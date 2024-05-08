Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь из Тбилиси пройдёт через перевал Гомбори с потрясающими видами за окном. По дороге гид расскажет об истории Кахетии, особенностях грузинского виноделия и традициях кахетинцев.
Телави: Мимино и вино. В столице региона вы вспомните персонажа из легендарного фильма, продегустируете вино из винного погреба Сехниашвили 19 века, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II.
Цинандали — усадьба князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова. В залах имения вы рассмотрите вещи, принадлежавшие семье Чавчавадзе, Лермонтову и Грибоедову. Затем продегустируете 4 вида вина из семейного винного погреба, в том числе известный сорт Цинандали.
Грузия + Италия = городок Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.
Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.
Сделать чурчхелу! На обратном пути заедем к местному фермеру: под его руководством вы поучаствуете в приготовлении грузинского «сникерса»; попробуете разные виды чурчхелы, пастилу и другие сладости.
А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек — микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды
- Дополнительно оплачивается входной билет в Цинандали — 35 лари с человека, включает дегустацию 4 видов вина
ежедневно в 09:10
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
На обратной дороге Владимир интересно рассказывал о грузинских обычаях,после чего больше понимаешь характер народа.
Грузии - процветания!
Объехать Золотое кольцо Кахетии за один раз просто невозможно и не имеет смысла, ибо все галопом по Европам. Но даже не