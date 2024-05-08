Золотое кольцо Кахетии

Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
В этой программе мы предлагаем вам увидеть всю красоту Кахетии за день! Вы откроете этот живописный, исторический и благословенный край: посетите древние места, прогуляетесь по очаровательным улочкам, продегустируете вино в усадьбе князя Чавчавадзе, полюбуетесь Алазанской долиной с разных точек. И конечно, мы обещаем интересные рассказы о прошлом и о культуре нашей Грузии.
4.57
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Золотое кольцо Кахетии
Золотое кольцо Кахетии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:10

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь из Тбилиси пройдёт через перевал Гомбори с потрясающими видами за окном. По дороге гид расскажет об истории Кахетии, особенностях грузинского виноделия и традициях кахетинцев.

Телави: Мимино и вино. В столице региона вы вспомните персонажа из легендарного фильма, продегустируете вино из винного погреба Сехниашвили 19 века, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II.

Цинандали — усадьба князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова. В залах имения вы рассмотрите вещи, принадлежавшие семье Чавчавадзе, Лермонтову и Грибоедову. Затем продегустируете 4 вида вина из семейного винного погреба, в том числе известный сорт Цинандали.

Грузия + Италия = городок Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Сделать чурчхелу! На обратном пути заедем к местному фермеру: под его руководством вы поучаствуете в приготовлении грузинского «сникерса»; попробуете разные виды чурчхелы, пастилу и другие сладости.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек — микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Цинандали — 35 лари с человека, включает дегустацию 4 видов вина

ежедневно в 09:10

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы (центр Тбилиси)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:10
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия
8 мая 2024
Владимиру огромное спасибо за экскурсию в Кахетию: мы очень довольны! День прошел очень насыщенно, много локаций, много информации и прекрасная Кахетия!
На обратной дороге Владимир интересно рассказывал о грузинских обычаях,после чего больше понимаешь характер народа.
Грузии - процветания!
Оксана
23 апр 2024
Никого не хочу обидеть, но предпочитаю честно передавать свои впечатления.
Объехать Золотое кольцо Кахетии за один раз просто невозможно и не имеет смысла, ибо все галопом по Европам. Но даже не
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в этом дело, а в том что если взять все время экскурсии- 10 часов и выделить время на дорогу, дегустации, коих не мало за один раз (чурчхела, вино (2 дегустации), выпечка хлеба, сыры) время на обед и саму информационную часть экскурсии, то на последнюю вы потратите всего 1-1,5 часа,. Что крайне мало для изучения и знакомства с регионом (объективно). По факту это больше похоже на гастрономический тур для тех, кто только приехал в Грузии, нежели знакомство с историей (ее крайне мало в повествовательной части, не смотря на то, что гид, уверена, знает гораздо больше информации и в целом вызывает приятные впечатления).
ну так уж сложилось, что на тот момент мы сдали арендованную машину и решили взять готовый тур. Это был эксперимент и для нас как для людей, любящих получать информацию и вдумчиво проникнуться историей, внимательно наблюдать и неспешно гулять, данный формат совершенно не подошел. Даже не из-за того, что был полный автобус и очень длинная дорога, а в целом все очень минимально сжато. А поскольку мы уже 2 недели были в Грузии, то изучили и кухню, и вина, и местные деликатесы, то большая часть экскурсии для нас была, увы неинформативна (цены завышены на все в 2 раза, если сравнить с рынком, где и выбора больше и цены ниже). Опять же, для тех, кто только пару дней в Грузии и не успел сориентироваться будут "норм", только за чурчхелу вы заплатите на 1,5-2,5 лари, а все 4-5, как и за сыры, вино и все остальное*).
Моя рекомендация туристам- либо брать машину в прокат, либо брать экскурсию с не таким большим количеством "мероприятий" за один раз. Если вы только не любители выпить, поесть и на этом все. Гастрономический тур тоже имеет место быть, но тогда его и назвать стоит именно так, т. к. именно этого в этом туре больше всего). Всем приятных впечатлений и хороших поездок.

Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв, он помогает нам стать лучше. Я рад, что вам понравился наш гид. Что касается маршрута,
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то мы везде ограничены во времени, потому что это групповой тур, и конечно с небольшой группой время намного больше, но и цена на тур разная, изследовать Кахетию занимает 4-5 дней, и мы стараемся показать нашим гостям как можно больше в кратчайшие сроки. Желаю вам счастливых путешествий в будущем. С уважением, Владимир.

П
22 апр 2024
Лана провела экскурсию интересно и профессионально
Яна
7 мар 2024
Большое спасибо за такой прекрасный день. Экскурсия прошла великолепно, поэтому отдельное спасибо нашему гиду Лане и водителю Гурами, которые сделали все, чтобы этот день запомнился надолго в нашей жизни. Мне
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понравилось все, включая музей Цинанды и город Сигнахи. Мы продегустировали несколько видов вкуснейшего вина и познакомились с культурой виноделия. Я рекомендую этот тур всем и, конечно же, желаю вам удачи, вы лучшие!!! ❤️❤️❤️

Большое спасибо за такой прекрасный день. Экскурсия прошла великолепно, поэтому отдельное спасибо нашему гиду Лане иБольшое спасибо за такой прекрасный день. Экскурсия прошла великолепно, поэтому отдельное спасибо нашему гиду Лане иБольшое спасибо за такой прекрасный день. Экскурсия прошла великолепно, поэтому отдельное спасибо нашему гиду Лане иБольшое спасибо за такой прекрасный день. Экскурсия прошла великолепно, поэтому отдельное спасибо нашему гиду Лане иБольшое спасибо за такой прекрасный день. Экскурсия прошла великолепно, поэтому отдельное спасибо нашему гиду Лане и
Н
13 фев 2024
Огромное спасибо за восхитительный экскурсионный день в Кахетии! Море впечатлений,положительных эмоций и благодарность Владимиру и Роланду!
Пуслан
8 фев 2024
Это было незабываемое путешествие!!! Есть туры, а есть дни счастья, то, что я испытала сегодня, было счастьем 🥳🥳🥳 Я увидел незабываемую природу, попробовал восхитительные вина, посетил крепость и церковь 4
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века, могилу Святой Нино и дворец Цинандли. Все это вместе в местной и дружелюбной обстановке, благодаря нашему гиду Рузане, стало незабываемым днем. Большое спасибо за сегодняшний день, обязательно порекомендую всем своим друзьям.

Это было незабываемое путешествие!!! Есть туры, а есть дни счастья, то, что я испытала сегодня, былоЭто было незабываемое путешествие!!! Есть туры, а есть дни счастья, то, что я испытала сегодня, былоЭто было незабываемое путешествие!!! Есть туры, а есть дни счастья, то, что я испытала сегодня, было
Даша
8 фев 2024
Это будет незабываемый день в моей истории путешествий. Гид Рузана уникальна, она знает все о Грузии и Кахетии в частности. Мы посетили крепость Уджарма, увидели Телави и попробовали вкуснейшее грузинское
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вино, затем посетили дворец в Цинандали и попробовали вино, приготовленное по европейским стандартам. Дворец произвел на меня большое впечатление, я увидела первое пианино в Грузии и рояль, который Александр Чавчавадзе и Александр Грибоедов подарили Нино Чавчавадзе. Увидели город Сигнаги и прекрасные виды на Алазненскую долину, и самое главное Монастырь Бодбе, который произвел на меня большое впечатление. Рузана очень веселый гид, поэтому я очень благодарен её за то, что она сделала наш день прекрасным. Спасибо организаторам за то, что подарили нам незабываемые эмоции ❤️❤️❤️

Это будет незабываемый день в моей истории путешествий. Гид Рузана уникальна, она знает все о ГрузииЭто будет незабываемый день в моей истории путешествий. Гид Рузана уникальна, она знает все о Грузии

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