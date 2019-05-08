5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Время пролетит за разговорами

Каждое здание в Тбилиси имеет свою историю — я покажу самые популярные и расскажу о них. Вы узнаете, что позаимствовали грузины у персов, что — у татар, а что почерпнули у турок. Мы поговорим о религии, философии и искусстве. Вас ждет множество легенд: о Грузии, о нашем городе, царе Мириане, Сурамской башне, виноградной лозе — и многие другие. Я расскажу о грузинском художнике Нико Пиросмани и его картинах, о старой традиции свах, о тифлисских профессиях, которых уже нет, и открою рецепты знаменитых грузинских блюд.

Must-see места и не только

Мы поднимемся на главную крепость Грузии и полюбуемся городом со смотровой площадки. Вы услышите хроники этой цитадели, узнаете, почему взорвался храм внутри крепости. Седая старина ждет вас в церкви Анчисхати 6-го века. Мы посмотрим легендарные серные бани — по обычаю, каждый путешественник после дальней дороги должен был смыть здесь с себя усталость. И навестим сказочный Театр марионеток: на его башне ангелок с золотыми крыльями бьёт в колокол каждый час.

Погреб, куда не ступала нога туриста

А в конце экскурсии мы обязательно заглянем в грузинский винный погреб 17-го века, о котором знают немногие. Говорят, раньше он был частью потайных путей к крепости Нарикала, а еще здесь когда-то прятался молодой Сталин. Сегодня это прекрасно обустроенный погреб, где вы сможете продегустировать лучшие сорта вин и, по желанию, приобрести несколько бутылочек для себя или в подарок.