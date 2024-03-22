5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По рынкам Тбилиси
Начало: По договоренности
«Каждый торгующий на этом рынке, делает эти продукты для себя и своей семьи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
«Каждый житель Тбилиси знает, что продукты «с рынка» лучше, чем в супермаркете, так как каждый продавец, торгующий здесь, делает эти продукты для себя и своей семьи»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
«Мы побываем на одном из самых старых рынков города»
29 авг в 11:30
30 авг в 11:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина22 марта 2024Мы сегодня действительно нашли свой грузинский элемент счастья! Очень рады знакомству с гидом Бакари и Мариной - гостеприимной хозяйкой уникальной
- ООльга21 июля 2023Запрос был на нестандартные интересные места в городе и, благодаря Ольге и Бакари, мы их посетили и остались довольны. Отдельное спасибо радушным хозяевам Ганне и Рафаэлю за гостеприимство и вкусные угощения!
- ББелл8 апреля 20236 апреля заказали экскурсию по рынкам Тбилиси. Огромное спасибо организаторам. Отвечали на все вопросы учитывали все наши пожелания. Гид Георгий
- ТТатьяна18 декабря 2022Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ
- ЛЛюдмила2 ноября 2022Лика очень хороший экскурсовод, много знает о Тбилиси и о Грузии в целом. Она с большой любовью рассказала о своём
- ППолина8 мая 2022Очень довольны. Будем рекомендовать!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 180. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Рынки», 33 ⭐ отзыва, цены от $65. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь