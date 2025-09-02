Мои заказы

Рафтинг по реке Арагви и хинкали в финале

Откройте для себя рафтинг по бурной реке Арагви и насладитесь грузинскими хинкалями. Путешествие по Военно-Грузинской дороге оставит незабываемые впечатления
Путешествие начинается с поездки по знаменитой Военно-Грузинской дороге, где можно узнать историю и легенды региона Казбеги.

После этого участники насладятся видами Жинвальского водохранилища и приготовятся к сплаву по реке Арагви. Рафтинг проводится под руководством опытного инструктора, который обеспечит безопасность и комфорт.

Завершает день обед на природе с традиционными мтиульскими хинкалями и бокалом красного вина киндзмараули
5
10 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🚣‍♂️ Экстремальный рафтинг
  • 🍽️ Вкусные хинкали
  • 🍷 Вино киндзмараули
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 🏞️ Живописные виды
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Военно-Грузинская дорога
  • Жинвальское водохранилище

Описание водной прогулки

Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в наш лагерь рафтинга. Вы узнаете историю дороги и услышите легенды региона Казбеги. Путь до стартовой точки сплава займёт 1 час.

Жинвальское водохранилище. Вы насладитесь переливами воды из зелёного в голубой, выпьете кофе на берегу и подготовитесь к сплаву.

Рафтинг по реке Арагви. Проводится на специальных лодках для горных сплавов. Длина маршрута — от 9 км (40–45 минут) до 20 км (1–1,5 часа), зависит от вашего желания и уровня подготовки. Лицензированный инструктор по рафтингу выдаст снаряжение, проведёт понятный даже новичкам инструктаж и будет сопровождать вас во время сплава.

Обед в ресторане или на природе в лагере рафтинга (на ваш выбор), который состоит из мтиульских хинкалей (5 штук на человека) и красного вина киндзмараули (0,5 л на человека).

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном седане Toyota или минивэне с кондиционером и Wi-Fi, услуги гида и инструктора, рафтинг, кофе и обед
  • Сплав возможен с детьми от 6 лет
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 131 туриста
Мы — команда мастеров туризма и экстремальных видов спорта, начавшая работать в Грузии с основания лагеря рафтинга. Организуем на профессиональном уровне как экскурсии по разным регионам, так и спортивные приключения. Рады вам, дорогие гости, и ждём в нашей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Г
Галина
2 сен 2025
Всем читающим добрый день!
Мы были на рафтинге вдвоем с молодым человеком и думала, что будет сложно, для меня это был первый опыт подобной активности. Очень круто, совсем не страшно, а
в середине нашего пути еще и легли плавать, ощущение прям как в песне «ты неси меня река», поэтому для тех, кто возможно боится -не стоит, с вами будет опытный инструктор и сплав не предполагает очень экстремальную дорогу) касательно полной организации- все понравилось, общительный гид, который рассказывал много интересных историй и мы побывали в очень вкусном ресторане, где по приезду все подготовили) по вашему желанию и настроению всегда есть допинг в виде напитков))) желаю всем испытать такие же потрясающие эмоции от поездки, но возможно в следующий раз поехали бы именно группой, чтобы стоимость была ниже, так как были вдвоем)

Ю
Юрий
20 авг 2025
Если быть не многословным, то все прошло замечательно! В восторге от экскурсии, спасибо водителю-гиду Давиду!
Елена
Елена
4 авг 2025
Очень понравилось. Давид искренне заботился о нас, поездка была насыщенной, легкой и приятной. Маршрут простой, инструктор говорит, что весной - когда больше воды - поинтереснее.
Но и в августовскую жару мы отлично провели время.
Хинкали были вкусные и очень уместные после активностей на воде
Всем рекомендую:
маршрут продуманный, с Давидом чувствуешь себя в безопасности и комфортно
Татьяна
Татьяна
22 июл 2025
Ездили на рафтинг с водителем Кахой. Водитель доброжелательный и, что немало важно, аккуратно ведет машину. Были некоторые вопросы по информации о заборе на экскурсию, последующего впечатления не испортили.
Программа экскурсии была выполнена полностью и с позитивом.
Е
Евгений
19 июл 2025
Все прошло отлично и во время. Водитель Давид очень вежлив и выполнял свою работу с удовольствием, что добавляет удовольствия от мероприятия.
Рафтинг проходил в нормальных для новичков условиях.
Остались очень приятные впечатления от сервиса, который организовали ребята!
А
Анастасия
12 окт 2024
Спасибо огромное за организацию!
Я живу в Тбилиси и организовывала рафтинг на день рождения для друзей. Если честно, я очень переживала: во-первых, вдруг что-то пойдет не так, а сумму оплачиваю я
сама за всех, всегда страшно заказывать не по рекомендации, а из интернета, даже если прочитал отзывы. А во-вторых, боялась, что друзья могут заболеть, поскольку рафтинг в начале октября.

Георгий развеял все мои сомнения, ответил в вотсапе подробно на все вопросы, а еще помог договориться с водителем, чтобы за дополнительную плату нас дальше отвезти не в Тбилиси, а в Казбеги. Я попросила водителя, кстати, не рассказывать друзьям, куда едем, чтобы не портить сюрприз, и он сдержал обещание)

В плане холода - хорошо сработало, что все классно собрали вещи по инструкции, важно брать два набора, потом ты и правда весь мокрый. У одной из моих подруг совсем сильно в какой-то момент замерзла нога и мы попросили закончить пораньше - с этим не было проблем. Все переоделись, согрелись, поехали есть вкуснейшие хинкали с вином.

Сам рафтинг был безопасным и веселым, было супер! И очень красивые виды. Для начинающих самое то, не сложно, но весело. В начале октября холодно адекватно, с солнышком нормально, главное побыстрее потом переодеться. Друзья все сказали, что с радостью бы повторили, но уже летом - тогда можно и подольше)

Спасибо всей команде еще раз!

Д
Денис
23 сен 2024
Все было супер, маршрут несложный, для новичков самое то. Красивая местность по пути и вкусные хинкали в конце) В общем, рекомендую
В
Вера
18 авг 2024
Очень классно провели время!
Живописная дорога, классный сплав и еще и накормили. Получилось и активно провести время и расслабиться. Всем рекомендуем!
Александр
Александр
1 авг 2024
Хорошая экскурсия и хорошее сопровождение. Водитель забрал от дома и довез до места сплава. Единственное, хотелось бы больше времени провести на рафтинге. Наш сплав был около 40 минут. После приятный прием пищи с вином.
Е
Екатерина
25 июл 2024
Идеальная поездка: комфортная машина, неутомительная дорога, очень приятный водитель, отличные остановки по дороге (Жинвальское водохранилище!), легкий для новичков и веселый сплав с опытными инструкторами на рафте, отличный обед на обратном пути. Спасибо, нам все очень понравилось.

