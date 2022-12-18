21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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По рынкам Тбилиси

Окунуться в шумную жизнь колоритной грузинской торговли
Каждый тбилисский рынок — это отдельное государство со своими законами, ароматами и характерами.

Здесь пряный воздух смешивается с голосами торговцев, а в каждом ряду прячутся истории прошлого и настоящего. Вы побываете в трёх точках, почувствуете душу города и узнаете, как выбирать лучшее из лучшего.
5
25 отзывов
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси
По рынкам Тбилиси

Описание экскурсии

Центральный «Дезертирский рынок»

Здесь — чурчхела, орехи, сыры, мёд, домашнее варенье и другие натуральные продукты грузинских фермеров. Всё высочайшего качества, ведь продавцы делают их для себя, своей семьи — и вас.

Я расскажу, для каких блюд используют разные продукты, и помогу сделать выбор.

Сухой мост — блошиный рынок и выставка-продажа картин художников Грузии

Это особый мир прошлого, который раскроет вам быт и нравы Российской империи и Советского Союза. Вы увидите старые вещи, которые украшали дома наших предков, и сувениры по самым низким ценам в Тбилиси.

Винный подвальчик 17-го века на узкой улочке Старого города

Сомелье познакомит вас с древней технологией приготовления грузинского вина и бесплатно предложит продегустировать несколько сортов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, дегустация вина
  • Любые покупки — по желанию
  • Если захотите, дополним прогулку кулинарным мастер-классом в гостеприимном грузинском доме — детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
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Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа. Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни. Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий. Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ в Грузии: Голодным и без покупок уйти просто невозможно! Чудесный рассказ гида подготовил нас к необычной атмосфере ранка;Ещеузнали много исторических моментов связанных с рыночной торговлей! Чудесно проведённый день с отличнымгидом и красивой женщиной!!!
Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная
Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная
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Х
Ну просто WOW!!!
Экскурсия началась с личного опыта гида, что и верно.
Очень опытный гид.
На протяжении всего экскурсии было личное отношение. Доступность контента и было очень легкой, очень личной, простой, и с
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юмором.
Дали нам время самим и не перегрузили контент.
Она позволила нам почувствовать город и местную культуру через свой тур.
По своей работе я директор отдела туризма, в моем подчинении более 40 гидов, могу подтвердить, что наш гид был превосходным.
Знания гида отличные, отношение потрясающее, атмосфера, которая создается во время тура, отличная. Если есть возможность, я бы взял ее на работу к себе:)

Лика, спасибо большое!!!

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Анна
Мы немного не справились с нашими ощущениями от местного рынка продуктов - попросили Лику сократить наше там пребывание. Это совсем не Рига с красивыми рядами фруктов, овощей, локациями для лучших
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фото и чистыми холодильниками, здесь все предельно просто и самобытно. Орехи, специи, чурчхелла - все доехало без проблем, а вот сыр мы не довезли, несмотря на то, что держали его в холодильнике до самого выезда в аэропорт, поэтому любую молочную продукцию я бы покупать не советовала, возможно, только копченый сыр, но точно не свежий. Зато на рынке старых вещей мы зависли так, что пришлось отменять дегустацию вина))) Ничуть об этом не жалеем, большое спасибо Лике за адекватность и понимание, она легко подстраивается под своих гостей и их просьбы. Советую, думаю, можно заранее обсудить, что именно вам интересно и чуть поменять маршрут под вас конкретно.

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Юлия
Очень благодарны Лике за яркую экскурсию по рынкам Тбилиси. Мы в изобилии встретили грузинское добродушие и желание пообщаться. Нам довелось отведать (и даже приобрести) сыры домашнего приготовления и разнообразные соусы,
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орехи, сухофрукты, овощи и фрукты, чурчхелу, пахлаву, ароматную зелень и орехи прямо из мешков… Один из наиболее популярных сувенирных рынков (блошиный рынок) столицы Грузии расположен в Старом городе Тбилиси, где мы увидели раритетные и просто старые предметы (книги, игрушки, магниты, фляги, ножи, посуда, пластинки, ковры, национальные сувениры, авторские картины…). Отдельное спасибо Лике за организацию мастер класса по приготовлению грузинских блюд (теперь мы умеем готовить хачапури, хинкали, курицу и горячие закуски). Спасибо за удовольствие от совместно проведенного времени! Надеемся на будущие встречи в Грузии!

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Николай
Это была наша вторая экскурсия с Ликой, утром она забрала нас из отеля и под интересную беседу поехали по маршруту. Сперва посетили продуктовый рынок. Типичное постсоветское заведение этого типа, но
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с грузинским колоритом! Сначала посмотрели и попробовали различные сыры, потом посетили прилавок со специями и соусами, а закончили сладостями. Все дают пробовать, покупать ничего не требуют, но уйти с пустыми руками невозможно. Отличная возможность прикупить грузинских деликатесов. Следующим пунктом был блошиный рынок у Сухого моста, на мой взгляд, место обязательное для посещения. Рассказывать лень,лучше съездить самим. Скажу только, что без волосатой шапки и бронзовых утюжков 19го века не ушли. Забавный эпизод. Товарищ купивший папаху, сразу же ее и напялил, чем вызвал искренний восторг компании местных, которые расположились там же за столиком в парке и со знанием дела выпивали и закусывали, тут же от них к нам направился делегат и настойчиво предлагал присоединится к их компании и опрокинуть пару стаканчиков вина за дружбу народов. С трудом, но удалось отказаться. Это для лучшего понимания местных нравов. Экскурсию мы объединили с мастер-классом грузинской кухни. Следующим пунктом был дом Тины, которая радушно, но непреклонно добилась от нас сносной лепки хинкали и формирования хачапури, помогла все это термически обработать и накормила результатом. Все это по-мимо фантастического стола с закусками и салатами ее приготовления. Очень позитивный и талантливый человек, рекомендую ее мастер-класс всем кто любит готовить. Далее оговоренная программа вроде бы кончилась, но Лика свозила нас попробовать лимонады Лагидзе, еще раз на блошиный рынок за специальным хинкальным устройством и в старый город за настоящими грузинскими праздничными скатертями по наводке Тины, и все это, под непрерывный рассказ о городе и его жителях, получилось как-то само собой. Замечательный день. Спасибо, Лика. Спасибо, Тина.

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Екатерина
Здравствуйте.
22 сентября я и моя дочь (6 лет) посетили экскурсию Лики "По рынкам Тбилиси" Сначала я наивно думала, что 4 часа это несколько многовато для посещения рынка)) Оказывается, все рассчитано
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как надо. Мы облазили весь Дезертирский рынок, узнали, как называются продукты, что там представлены, как и где они производятся, для чего используются, как их правильно выбирать и хранить, как они связаны с историей Грузии. Масса информации! Научились выбирать, научились отделять местное от импортного. Очень интересно. Выбрали также хорошее вино, приготовленное по традиционной технологии. А по Сухому мосту вообще можно ходить целый день) Лика, спасибо за экскурсию, мне кажется, мы стали лучше понимать Грузию)

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