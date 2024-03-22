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городе и показала нам его со всех сторон. Благодаря ей мы побывали в самых разных районах города и увидели то, что удаётся увидеть не всем туристам. А как она читает стихи! У нас осталось немного времени, но Лика всё равно нас не покинула, а показала ещё пару чудеснейших мест, которые в экскурсии заявлены не были. За это Вам, Лика, отдельное спасибо!