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неповторимую атмосферу, показав не только эмблематичные места, но и потаенные уголки, куда мы, как туристы, точно бы не попали. Было чувство, что мы гуляли с хорошей знакомой, при этом нельзя не восхититься высоким профессионализмом Айшат: маршрут выверен до минуты, содержание продумано, чтобы перемежать исторические факты с информацией более развлекательного характера и анекдотами из жизни известных людей, слушать хорошо поставленную богатую речь образованного человека - тоже настоящее эстетическое удовольствие. Большое спасибо за чудесную прогулку!