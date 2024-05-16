Выставки Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Тбилиси, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
«Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
150 за всё до 3 чел.
По рынкам Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
«Сухой мост Здесь располагается выставка-продажа картин художников Грузии и «Блошиный рынок»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от 140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Очень хорошая получилась экскурсия, рекомендуем как её саму, так и гида.
  • А
    Арина
    24 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо! Было ну очень сильно хорошо! Давид отличный экскурсовод
  • Д
    ДМИТРИЙ
    12 сентября 2023
    Адреса любви в Тбилиси
    Одна из лучших и запоминающихся экскурсий, на которых мы побывали за последние шесть лет в разных странах, благодаря Трипстеру. До
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    её выбора, я конечно почитал отзывы, рейтинги, кто-то писал, что экскурсия хорошая, но не для первого знакомства с городом. . ну не знаю, может нам повезло, я понимал, что мы второй раз в Тбилиси, и для нас неисследованным как раз был проспект Руставели с прилегающими улочками, возможно самый красивый богатый и знаменитый своими романтическими историями район. . Нам также повезло с экскурсоводом. . Маико, или на русский манер Майя, очаровательная женщина, сама лично автор этой экскурсии встретила нас в гостинице, мы жили в конце проспекта Руставели, и сразу же, буквально пятью-шестью первыми предложениями, будто загипнотизировав, перенесла нас на 200 лет назад в романтическую эпоху начала 19 века. . В результате мы узнали много фактов о строительстве этой части города, дворцов, театров, особняков. . и легенд о переплетениях судеб знаменитых людей того времени, которых мы помним до сих пор, об их любви и отношениях. . и даже не заметили, что два часа мы шли по проспекту Шота Руставели, а ведь он всего полтора километра в длину. . Отдельного комплимента требует изучение района Сололаки, улицы Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Чавчавадзе говорят казалось бы сами за себя, в каком русском городе в их честь не назвали улиц. . но именно в Тбилиси, так уж случилось в истории, они реально ходили там пешком, влюблялись, любили, страдали, писали свои вечноживущие стихи. . и мы вместе с Маико тоже прошли по этим колоритным улочкам, иногда заходя в классические тифлисские дворики и даже подъезды некоторых особняков, в которых ещё каким-то чудом уцелели остатки былой красоты той прекрасной эпохи. . Это я только про половину экскурсии вскользь рассказал. . дальше вам пусть рассказывает её автор! Рекомендую эту чудесную прогулку по центру Тбилиси всем кому интересна история, архитектура, поэзия и конечно же энология! И просто романтика, красота и любовь! Любите и будьте любимыми!! Майя, спасибо вам! 🙏

    Одна из лучших и запоминающихся экскурсий, на которых мы побывали за последние шесть лет в разных
  • Т
    Татьяна
    18 декабря 2022
    По рынкам Тбилиси
    Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ
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    в Грузии: Голодным и без покупок уйти просто невозможно! Чудесный рассказ гида подготовил нас к необычной атмосфере ранка;Ещеузнали много исторических моментов связанных с рыночной торговлей! Чудесно проведённый день с отличнымгидом и красивой женщиной!!!

    Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельнаяСегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2022
    По рынкам Тбилиси
    Лика очень хороший экскурсовод, много знает о Тбилиси и о Грузии в целом. Она с большой любовью рассказала о своём
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    городе и показала нам его со всех сторон. Благодаря ей мы побывали в самых разных районах города и увидели то, что удаётся увидеть не всем туристам. А как она читает стихи! У нас осталось немного времени, но Лика всё равно нас не покинула, а показала ещё пару чудеснейших мест, которые в экскурсии заявлены не были. За это Вам, Лика, отдельное спасибо!

  • П
    Полина
    8 мая 2022
    По рынкам Тбилиси
    Очень довольны. Будем рекомендовать!!!
  • k
    krasnoshek
    14 августа 2019
    Адреса любви в Тбилиси
    Очень грамотный и приятный в общении гид.
  • A
    Alexei
    9 августа 2019
    Адреса любви в Тбилиси
    Прекрасная экскурсия от очень увлеченного и знающего гида

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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