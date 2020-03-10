712 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка с душой по сердцу Тбилиси

Главная моя цель — показать вам Тбилиси, каким его знают и любят тбилисцы. Мы будем заглядывать в традиционные «итальянские» дворики и наблюдать за их колоритной жизнью, говорить о грузинских традициях и веселых городских историях. Вы насладитесь ароматом и оцените вкус теплого хлеба в секретной пекарне 15 века, увидите любопытных грузинских бабушек на кружевных балкончиках и, конечно, оцените вкусы-символы города и страны: в программе дегустация чурчхелы из Кахетии и винная «терапия» в погребе.

Нескучное знакомство с достопримечательностями

Маршрут охватит все must-see места древнего Тифлиса и современного Тбилиси. Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени. А еще рассмотрите архитектуру собора Сиони, где хранится крест Святой Нино.

Мы пройдем по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала. Вы полюбуетесь одной из лучших панорам Тбилиси и «познакомитесь» с Матерью Грузией, а спустившись вниз, найдете настоящий водопад в центре города и прикоснетесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань.