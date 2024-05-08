В этой программе мы предлагаем вам увидеть всю красоту Кахетии за день! Вы откроете этот живописный, исторический и благословенный край: посетите древние места, прогуляетесь по очаровательным улочкам, продегустируете вино в усадьбе князя Чавчавадзе, полюбуетесь Алазанской долиной с разных точек. И конечно, мы обещаем интересные рассказы о прошлом и о культуре нашей Грузии.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь из Тбилиси пройдёт через перевал Гомбори с потрясающими видами за окном. По дороге гид расскажет об истории Кахетии, особенностях грузинского виноделия и традициях кахетинцев.

Телави: Мимино и вино. В столице региона вы вспомните персонажа из легендарного фильма, продегустируете вино из винного погреба Сехниашвили 19 века, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II.

Цинандали — усадьба князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова. В залах имения вы рассмотрите вещи, принадлежавшие семье Чавчавадзе, Лермонтову и Грибоедову. Затем продегустируете 4 вида вина из семейного винного погреба, в том числе известный сорт Цинандали.

Грузия + Италия = городок Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Сделать чурчхелу! На обратном пути заедем к местному фермеру: под его руководством вы поучаствуете в приготовлении грузинского «сникерса»; попробуете разные виды чурчхелы, пастилу и другие сладости.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали