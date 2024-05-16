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её выбора, я конечно почитал отзывы, рейтинги, кто-то писал, что экскурсия хорошая, но не для первого знакомства с городом. . ну не знаю, может нам повезло, я понимал, что мы второй раз в Тбилиси, и для нас неисследованным как раз был проспект Руставели с прилегающими улочками, возможно самый красивый богатый и знаменитый своими романтическими историями район. . Нам также повезло с экскурсоводом. . Маико, или на русский манер Майя, очаровательная женщина, сама лично автор этой экскурсии встретила нас в гостинице, мы жили в конце проспекта Руставели, и сразу же, буквально пятью-шестью первыми предложениями, будто загипнотизировав, перенесла нас на 200 лет назад в романтическую эпоху начала 19 века. . В результате мы узнали много фактов о строительстве этой части города, дворцов, театров, особняков. . и легенд о переплетениях судеб знаменитых людей того времени, которых мы помним до сих пор, об их любви и отношениях. . и даже не заметили, что два часа мы шли по проспекту Шота Руставели, а ведь он всего полтора километра в длину. . Отдельного комплимента требует изучение района Сололаки, улицы Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Чавчавадзе говорят казалось бы сами за себя, в каком русском городе в их честь не назвали улиц. . но именно в Тбилиси, так уж случилось в истории, они реально ходили там пешком, влюблялись, любили, страдали, писали свои вечноживущие стихи. . и мы вместе с Маико тоже прошли по этим колоритным улочкам, иногда заходя в классические тифлисские дворики и даже подъезды некоторых особняков, в которых ещё каким-то чудом уцелели остатки былой красоты той прекрасной эпохи. . Это я только про половину экскурсии вскользь рассказал. . дальше вам пусть рассказывает её автор! Рекомендую эту чудесную прогулку по центру Тбилиси всем кому интересна история, архитектура, поэзия и конечно же энология! И просто романтика, красота и любовь! Любите и будьте любимыми!! Майя, спасибо вам! 🙏