После этого участники насладятся видами Жинвальского водохранилища и приготовятся к сплаву по реке Арагви. Рафтинг проводится под руководством опытного инструктора, который обеспечит безопасность и комфорт.
Завершает день обед на природе с традиционными мтиульскими хинкалями и бокалом красного вина киндзмараули
5 причин купить эту прогулку
- 🚣♂️ Экстремальный рафтинг
- 🍽️ Вкусные хинкали
- 🍷 Вино киндзмараули
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 🏞️ Живописные виды
Что можно увидеть
- Военно-Грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
Описание водной прогулки
Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в наш лагерь рафтинга. Вы узнаете историю дороги и услышите легенды региона Казбеги. Путь до стартовой точки сплава займёт 1 час.
Жинвальское водохранилище. Вы насладитесь переливами воды из зелёного в голубой, выпьете кофе на берегу и подготовитесь к сплаву.
Рафтинг по реке Арагви. Проводится на специальных лодках для горных сплавов. Длина маршрута — от 9 км (40–45 минут) до 20 км (1–1,5 часа), зависит от вашего желания и уровня подготовки. Лицензированный инструктор по рафтингу выдаст снаряжение, проведёт понятный даже новичкам инструктаж и будет сопровождать вас во время сплава.
Обед в ресторане или на природе в лагере рафтинга (на ваш выбор), который состоит из мтиульских хинкалей (5 штук на человека) и красного вина киндзмараули (0,5 л на человека).
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном седане Toyota или минивэне с кондиционером и Wi-Fi, услуги гида и инструктора, рафтинг, кофе и обед
- Сплав возможен с детьми от 6 лет
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Отзывы и рейтинг
Мы были на рафтинге вдвоем с молодым человеком и думала, что будет сложно, для меня это был первый опыт подобной активности. Очень круто, совсем не страшно, а
Но и в августовскую жару мы отлично провели время.
Хинкали были вкусные и очень уместные после активностей на воде
Всем рекомендую:
маршрут продуманный, с Давидом чувствуешь себя в безопасности и комфортно
Программа экскурсии была выполнена полностью и с позитивом.
Рафтинг проходил в нормальных для новичков условиях.
Остались очень приятные впечатления от сервиса, который организовали ребята!
Я живу в Тбилиси и организовывала рафтинг на день рождения для друзей. Если честно, я очень переживала: во-первых, вдруг что-то пойдет не так, а сумму оплачиваю я
Живописная дорога, классный сплав и еще и накормили. Получилось и активно провести время и расслабиться. Всем рекомендуем!