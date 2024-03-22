Экскурсии по рынкам Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Тбилиси, цены от $65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По рынкам Тбилиси
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По рынкам Тбилиси
Начало: По договоренности
«Каждый торгующий на этом рынке, делает эти продукты для себя и своей семьи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.
По рынкам Тбилиси
На машине
25 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По рынкам Тбилиси
Окунуться в шумную жизнь самых колоритных торговых точек города
«Каждый житель Тбилиси знает, что продукты «с рынка» лучше, чем в супермаркете, так как каждый продавец, торгующий здесь, делает эти продукты для себя и своей семьи»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 180 за всё до 3 чел.
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
Пешая
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
«Мы побываем на одном из самых старых рынков города»
29 авг в 11:30
30 авг в 11:00
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    22 марта 2024
    День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
    Мы сегодня действительно нашли свой грузинский элемент счастья! Очень рады знакомству с гидом Бакари и Мариной - гостеприимной хозяйкой уникальной
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    квартиры, накормившей нас вкуснейшим грузинским обедом, очень милой, обаятельной женщиной. Признаюсь, вкуснее Марининых хачапури мы не ели никогда в жизни!! Бакари - вы супер!!! Интереснейший человек, с отличным чувством юмора, очень открытый и позитивный! Ольге отдельная благодарность за безупречную организацию, за внимание к деталям! Благодаря вашей команде и несмотря на дождливую погоду наш день был прекрасен. Это ли не счастье? ❤️

  • О
    Ольга
    21 июля 2023
    День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
    Запрос был на нестандартные интересные места в городе и, благодаря Ольге и Бакари, мы их посетили и остались довольны. Отдельное спасибо радушным хозяевам Ганне и Рафаэлю за гостеприимство и вкусные угощения!
  • Б
    Белл
    8 апреля 2023
    По рынкам Тбилиси
    6 апреля заказали экскурсию по рынкам Тбилиси. Огромное спасибо организаторам. Отвечали на все вопросы учитывали все наши пожелания. Гид Георгий
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    просто молодец сумел всех за интересовать помог приобрести все что нам было нужно. Организовал все очень грамотно и профессионально. Даже по нашей просьбе завез нас пообедать в мест где обедают горожане. Огромное спасибо за все, будем рекомендовать всем знакомым и друзьям. Георгий успехов вам в таком не простом деле. Вы просто молодец с большой буквы

  • Т
    Татьяна
    18 декабря 2022
    По рынкам Тбилиси
    Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная песня! Какой жедоброжелательный народ
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    в Грузии: Голодным и без покупок уйти просто невозможно! Чудесный рассказ гида подготовил нас к необычной атмосфере ранка;Ещеузнали много исторических моментов связанных с рыночной торговлей! Чудесно проведённый день с отличнымгидом и красивой женщиной!!!

    Сегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельнаяСегодня у нас была интереснейшая экскурсия Ликой по рынкам Тбилиси: Мы прочувствовали колорит города. Ранки-это отдельная
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2022
    По рынкам Тбилиси
    Лика очень хороший экскурсовод, много знает о Тбилиси и о Грузии в целом. Она с большой любовью рассказала о своём
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    городе и показала нам его со всех сторон. Благодаря ей мы побывали в самых разных районах города и увидели то, что удаётся увидеть не всем туристам. А как она читает стихи! У нас осталось немного времени, но Лика всё равно нас не покинула, а показала ещё пару чудеснейших мест, которые в экскурсии заявлены не были. За это Вам, Лика, отдельное спасибо!

  • П
    Полина
    8 мая 2022
    По рынкам Тбилиси
    Очень довольны. Будем рекомендовать!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Рынки»

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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Собор Светицховели
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 180. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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