1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
«Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
«Сухой мост Здесь располагается выставка-продажа картин художников Грузии и «Блошиный рынок»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от €140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 мая 2024Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно
- ННаталья29 апреля 2024Очень хорошая получилась экскурсия, рекомендуем как её саму, так и гида.
- ААрина24 апреля 2024Спасибо! Было ну очень сильно хорошо! Давид отличный экскурсовод
- ДДМИТРИЙ12 сентября 2023Одна из лучших и запоминающихся экскурсий, на которых мы побывали за последние шесть лет в разных странах, благодаря Трипстеру. До
- ТТатьяна18 декабря 2022Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ
- ЛЛюдмила2 ноября 2022Лика очень хороший экскурсовод, много знает о Тбилиси и о Грузии в целом. Она с большой любовью рассказала о своём
- ППолина8 мая 2022Очень довольны. Будем рекомендовать!!!
- kkrasnoshek14 августа 2019Очень грамотный и приятный в общении гид.
- AAlexei9 августа 2019Прекрасная экскурсия от очень увлеченного и знающего гида
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Выставки»
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