1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
44€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор30 мая 2024Айшат интересный и знающий рассказчик. Она провела нас по старому городу и показала много мест, которые трудно найти самим. Маршрут был построен очень логично. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию.
- ААнна28 мая 2024Нам понравилась экскурсия
- IIanina27 мая 2024Замечательная экскурсия, которую искренне рекомендую всем для первого знакомства с Тбилиси! Айшат ввела нас в историю города, помогла почувствовать его
- ААндрей25 мая 2024Айшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретут фактуру и свяжутся с
- ННаталия16 мая 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Карина замечательный гид, очень много нам рассказала о Тбилиси. С ветерком прикольно прокатиться по центру города, да и еще обо всем узнать. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое, Карина!!!
- ММаргарита12 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Несмотря на закрытые музеи из-за праздников, Теймураз смог адаптировать экскурсию и показал нам район Сололаки с его потрясающими особняки, красивыми парадными. Остались очень довольны, время пролетело незаметно
- ННаталья27 октября 2023всем советую экскурсию и экскурсовода Карину! позитивный, любящий своё дело. была очень внимательна и к нам и к нашей общей истории. за что огромное спасибо!
- ВВиктория16 мая 2023Очень интересная экскурсия. Были на экскурсии с ребёнком 13 лет, всем довольны. Олеся интересный и очень приятный собеседник. Прошли по
- ТТатьяна18 декабря 2022Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ
- ВВадим2 декабря 2022Интереснейшая прогулка, Олеся-замечательная рассказчица: очень интересно, интеллигентно, аккуратно и со вкусом, в дружеской атмосфере показала такие места в Тбилиси, которые мы бы сами не увидели. Идеально проработанный маршрут и очень милые улочки «непарадной» части Тбилиси ждут вас! Однозначно рекомендуем всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Блошиный рынок»
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