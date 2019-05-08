5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Колоритный Тбилиси с привкусом вина

Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине

Роман
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Роман – представитель гидов
Многогранный Тбилиси предоставляет каждому путешественнику большой выбор — из-за чего вернуться сюда вновь.

Самобытная архитектура и оригинальные балкончики, радушие местных жителей, уют старых улиц, кухня и вино — а может, всё вместе.

На моей экскурсии вы заглянете в самую старую церковь города, увидите четыре моста из разных эпох, полюбуетесь панорамой города у стен крепости Нарикала и послушаете, как бьет в колокол ангел.

Узнаете множество легенд и историй, поймете, как проходит грузинское застолье и какие «должности» существуют за нашим столом — и влюбитесь в Тбилиси сильно и надолго.
От 55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча У метро Площадь свободы
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина

Что вас ожидает

Время пролетит за разговорами
Каждое здание в Тбилиси имеет свою историю — я покажу самые популярные и расскажу о них. Вы узнаете, что позаимствовали грузины у персов, что — у татар, а что почерпнули у турок. Мы поговорим о религии, философии и искусстве. Вас ждет множество легенд: о Грузии, о нашем городе, царе Мириане, Сурамской башне, виноградной лозе — и многие другие. Я расскажу о грузинском художнике Нико Пиросмани и его картинах, о старой традиции свах, о тифлисских профессиях, которых уже нет, и открою рецепты знаменитых грузинских блюд.

Must-see места и не только
Мы поднимемся на главную крепость Грузии и полюбуемся городом со смотровой площадки. Вы услышите хроники этой цитадели, узнаете, почему взорвался храм внутри крепости. Седая старина ждет вас в церкви Анчисхати 6-го века. Мы посмотрим легендарные серные бани — по обычаю, каждый путешественник после дальней дороги должен был смыть здесь с себя усталость. И навестим сказочный Театр марионеток: на его башне ангелок с золотыми крыльями бьёт в колокол каждый час.

Погреб, куда не ступала нога туриста
А в конце экскурсии мы обязательно заглянем в грузинский винный погреб 17-го века, о котором знают немногие. Говорят, раньше он был частью потайных путей к крепости Нарикала, а еще здесь когда-то прятался молодой Сталин. Сегодня это прекрасно обустроенный погреб, где вы сможете продегустировать лучшие сорта вин и, по желанию, приобрести несколько бутылочек для себя или в подарок.

Организационные детали

  • Дегустация вина оплачивается отдельно и стоит 20 лари на человека. Другие расходы не предвидятся.
  • Место встречи подбирается с учетом вашего удобства — например, там, где вы остановились в городе.
  • Мы можем начать экскурсию практически в любое время дня — с 8 до 20 часов.
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Колоритный Тбилиси с привкусом вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У метро Площадь свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 мая 2019
Очень понравилась экскурсия Романа. Я увидела основные достопримечательности Тбилиси, познакомилась с его историей, ощутила настроение и вкус этого замечательного города. Рома приятный собеседник, интересный рассказчик и гостеприимный житель грузинской столицы. Большое спасибо Роману за прекрасную прогулку по Тбилиси!
6 мая 2019
Роману большое спасибо за экскурсию по Тбилиси!
Отдельное спасибо , среди прочего, за новые знания : как связаны Тбилисские балконы , ковры и кошки !
Всем рекомендуем.
29 марта 2019
Кто любит пешие экскурсии рекомендую. Интересно, все по делу, увидели все что хотели.
17 марта 2019
Роман прекрасный рассказчик. Очень увелкательно было послушать о тех местах,где мы побывали. Огорчило лишь то, что программа не соответствовала заявленой-ни крепости Нарикало, ни дегустации вин мы так и не увидели.
30 января 2019
Истинно колоритный Тбилиси! Очень понравилась экскурсия! Места, что мы посетили, рассказ Ромы о них, все было чудесно! Полученные эмоции останутся надолго! Спасибо!

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