712 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни.

От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
€10
5 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Свободы
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У этой экскурсии712 отзывов
4.99
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком

Что вас ожидает

Прогулка с душой по сердцу Тбилиси
Главная моя цель — показать вам Тбилиси, каким его знают и любят тбилисцы. Мы будем заглядывать в традиционные «итальянские» дворики и наблюдать за их колоритной жизнью, говорить о грузинских традициях и веселых городских историях. Вы насладитесь ароматом и оцените вкус теплого хлеба в секретной пекарне 15 века, увидите любопытных грузинских бабушек на кружевных балкончиках и, конечно, оцените вкусы-символы города и страны: в программе дегустация чурчхелы из Кахетии и винная «терапия» в погребе.

Нескучное знакомство с достопримечательностями
Маршрут охватит все must-see места древнего Тифлиса и современного Тбилиси. Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени. А еще рассмотрите архитектуру собора Сиони, где хранится крест Святой Нино.

Мы пройдем по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала. Вы полюбуетесь одной из лучших панорам Тбилиси и «познакомитесь» с Матерью Грузией, а спустившись вниз, найдете настоящий водопад в центре города и прикоснетесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань.

Организационные детали

Все угощения входят в стоимость. Билет на канатную дорогу (1€) оплачивается дополнительно.

Как проходит экскурсия

  • В некоторые дни недели эту экскурсию для вас проведут мои коллеги, гиды Мария или Нана. Опытные, веселые и душевные — одни из лучших гидов в Тбилиси. При этом программа экскурсии не меняется. Все будет происходить в точности как запланировано!
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком
Тбилиси с огоньком

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Vladimir
Vladimir
Привет, меня зовут Владимир. Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, гид Мария. Мы оба коренные жители Тбилиси, поэтому знаем не только глянцевую сторону своего города, но и то, чем он живет внутри — обычаи, традиции, атмосферу. Отлично разбираясь в истории, искусстве и мифологии Грузии, мы делаем свои прогулки информативными и познавательными. Мы профессиональные музыканты, играем в Тбилисском симфоническом оркестре и с культурой знакомы не понаслышке. Но уже много лет еще одной большой нашей страстью является проведение экскурсий. Мы расскажем и покажем вам то, что скрыто от посторонних глаз и чего не прочитать ни в одном путеводителе. А еще, поверьте, вам будет очень весело!
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712 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Отличная экскурсия, интересно, легко, с юмором. 3,5 часа пролетают мгновенно! Чувтсвуется, что Владимир имеет глубокие знания по истории, культуре и традициям своего города, который он очень любит.
9 марта 2020
Рекомендую экскурсию, очень интересно рассказывает Владимир о городе, имеет много знаний, приятный собеседник.Владимир познакомит с лучшими местами Тбилиси, даёт полезные рекомендации для путешественников.Мне очень понравилось,буду рекомендовать друзьям.
8 марта 2020
Мой отзыв тут:
http://mishaikon.ru/blog/getrip_tbilisi/
7 марта 2020
На екскурсії з Володимиром було весело. Розповідь в швидкому темпі з гумором. Встигли багато всього побачити і поспілкуватися з Володимиром.
6 марта 2020
Владимир Владимирович.спасибо огромное за интересную экскурсию.получили массу удовольствия:легко,не принужденно,весело.три часа пролетели как пять минут.
море позитива .
так держать!!!
4 марта 2020
Хочу поблагодарить Владимира за интересную и познавательную экскурсию по Тбилиси.
Подача материала очень хорошая, живая и интересная, без перегрузки лишними датами, которые потом все равно улетучиваются из головы)
Мы обошли все главные уголки и достопримечательности Тбилиси, по ходу экскурсии Владимир также рекомендовал интересные места, рестораны и заведения.
Замечательная экскурсия по прекрасному городу! Мы обязательно вернемся! :)
4 марта 2020
Хотите увидеть Тбилиси - смотрите на этот город глазами влюблённого в Грузию грузина! И тогда вам откроется вся красота этого города. Немного истории, немного юмора, уважение и любовь к своему народу - это и есть колорит Грузии.
Большое спасибо нашему гиду Владимиру, который подарил эти невероятные впечатления!
3 марта 2020
Владимир прекрасный гид, все очень интересно рассказал, много важной информации! экскурсия прошла просто на одном дыхании и не хотелось, чтобы она заканчивалась! Советую всем обязательно посетить ее!:)
2 марта 2020
Это лучшее что случилось со мной в Грузии! Чудом повезло встретить гида Владимира. Компетентен наверное во всех вопросах - от исторических фактов и политических аспектах до ночной жизни города и мест для ужинов! Прекрасный рассказчик с отменным чувством юмора. 4 часа с ним пролетели незаметно. Оказавшись в Тбилиси первым делом сходите на экскурсию с Владимиром, и ваша жизнь уже точно не будет прежней!
1 марта 2020
Превосходно
Ещё 702 отзыва

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