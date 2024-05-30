Блошиный рынок

Найдено 6 экскурсий в категории «Блошиный рынок» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4440 за человека
Левый берег - другая сторона Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
По рынкам Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 140 за всё до 6 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
75 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Айшат интересный и знающий рассказчик. Она провела нас по старому городу и показала много мест, которые трудно найти самим. Маршрут был построен очень логично. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Нам понравилась экскурсия
  • I
    Ianina
    27 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Замечательная экскурсия, которую искренне рекомендую всем для первого знакомства с Тбилиси! Айшат ввела нас в историю города, помогла почувствовать его
    читать дальше

    неповторимую атмосферу, показав не только эмблематичные места, но и потаенные уголки, куда мы, как туристы, точно бы не попали. Было чувство, что мы гуляли с хорошей знакомой, при этом нельзя не восхититься высоким профессионализмом Айшат: маршрут выверен до минуты, содержание продумано, чтобы перемежать исторические факты с информацией более развлекательного характера и анекдотами из жизни известных людей, слушать хорошо поставленную богатую речь образованного человека - тоже настоящее эстетическое удовольствие. Большое спасибо за чудесную прогулку!

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Айшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретут фактуру и свяжутся с
    читать дальше

    судьбами людей, которые здесь рождались и умирали, жили и праздновали, радовались и плакали. И среди серьезного рассказа о прошлом Тбилиси город улыбнется вам курьезами бытовой жизни.

    Айшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретут
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Карина замечательный гид, очень много нам рассказала о Тбилиси. С ветерком прикольно прокатиться по центру города, да и еще обо всем узнать. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое, Карина!!!
  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Очень понравилась экскурсия. Несмотря на закрытые музеи из-за праздников, Теймураз смог адаптировать экскурсию и показал нам район Сололаки с его потрясающими особняки, красивыми парадными. Остались очень довольны, время пролетело незаметно
  • Н
    Наталья
    27 октября 2023
    На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
    всем советую экскурсию и экскурсовода Карину! позитивный, любящий своё дело. была очень внимательна и к нам и к нашей общей истории. за что огромное спасибо!
  • В
    Виктория
    16 мая 2023
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Очень интересная экскурсия. Были на экскурсии с ребёнком 13 лет, всем довольны. Олеся интересный и очень приятный собеседник. Прошли по
    читать дальше

    новому городу приятными маршрутами, заглянули в уютные дворики, которые сами никогда бы не заметили, узнали много интересного об истории города. Спасибо, рекомендуем)

  • Т
    Татьяна
    18 декабря 2022
    По рынкам Тбилиси
    Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ
    читать дальше

    в Грузии: Голодным и без покупок уйти просто невозможно! Чудесный рассказ гида подготовил нас к необычной атмосфере ранка;Ещеузнали много исторических моментов связанных с рыночной торговлей! Чудесно проведённый день с отличнымгидом и красивой женщиной!!!

    Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельнаяСегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная
  • В
    Вадим
    2 декабря 2022
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Интереснейшая прогулка, Олеся-замечательная рассказчица: очень интересно, интеллигентно, аккуратно и со вкусом, в дружеской атмосфере показала такие места в Тбилиси, которые мы бы сами не увидели. Идеально проработанный маршрут и очень милые улочки «непарадной» части Тбилиси ждут вас! Однозначно рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Блошиный рынок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Старый и верный традициям Тбилиси
  2. На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
  3. Левый берег - другая сторона Тбилиси
  4. Тбилиси: нерассказанные истории
  5. По рынкам Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Блошиный рынок" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 140 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 723 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Блошиный рынок», 723 ⭐ отзыва, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам