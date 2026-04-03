5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Н Надежда Экскурсия очень понравилась. Наш Гид Лаша тактичный, доброжелательный, любящий свою страну и город. Хорошо знающий историю. Легко и интересно ведёт рассказ. Готов подстроиться под туристов. Очень благодарны! Спасибо большое! Будем в Грузии обязательно выберем нашего гида Дашу и продолжим знакомиться со страной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга читать дальше уменьшить -не передать словами! 4 с лишним часа на жаре почти 40 градусов пролетели настолько незаметно и легко за интересными рассказами о городе. Невероятно эрудированный гид, влюбленный в свой город и страну, и умеющий передать эту любовь другим. Теперь влюблены и мы.

А еще Лаша угостил нас местными деликатесами собственного производства!



Спасибо огромнейшее!

Рекомендуем от всей души!

И обязательно вернемся еще. Спасибо нашему дорогому другу Лаше за невероятный день в Тбилиси! Мы здесь не первый раз, но Лаше удалось показать его под другим углом! Столько интересного и красивого: Тайные проходы, места +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Экскурсию провёл гид Леван (самый лучший гид в Грузии!) Наша прогулка пролетела незаметно и очень весело! Без Левана мы бы не прошлись по этим прекрасным дворикам и потайным улочкам и не заглянули бы в парадные. Нас угостили настоящим грузинским хлебом и чачей! Душевные разговоры, интересные исторические факты и легенды. Рекомендую к посещению, чтобы ещё больше влюбиться в Тбилиси ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Здравствуйте! Прекрасная экскурсия, замечательный гид Леван, не только рассказал много интересного о прекрасном Тифлисе, но и невероятно точно поймал настроение и чувство юмора нашей группы, спасибо огромное, что влюбили нас в Тбилиси еще больше! 🤗 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Инга Очень приятная и спокойная экскурсия с гидом Леваном увлекла нас доброжелательной атмосферой и интересными фактами о древней истории Тбилиси. Посмотрели улочки центра, куда сами бы не забрели, попробовали местного вина. Очень рекомендую для первого знакомства с городом. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет