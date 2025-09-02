Путешествие начинается с поездки по знаменитой Военно-Грузинской дороге, где можно узнать историю и легенды региона Казбеги. После этого участники насладятся видами Жинвальского водохранилища и приготовятся к сплаву по реке Арагви. Рафтинг проводится под руководством опытного инструктора, который обеспечит безопасность и комфорт. Завершает день обед на природе с традиционными мтиульскими хинкалями и бокалом красного вина киндзмараули

Описание водной прогулки

Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в наш лагерь рафтинга. Вы узнаете историю дороги и услышите легенды региона Казбеги. Путь до стартовой точки сплава займёт 1 час.

Жинвальское водохранилище. Вы насладитесь переливами воды из зелёного в голубой, выпьете кофе на берегу и подготовитесь к сплаву.

Рафтинг по реке Арагви. Проводится на специальных лодках для горных сплавов. Длина маршрута — от 9 км (40–45 минут) до 20 км (1–1,5 часа), зависит от вашего желания и уровня подготовки. Лицензированный инструктор по рафтингу выдаст снаряжение, проведёт понятный даже новичкам инструктаж и будет сопровождать вас во время сплава.

Обед в ресторане или на природе в лагере рафтинга (на ваш выбор), который состоит из мтиульских хинкалей (5 штук на человека) и красного вина киндзмараули (0,5 л на человека).

Организационные детали