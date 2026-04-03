5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы заглянете в самую старую церковь города, увидите четыре моста из разных эпох, полюбуетесь панорамой Тбилиси у стен крепости Нарикала и послушаете, как бьёт в колокол ангел.
Поймёте, как проходит грузинское застолье и какие «должности» существуют за нашим столом — и влюбитесь в Тбилиси сильно и надолго.
Поймёте, как проходит грузинское застолье и какие «должности» существуют за нашим столом — и влюбитесь в Тбилиси сильно и надолго.
Описание экскурсии
- Прогулка по старому городу: узнаете, что грузины переняли у персов, татар и турок, поговорите о религии, философии и искусстве.
- Крепость Нарикала и панорама Тбилиси: услышите хроники цитадели и историю храма, который взорвался внутри крепости.
- Церковь Анчисхати 6 века и легендарные серные бани — седая старина и традиционное место отдыха путешественников.
- Театр марионеток с башней, где ангел с золотыми крыльями бьёт в колокол каждый час.
- Винный погреб 17 века, о котором знают немногие. Говорят, раньше он был частью потайных путей к крепости Нарикала, а ещё в нём прятался молодой Сталин. Вы сможете продегустировать лучшие сорта вин и, по желанию, приобрести несколько бутылочек для себя или в подарок.
А ещё вы услышите:
- легенды о Грузии и Тбилиси, царе Мириане, Сурамской башне и виноградной лозе.
- о грузинском художнике Нико Пиросмани и его картинах.
- старой традиции свах и тифлисских профессиях, которых уже нет.
Организационные детали
- Дегустация вина оплачивается отдельно — 20 лари на чел.
- Место встречи подбирается с учётом вашего удобства — например, там, где вы остановились в городе.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1626 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия очень понравилась. Наш Гид Лаша тактичный, доброжелательный, любящий свою страну и город. Хорошо знающий историю. Легко и интересно ведёт рассказ. Готов подстроиться под туристов. Очень благодарны! Спасибо большое! Будем в Грузии обязательно выберем нашего гида Дашу и продолжим знакомиться со страной.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо нашему дорогому другу Лаше за невероятный день в Тбилиси! Мы здесь не первый раз, но Лаше удалось показать его под другим углом! Столько интересного и красивого: Тайные проходы, места
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсию провёл гид Леван (самый лучший гид в Грузии!) Наша прогулка пролетела незаметно и очень весело! Без Левана мы бы не прошлись по этим прекрасным дворикам и потайным улочкам и не заглянули бы в парадные. Нас угостили настоящим грузинским хлебом и чачей! Душевные разговоры, интересные исторические факты и легенды. Рекомендую к посещению, чтобы ещё больше влюбиться в Тбилиси ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Здравствуйте! Прекрасная экскурсия, замечательный гид Леван, не только рассказал много интересного о прекрасном Тифлисе, но и невероятно точно поймал настроение и чувство юмора нашей группы, спасибо огромное, что влюбили нас в Тбилиси еще больше! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень приятная и спокойная экскурсия с гидом Леваном увлекла нас доброжелательной атмосферой и интересными фактами о древней истории Тбилиси. Посмотрели улочки центра, куда сами бы не забрели, попробовали местного вина. Очень рекомендую для первого знакомства с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо гиду Лашо, дальше в Грузии снова с ним
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Колоритный Тбилиси с ароматом вина»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСердце Тбилиси: старинные улочки и вкус вина
Увидеть знаменитые серные бани, сказочную башню и стеклянный мост
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
-
9%
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€20
€22 за человека
Индивидуальная
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
От перевала Гомбори до винных погребов Цинандали - из Тбилиси
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €268 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Откройте для себя грузинское виноделие в аутентичном погребе. Дегустация 9 вин и чачи с рассказами о древних традициях и уникальных вкусах
Начало: На улице Коте Абхази
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
€17 за человека
от €65 за группу