сыр, но точно не свежий. Зато на рынке старых вещей мы зависли так, что пришлось отменять дегустацию вина))) Ничуть об этом не жалеем, большое спасибо Лике за адекватность и понимание, она легко подстраивается под своих гостей и их просьбы. Советую, думаю, можно заранее обсудить, что именно вам интересно и чуть поменять маршрут под вас конкретно.
Татьяна
4 июня 2018
Добрый вечер всем! Мы провели два чудесных дня на экскурсиях с Ликой. Она интересный рассказчик, много знает, а как она читает стихи.... Даже не думали, что с экскурсии можно вернуться сытыми, напробоваться разных вкусняшек, еще и купить все с собой. Дегустировать вино в погребке 17 века...А "Блошиный рынок" на Сухом мосту, а "картинная галерея" здесь же, а еще прогулка по городу, по ночному городу, сказочному... Мы были на двух экскурсиях:" По рынкам Тбилиси" и "Мерцающий огнями Тбилиси"- рекомендуем! Спасибо, Лика
Юлия
2 апреля 2018
Очень благодарны Лике за яркую экскурсию по рынкам Тбилиси. Мы в изобилии встретили грузинское добродушие и желание пообщаться. Нам довелось отведать (и даже приобрести) сыры домашнего приготовления и разнообразные соусы, орехи, сухофрукты, овощи и фрукты, чурчхелу, пахлаву, ароматную зелень и орехи прямо из мешков... Один из наиболее популярных сувенирных рынков (блошиный рынок) столицы Грузии расположен в Старом городе Тбилиси, где мы увидели раритетные и просто старые предметы (книги, игрушки, магниты, фляги, ножи, посуда, пластинки, ковры, национальные сувениры, авторские картины...). Отдельное спасибо Лике за организацию мастер класса по приготовлению грузинских блюд (теперь мы умеем готовить хачапури, хинкали, курицу и горячие закуски). Спасибо за удовольствие от совместно проведенного времени! Надеемся на будущие встречи в Грузии!
11 января 2018
Это была наша вторая экскурсия с Ликой, утром она забрала нас из отеля и под интересную беседу поехали по маршруту. Сперва посетили продуктовый рынок. Типичное постсоветское заведение этого типа, но с грузинским колоритом! Сначала посмотрели и попробовали различные сыры, потом посетили прилавок со специями и соусами, а закончили сладостями. Все дают пробовать, покупать ничего не требуют, но уйти с пустыми руками невозможно. Отличная возможность прикупить грузинских деликатесов. Следующим пунктом был блошиный рынок у Сухого моста, на мой взгляд, место обязательное для посещения. Рассказывать лень,лучше съездить самим. Скажу только, что без волосатой шапки и бронзовых утюжков 19го века не ушли. Забавный эпизод. Товарищ купивший папаху, сразу же ее и напялил, чем вызвал искренний восторг компании местных, которые расположились там же за столиком в парке и со знанием дела выпивали и закусывали, тут же от них к нам направился делегат и настойчиво предлагал присоединится к их компании и опрокинуть пару стаканчиков вина за дружбу народов. С трудом, но удалось отказаться. Это для лучшего понимания местных нравов. Экскурсию мы объединили с мастер-классом грузинской кухни. Следующим пунктом был дом Тины, которая радушно, но непреклонно добилась от нас сносной лепки хинкали и формирования хачапури, помогла все это термически обработать и накормила результатом. Все это по-мимо фантастического стола с закусками и салатами ее приготовления. Очень позитивный и талантливый человек, рекомендую ее мастер-класс всем кто любит готовить. Далее оговоренная программа вроде бы кончилась, но Лика свозила нас попробовать лимонады Лагидзе, еще раз на блошиный рынок за специальным хинкальным устройством и в старый город за настоящими грузинскими праздничными скатертями по наводке Тины, и все это, под непрерывный рассказ о городе и его жителях, получилось как-то само собой. Замечательный день. Спасибо, Лика. Спасибо, Тина.
Ещё 11 отзывов

Лика проводит ещё 5 экскурсий

«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Мцхета — путешествие в прошлоеМцхета — путешествие в прошлоеМцхета — путешествие в прошлое
скидка70%
€50
15 за человека
4 часа
297 отзывов
Легенды и древности святого города в авто-туре
Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины. Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города.
Приготовить хинкали в гостях у грузинкиПриготовить хинкали в гостях у грузинкиПриготовить хинкали в гостях у грузинки
От 144 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
«Каждое грузинское блюдо — это поэма». А.С. Пушкин
Для того, чтобы погрузиться в настоящую грузинскую жизнь, нужно обязательно побывать в гостях у грузинки, приготовить хинкали и хачапури своими руками, познакомиться с рецептами грузинских блюд и, конечно, отведать их в домашней уютной обстановке!
Мерцающий огнями ТбилисиМерцающий огнями ТбилисиМерцающий огнями Тбилиси
От 75 за экскурсию
3 часа
83 отзыва
Плениться атмосферой вечернего города на авто-пешеходной экскурсии по самым чарующим местам
Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси — это удивительная возможность увидеть не только основные достопримечательности, но и те уголки города, которые не входят в стандартные пешие маршруты. И конечно, насладиться столицей в особенном освещении, когда все сверкает!
Узнать Тбилиси за один деньУзнать Тбилиси за один деньУзнать Тбилиси за один день
От 75 за экскурсию
4.5 часов
21 отзыв
Увидеть город таким, какой он есть
С первых минут пребывания в Тбилиси вас захватит неповторимая атмосфера этого удивительного города, и даже если вы здесь уже бывали, я помогу вам открыть в нём много нового. Истории его визитных карточек и местные легенды, судьбы знаменитых тбилисцев, благодаря которым рос и расцветал город, яркий колорит и многовековые традиции виноделия — всё это ждёт вас на моей экскурсии, после которой обязательно захочется возвращаться сюда снова.

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике